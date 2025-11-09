'Nữ thần eSports' Trung Quốc tỏa sáng trên sân khấu LMHT

Cô nói rằng thách thức lớn hơn nằm ở việc chuyển từ "hậu trường" sang "trước sân khấu". Cô vốn có kinh nghiệm làm phát thanh, nhưng sự tương tác giữa mọi người trên sân khấu luôn tạo ra nhiều tình huống bất ngờ. Ngay cả hiện tại, khi đã là một người dẫn chương trình giàu kinh nghiệm, cô thừa nhận mình vẫn còn lo lắng trước khi lên sân khấu.