Bóng lưng gợi cảm ở tuổi 76 của Vera Wang

Vera Wang - nhà thiết kế đình đám được mệnh danh "bà hoàng váy cưới" - mới đây khiến công chúng trầm trồ khi xuất hiện đầy thần thái tại CFDA Fashion Awards 2025, diễn ra hôm 3/11.
Tại sự kiện, bà diện thiết kế tối giản là chiếc áo bra quây màu đen, kết hợp chân váy dài màu trắng ngọc trai, chất liệu lụa bóng.
Trên bậc thang dẫn vào bên trong Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ, Wang tự tin tạo dáng trước hàng trăm ánh đèn flash của máy ảnh giới truyền thông. Khoảnh khắc bà bước đi để lộ bóng lưng trần khiến những người có mặt phải ngoái nhìn. Ở tuổi 76, Wang vẫn giữ được vóc dáng săn chắc và gợi cảm. Khi ánh đèn nháy sáng, "nữ hoàng váy cưới" để lộ những nếp nhăn - dấu hiệu lão hóa - trên khuôn mặt, song thân hình vẫn săn chắc và đường nét trẻ nhiều hơn tuổi thật. Ảnh: @Keri_nyc/IG.
Tờ InStyle nhận xét rằng: "Vera Wang liên tục chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số - và bạn có thể tiếp tục thử nghiệm những phong cách táo bạo, tinh nghịch bất kể tuổi tác là bao nhiêu".
Đầu năm nay, Wang kỷ niệm sinh nhật tuổi 76 và nhận về nhiều lời khen với vẻ ngoài trẻ trung. Bà nhiều lần gây ấn tượng khi thể nghiệm nhiều phong cách thời trang cá tính.
Nhiều năm trở lại đây, biểu tượng thời trang U80 thường xuyên xuất hiện trên truyền thông với những tiêu đề "lão hóa ngược", "người bị tuổi tác bỏ quên".
Vài năm trước, Wang từng chia sẻ với BBC rằng bà đã chấp nhận tuổi già mà không hề thay đổi góc nhìn về thời trang. "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phải làm mọi cách để giữ gìn tuổi trẻ một cách cuồng nhiệt và ám ảnh", bà nói, tiết lộ "bí quyết" của mình là "ngủ đủ, uống một ly vodka cocktail mỗi ngày và luôn bận rộn với công việc".
Vera Wang sinh năm 1949 tại New York, có cha mẹ là người Trung Quốc di cư đến Mỹ vào giữa thập niên 1940. Khi còn bé, bà được mẹ đưa đến Paris để tham dự các sự kiện thời trang cao cấp, song lại mơ ước trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật. Sau này, vì không đạt được thành công ở lĩnh vực trượt băng nghệ thuật nên bà quyết định chuyển hướng, dấn thân vào thời trang.
