Tiến sĩ Việt làm việc 3 ngày/tuần, đi ngắm hoàng hôn bằng máy bay ở Mỹ

Tiến sĩ Kendra Nguyễn tiết lộ câu chuyện ít biết về công việc chữa bệnh tâm thần với mức lương 150.000 USD/năm và đời sống lãng mạn, được nhiều người ngưỡng mộ bên chồng phi công.

Kendra Nguyễn tốt nghiệp tiến sĩ tại Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas tại San Antonio.

Bắt đầu tham gia các hoạt động tình nguyện ở bệnh viện từ khi còn học trung học phổ thông, Kendra Nguyễn (Nguyễn Bảo Trâm, 30 tuổi) từng theo học ngành y tá và làm việc ở nhiều khoa chăm sóc đặc biệt. Để trở thành tiến sĩ y tá thực hành chuyên khoa tâm thần, cô phải trải qua quá trình học tập, nghiên cứu căng thẳng và khoảng 1.000 giờ thực hành lâm sàng.

Với công việc hiện tại, TS Kendra đóng vai trò chẩn đoán bệnh tâm thần và đề xuất phương pháp, lộ trình điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân. Cô làm việc 12 tiếng/ngày, 3 ngày/tuần với mức lương khoảng 150.000 USD /năm (gần 4 tỷ đồng ). Ngoài ra còn có các khoản tiền thưởng trị giá hàng nghìn USD.

Những ca bệnh khó

Từ 6h sáng, TS Kendra đã có mặt tại văn phòng ở thành phố Houston (bang Texas, Mỹ) và bắt đầu làm việc. Mỗi ngày, cô gặp khoảng hơn 20 bệnh nhân, đôi khi, số cuộc hẹn có thể lên đến trên 30. Trong đó, ca khám mới kéo dài 60 phút, ca tái khám chỉ 20 phút. Vì số lượng quá tải, nhiều bệnh nhân phải chờ 2-3 tháng mới đặt được lịch khám.

“Khi bệnh nhân đã đặt hẹn, tôi không muốn họ phải chờ đợi nên luôn cố gắng hoàn thành mỗi ca khám đúng giờ, không có khoảng nghỉ giữa các ca, chỉ có 1 tiếng nghỉ trưa giữa giờ làm”, cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trong quá trình làm việc, Kendra gặp không ít ca khó nhằn. Có lần, cô gặp 1 bệnh nhân mắc hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) nhưng không biết tình trạng của mình.

Ở nhà, ông thường xuyên quát mắng, mất kiểm soát hành vi đến mức hôn nhân đổ vỡ. Đến thăm khám, ông tỏ thái độ khá cộc cằn, không hợp tác. Bằng sự kiên nhẫn, Kendra từng bước dẫn dắt, gợi mở câu chuyện đến khi bệnh nhân mở lòng chia sẻ.

Sau khi nhận bằng tiến sĩ, Kendra làm việc tại 1 trung tâm sức khoẻ tâm thần.

“Đến lần tái khám thứ 4, bệnh nhân đó bật khóc kể về quá khứ bị cha bạo hành. Ông ấy nói cảm thấy an tâm chia sẻ vì biết tôi thật sự muốn giúp, không phải chỉ khám cho xong để lấy tiền. Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân này đã trở nên điềm tĩnh hơn”, cô kể.

Thường xuyên tiếp xúc với những câu chuyện tiêu cực từ phía bệnh nhân, TS Kendra không tránh khỏi áp lực, đặc biệt khi gặp bệnh nhân thô lỗ, hiểu sai về công việc của mình. Tuy nhiên, cô học cách kiềm chế, không để phản ứng trái chiều làm ảnh hưởng việc điều trị.

“Động lực giúp tôi gắn bó với nghề là những thay đổi tích cực, dù là nhỏ nhất từ bệnh nhân. Tôi nghĩ mình như người “phát cỏ” mở đường, đưa ra phương án, lộ trình điều trị để bệnh nhân bước tiếp dễ dàng hơn”, cô chia sẻ.

Nữ tiến sĩ làm việc từ 6h đến 19h, nghỉ 1 tiếng buổi trưa.

Công việc chữa bệnh tâm thần đòi hỏi Kendra luôn phải cẩn trọng, tập trung tuyệt đối. Trên bàn làm việc của cô không được có bất kỳ thiết bị liên lạc nào ngoài chiếc laptop phục vụ chuyên môn.

Dù làm việc khá căng thẳng, nữ tiến sĩ vẫn giữ được nhịp sinh hoạt lành mạnh. Cô duy trì thói quen ngủ từ 21h để giữ tinh thần tỉnh táo, minh mẫn. Theo cô, để khám và điều trị tốt cho bệnh nhân, trước tiên phải biết chăm sóc bản thân mình.

Chồng là "cánh tay phải"

Trở về nhà, Kendra rũ bỏ mọi áp lực ở nơi làm việc, tận hưởng cuộc sống hôn nhân êm đềm, hạnh phúc. Quen nhau 10 năm, kết hôn đã 6 năm, nhưng khi nhắc về chồng, ánh mắt của Kendra lấp lánh tình yêu. Cô gọi chồng với cái tên thân mật là Uncle Mark (tạm dịch: chú Mark). Trước đây, Mark là cảnh sát, hiện anh đã chuyển sang làm thầy dạy lái máy bay.

“Chồng tôi thích máy bay từ lâu rồi nhưng sợ học lái máy bay tốn tiền, không lo được cho vợ nên không dám theo học. Thương chồng, tôi ủng hộ và đốc thúc anh ấy theo đuổi đam mê vì cả hai đều đã độc lập tài chính”, cô kể.

Kendra và Mark chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới ở Việt Nam.

Khác biệt về quốc tịch, tôn giáo nhưng Kendra và chồng rất hoà hợp, hiếm khi bất đồng. Theo cô, Mark là người khá dễ tính, điềm đạm. Mỗi khi giận nhau, anh sẽ chủ động làm hoà trước.

“Trước đây khi cãi vả, tôi sẽ im lặng nhưng hiện tôi đã học được cách chia sẻ, chỉ ra những câu nói, hành động nào của chồng làm tôi buồn, thay vì chỉ trích nặng lời khiến cả hai đều tổn thương”, cô nói.

Từ ngày kết hôn, Kendra gần như không phải bận tâm đến những việc như bảo dưỡng, đổ xăng hay rửa xe. Mark âm thầm giúp đỡ vợ từ việc nhỏ đến việc lớn, như “cánh tay phải” đắc lực của Kendra. Trong quãng thời gian cô học tiến sĩ xa nhà, anh còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, đều đặn nhắn tin động viên, hỏi han vợ sáng tối.

Kendra và chồng đi ngắm hoàng hôn bằng máy bay riêng.

“Anh ấy là người rất lãng mạn, chỉ cần tôi nói thích điều gì, anh sẽ cố gắng thực hiện ngay. Gần đây, tôi nói muốn đi ngắm hoàng hôn, vậy là sau khi tôi tan làm, anh đã sắp xếp máy bay sẵn sàng để đưa tôi đi”, cô vui vẻ kể.

Kendra cho biết vợ chồng cô không đặt nặng những món quà đắt tiền mà giữ thói quen tặng nhau thiệp vào mỗi dịp đặc biệt. Vì "hoa nào rồi cũng sẽ tàn, còn thiệp có thể giữ được mãi".

Chia sẻ về dự định tương lai, Kendra tiết lộ hai vợ chồng đã sẵn sàng cho việc có em bé. “Tôi tin rằng Mark sẽ trở thành một người cha tốt vì anh ấy luôn ân cần chăm sóc tôi và mọi người xung quanh”, Kendra tự hào khi nhắc về chồng.