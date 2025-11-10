Căn nhà cũ ở xóm người Hoa TP.HCM 'lột xác' sau cuộc đại tu tiền tỷ

Sau khi cải tạo, ngôi nhà cũ được khoác tấm áo hoàn toàn mới, vợ chồng chị Trầm nhận định thành quả xứng đáng với nỗ lực, công sức và chi phí đầu tư trong thời gian hơn một năm.

Ở tuổi 34, chị Trầm Nguyễn (phường Minh Phụng, TP.HCM) và chồng có căn nhà thứ 2. Trước đây, vợ chồng chị sống trong căn chung cư 80 m2 tại quận 4 cũ nhưng không cảm thấy đó là nơi họ thuộc về. Đến khi chi tiền tỷ cải tạo lại căn nhà này, chị mới thực sự tìm được nơi để sống, làm việc và giữ tinh thần an yên mỗi ngày.

Ngôi nhà mới nằm trong một xóm lao động người Hoa, vốn là căn cũ, nhỏ và tối. Lúc đầu, vợ chồng chị chỉ định sửa lại cho gọn gàng, tiện ở. Nhưng sau vài tuần lên kế hoạch, chị tự hỏi: “Nếu sống ở đây 5-10 năm nữa, mà mỗi ngày đều không thấy vui thì sửa để làm gì?”. Câu hỏi đó khiến họ quyết định làm lại gần như toàn bộ.

Ngôi nhà sau cải tạo khiến vợ chồng chị Trầm hoàn toàn ưng ý.

Công trình bắt đầu bằng việc giữ lại duy nhất cầu thang cũ. Toàn bộ layout được thiết kế lại, mở rộng ánh sáng và không gian. Chồng chị dành tầng trệt làm văn phòng riêng, còn chị có một studio nhỏ trên sân thượng, nơi chị làm việc và trồng cây. Giữa nhà, họ tạo một khu vườn xanh rì, cho ánh sáng và gió đi xuyên qua các tầng.

Với họ, căn nhà mới không chỉ là tài sản, mà là một phần tinh thần, nơi mỗi buổi sáng bắt đầu trong bình yên, và mỗi buổi tối trở về đều thấy an lành.

Đập đi xây lại

Ngôi nhà của chị Trầm Nguyễn được thiết kế theo kiểu nơi ở kiêm văn phòng làm việc. Công trình có diện tích khoảng 220 m2, hoàn thiện sau 6 tháng thiết kế và 7 tháng thi công.

Ngôi nhà được cải tạo từ khung cũ của hai căn liền nhau, nên có tới 12 cột chịu lực không thể phá bỏ. Đây là bài toán khó với kiến trúc sư và chủ nhà. Sau nhiều phương án, chị Trầm chọn cách giấu toàn bộ hệ cột vào tường và tủ nội thất, giúp không gian liền mạch, không lộ khung chịu lực.

Mặt tiền của ngôi nhà trước và sau cải tạo.

“Giờ ai đến cũng không nhận ra trong nhà tôi có đến 12 cây cột”, chị nói.

Theo chị Trầm, việc đầu tư cho ngôi nhà là khoản đầu tư cho chính tinh thần của mình. Nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn. Theo chị, một ngôi nhà đẹp và đầy đủ công năng cần có kế hoạch kỹ, và nên có chuyên gia đồng hành.

Ngôi nhà hướng Nam, mặt tiền ốp đá tổ ong. Hệ cửa sổ được xây khuyết vào bên trong kết hợp cửa louver gỗ có khóa góc xoay, vừa đón gió vừa ngăn nước mưa. Ban công từng nắng gắt nay đã được làm kín hơn, tạo không gian thoải mái, dễ chịu.

Khu vực cầu thang to được thiết kế nhỏ lại để nhường chỗ cho các không gian khác.

Phía trước nhà có tiền sảnh, chi tiết hiếm ở nhà phố. Khu vực để xe được phân tách bằng bậc nâng phòng khách và hệ tủ giày gỗ. Bậc thềm đá marble xám dẫn vào trong, nổi bật với bức tranh sơn mài “Dạ Vũ”. Dưới ánh đèn ấm, lớp vỏ trứng và đường nét thủ công tạo điểm nhấn cho không gian.

Từ tiền sảnh vào trong, hành lang chia thành hai hướng: bên phải là phòng khách, bên trái là cầu thang lên lầu. Cả hai khu vực được ngăn bằng cửa lùa lam gỗ, vừa đảm bảo thoáng khí, vừa tạo lối đi cho những chú mèo của gia đình di chuyển tự do mà không vào khu vực để xe.

Ban công trước đây nắng nhiều, không ai muốn ra thì giờ trở thành khu vực cực chill.

Phòng khách rộng khoảng 35 m2, tông màu cam trầm, nội thất gỗ ấm. Gia đình không đặt tivi ở vị trí trung tâm mà dùng tủ trượt che để hạn chế việc xem của con nhỏ. Sàn phòng khách được nâng cao, cửa sắt cũ được thay bằng cửa sổ trồng cây xanh tăng riêng tư và lấy sáng tự nhiên.

Cầu thang làm bằng đá granite, kết nối các tầng gọn gàng. Mặt bằng mới được phân chia lại hợp lý, tối ưu diện tích cho sinh hoạt và làm việc. Vật liệu trong nhà kết hợp giữa gỗ ấm, đá granite mát và đèn đá marble, tạo tổng thể vừa hiện đại, vừa gần gũi.

Phòng bé gái có chiếc cột to đùng, được thiết kế lại hoàn toàn khéo léo.

Tách bạch không gian làm việc - sinh hoạt

Không gian chị Trầm yêu thích nhất là văn phòng trên tầng cao nhất, tách biệt hoàn toàn với khu sinh hoạt gia đình. Đây cũng là nơi chị và ông xã cùng các cộng sự làm việc.

View văn phòng là sân thượng với cây xanh và nắng ấm. Khi cảm thấy bí bách, chị thường ra đây hít thở để lòng lắng lại. Studio và sân thượng được kết nối, vừa phục vụ tiếp khách, vừa làm không gian làm việc ngoài trời, tiện cho cả tiệc nhỏ hay buổi họp sáng tạo.

Tầng 2 được thiết kế thành nơi làm việc.

Văn phòng được thiết kế vừa sáng tạo vừa chuyên nghiệp, cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng. Nội thất sử dụng gỗ ấm kết hợp kim loại tối màu, ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn và đèn LED phân bổ khắp phòng, tạo không gian làm việc thoải mái, dễ tập trung nhưng vẫn đầy cảm hứng. Các đồ decor sưu tầm như tượng nhỏ, tranh treo tường, cây xanh và các chi tiết thủ công giúp phòng sinh động, vừa cá tính vừa ấm áp.

Dù diện tích nhỏ, văn phòng được sắp xếp gọn gàng tối đa, tận dụng mọi ngóc ngách: kệ âm tường, tủ trượt, bàn làm việc đa năng. Chiếc sofa thông minh có thể kéo thành giường khi cần, trở thành nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho buổi trưa. Nhờ vậy, phòng này trở thành khu vực mà ai cũng muốn “tranh thủ” vào, vừa làm việc vừa thư giãn.

Toàn cảnh bên trong ngôi nhà.

Các cộng sự khi làm việc ở đây đều cảm thấy hứng khởi, muốn sáng tạo mà không muốn rời đi. Hai con mèo cũng có không gian riêng để vui chơi mà không ảnh hưởng khu vực làm việc.

Kể về thời điểm cải tạo ngôi nhà, chị Trầm tâm sự đó là khoảng thời gian không dễ dàng. Vợ chồng chị từng phải vay ngân hàng, giám sát thi công từng ngày, thậm chí tự cầm búa gõ tường khi thợ không làm được. Nhưng mỗi lần ngôi nhà thành hình, chị và ông xã lại thấy niềm vui và sự bình yên.

Giờ đây, căn nhà không chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi nghỉ ngơi, vui chơi cho cả gia đình. Mỗi sáng con gái thức dậy với tiếng cười tít mắt, các bức tranh và cây xanh được chăm chút, vợ chồng chị cũng thực sự bình yên.

“Đây là lần đầu tiên, tôi cảm thấy nhà đúng là nơi chúng tôi thuộc về”, chị nói.