'Nữ thần eSports' Trung Quốc tỏa sáng trên sân khấu LMHT

Tại giải CKTG 2025 của tựa game Liên Minh Huyền Thoại, Iris Feng - người dẫn chương trình kiêm phiên dịch viên chính thức của LPL (Giải Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc) - đặc biệt gây chú ý trên sân khấu với nhan sắc nổi bật. Trên trang Instagram cá nhân, cô chia sẻ những hình ảnh ấn tượng khi giao lưu cùng các tuyển thủ qua từng vòng đấu.
Iris là người dẫn chương trình tại các vòng loại Swiss Stage ngày 3 và 4 ở Bắc Kinh, tiếp đó là vòng đấu knockout tại Thượng Hải. Cô nàng tràn đầy năng lượng và sự tự tin khi giao lưu cùng các tuyển thủ quốc tế. Iris nhận về nhiều lời khen với tài năng khuấy động sân khấu, cách trò chuyện gần gũi với các VĐV. Nữ MC của LPL cũng tiết lộ tham gia dẫn dắt tại trận chung kết hôm 9/11, diễn ra ở Thành Đô.
Đối với những người hâm mộ tựa game Liên Minh Huyền Thoại (LMHT), Iris Feng (hay Xiran) không phải gương mặt xa lạ. MC sinh năm 1996 đã có 8 năm gắn bó với LMHT, từ những ngày bắt đầu sự nghiệp. Iris gia nhập LPL từ năm 2017, ban đầu với vai trò phiên dịch viên, phân tích trận đấu và chuẩn bị nội dung. Năm 2020, cô có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi nhận danh hiệu MC trẻ xuất sắc nhất tại lễ trao giải LPL.
CKTG 2025, diễn ra tại Bắc Kinh, Thượng Hải đến Thành Đô là cơ hội lớn giúp Iris tỏa sáng. Cô chứng minh năng lực nổi bật khi đảm nhận vai trò host chính trên sân khấu lớn.
Iris từng chia sẻ với truyền thông rằng dẫn chương trình thể thao điện tử từng là thứ cô không hề nghĩ đến khi bắt đầu theo học ngành phát thanh song ngữ. Nhưng mọi thứ thay đổi vào năm 3 đại học, khi cô có cơ duyên làm thực tập sinh cho LPL vào năm 2017. Khoảnh khắc chứng kiến hơn 40.000 khán giả tại SVĐ Tổ Chim reo hò trong trận chung kết giữa SSG và SKT đã khiến cô muốn gắn bó với công việc này.
Cô nói rằng thách thức lớn hơn nằm ở việc chuyển từ "hậu trường" sang "trước sân khấu". Cô vốn có kinh nghiệm làm phát thanh, nhưng sự tương tác giữa mọi người trên sân khấu luôn tạo ra nhiều tình huống bất ngờ. Ngay cả hiện tại, khi đã là một người dẫn chương trình giàu kinh nghiệm, cô thừa nhận mình vẫn còn lo lắng trước khi lên sân khấu.
Một cột mốc khác để lại ấn tượng sâu sắc hơn với Iris là Giải vô địch thế giới năm 2018. Khi đó, cô được giao nhiệm vụ dẫn chương trình tạm thời với thời gian chuẩn bị cực kỳ hạn chế. Cô thừa nhận: "Sau chương trình đó, chân tôi tê như muốn ngã". Khả năng chuyển đổi mượt mà khi dẫn bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Hàn đã giúp cô bùng nổ danh tiếng sau giải đấu đó.
Iris nói rằng cô luôn cháy rực ngọn lửa đam mê: "Có thể trò chuyện với mọi người từ khắp nơi trên thế giới và lắng nghe câu chuyện của họ từ khắp mọi nơi trên thế giới là một điều rất lãng mạn".
