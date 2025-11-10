Cô gái lụi tàn sự nghiệp vì bức ảnh 'mẹ tiên con cú' giờ ra sao

Sau hơn một thập kỷ, Heidi Yeh (Trung Quốc) sống bình yên ở quê nhà bên con trai, rời xa giới giải trí xô bồ.

Bức ảnh "mẹ tiên con cú" lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội hồi năm 2012. Ảnh: BBC.

Sau nhiều năm chịu tổn thương vì bức ảnh chế lan truyền khiến danh tiếng và sự nghiệp sụp đổ, người mẫu Heidi Yeh đã rời xa giới giải trí. Cô sống lặng lẽ ở quê nhà Nam Đầu, dành thời gian chăm sóc con trai và phụ giúp cửa hàng nhỏ của gia đình, theo Oddity Central.

Trên mạng xã hội, Heidi kín tiếng, giản dị. Thỉnh thoảng cô mới chia sẻ vài khoảnh khắc đời thường hoặc chuyến du lịch cùng bạn bè.

Tháng 6 vừa qua, Heidi xuất hiện tại buổi ra mắt bộ sưu tập của một thương hiệu thời trang nữ do bạn thân sáng lập. Cô chia sẻ mình giữ được vóc dáng đầy đặn, nhưng “không còn như hồi mặc size XS nữa”.

Năm 2012, Heidi Yeh, khi đó là người mẫu ảnh đang lên, chụp một bộ ảnh quảng cáo cho một phòng khám thẩm mỹ. Một trong những bức hình cho thấy cặp vợ chồng xinh đẹp bên ba đứa trẻ có ngoại hình không mấy ưa nhìn.

Ảnh vốn chỉ được dùng minh họa trong tạp chí, nhưng sau đó bị một công ty quảng cáo khác chỉnh sửa và lan truyền trên mạng với dòng chữ: "Phẫu thuật thẩm mỹ - không thể giấu mãi được đâu".

Nhan sắc của Heidi Yeh sau 10 năm vướng vào ồn ào khiến sự nghiệp người mẫu lụi tàn. Ảnh: FBNV.

Từ đó, bức ảnh bị gán với một bản tin giả về người vợ bị chồng kiện vì “lừa dối bằng phẫu thuật thẩm mỹ". Câu chuyện tưởng đùa lại khiến cuộc đời người mẫu trẻ rẽ sang hướng khác. Nhiều người tin rằng Heidi chính là người phụ nữ trong bài báo.

"Ngay cả bạn bè cũng hỏi tôi có phẫu thuật thẩm mỹ thật không. Bạn trai khi đó muốn chia tay vì áp lực dư luận", cô kể trong cuộc phỏng vấn với BBC năm 2015. "Khách hàng không còn tin tôi. Tôi chỉ còn được nhận những vai quảng cáo nhỏ".

Heidi nói rằng cô từng nhiều lần yêu cầu công ty quảng cáo J. Walter Thompson (JWT) và phòng khám Simple Beauty - nơi dùng lại ảnh đã chỉnh sửa - gỡ bỏ nội dung sai lệch. Nhưng họ chỉ thực hiện sau khi cô tổ chức họp báo công khai. JWT khẳng định họ có quyền chỉnh sửa ảnh, trong khi phía luật sư của Heidi phản đối, nói quyền đó không bao gồm việc giao cho bên thứ ba sử dụng.

Khi vụ việc lan rộng, một số người nghi ngờ cô cố tình lợi dụng scandal để lấy lại danh tiếng. Heidi bác bỏ điều đó, nói rằng mình chỉ muốn bảo vệ tên tuổi và cả ba đứa trẻ có gương mặt bị chỉnh sửa trong ảnh. "Tôi không dám nhìn lại bức hình đó. Sau này, khi bọn trẻ lớn lên, điều ấy sẽ khiến chúng tổn thương", cô nói.

Khi scandal đã lùi vào dĩ vãng, nhưng bức ảnh từng hủy hoại sự nghiệp của Heidi Yeh vẫn chưa biến mất khỏi Internet. Cô chọn cách đối diện nhẹ nhàng hơn, viết trong một bài đăng: "Có lẽ tôi không thể kiểm soát mạng xã hội, nhưng tôi có thể kiểm soát cách mình sống tiếp".