Bóng lưng gợi cảm ở tuổi 76 của Vera Wang

Vera Wang - nhà thiết kế đình đám được mệnh danh "bà hoàng váy cưới" - mới đây khiến công chúng trầm trồ khi xuất hiện đầy thần thái tại CFDA Fashion Awards 2025, diễn ra hôm 3/11.

Tại sự kiện, bà diện thiết kế tối giản là chiếc áo bra quây màu đen, kết hợp chân váy dài màu trắng ngọc trai, chất liệu lụa bóng.