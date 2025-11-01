Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Nhan sắc như búp bê của hot girl Võ Ngọc Trân

  • Thứ bảy, 1/11/2025 20:20 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Trong loạt hình mới đăng tải trên trang cá nhân, hot girl Võ Ngọc Trân được dân mạng khen như búp bê với mái tóc bồng bềnh, vòng eo con kiến và phong cách gợi cảm.

bup be Vo Ngoc Tran anh 1

Ngày 1/11, hot girl Võ Ngọc Trân (sinh năm 2001, TP.HCM) đăng loạt ảnh khoe sắc vóc gợi cảm trong chiếc đầm ngắn ôm sát, tôn vòng eo con kiến và đôi chân thon dài. Cô nàng gây ấn tượng với thần thái tự tin và nụ cười rạng rỡ.

bup be Vo Ngoc Tran anh 2bup be Vo Ngoc Tran anh 3

Chỉ sau vài giờ chia sẻ, bộ ảnh của Võ Ngọc Trân nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng bình luận khen ngợi. "Đẹp như búp bê" là nhận xét chung của nhiều người theo dõi nàng hot girl.
bup be Vo Ngoc Tran anh 4

Phong cách gợi cảm, tiểu thư được Võ Ngọc Trân theo đuổi từ lâu. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những hình ảnh du lịch sang chảnh, diện váy áo cắt xẻ khoe trọn đường cong.
bup be Vo Ngoc Tran anh 5

Khi diện bikini, Võ Ngọc Trân gây ấn tượng với làn da mịn màng, thần thái nổi bật giữa dàn hot girl cùng thế hệ.
bup be Vo Ngoc Tran anh 6

Trước đây, Võ Ngọc Trân khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Ngày 4/10 vừa qua, người đẹp bất ngờ công khai bạn trai có tài khoản mạng xã hội là Tony Minh. Anh thường đăng tải hình ảnh check-in tại các khách sạn sang trọng, lái xe hàng hiệu.
bup be Vo Ngoc Tran anh 7bup be Vo Ngoc Tran anh 8

Sau khi tiết lộ người yêu, Võ Ngọc Trân thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nửa kia. Hôm 14/10, cô đăng tải hình ảnh bó hoa khổng lồ được tặng kèm dòng chia sẻ: "Mọi người xung quanh đều nói tôi là cô gái may mắn nhất khi nhận bó hoa này".
bup be Vo Ngoc Tran anh 9

Từng được mệnh danh là "nữ thần học đường", "hot girl vạn người mê", Võ Ngọc Trân trở thành gương mặt nổi bật trong giới trẻ từ khi còn học tại THPT Bình Hưng Hoà (TP.HCM). Với gương mặt "đẹp không góc chết", vóc dáng gợi cảm và vòng eo siêu nhỏ, cô thu hút gần 600.000 lượt theo dõi trên Facebook.

Những người phụ nữ thay đổi thế giới

Dẫu bất bình đẳng từng diễn ra công khai trong quá khứ hay đang âm thầm len lỏi trong xã hội hiện đại, vẫn luôn có những người phụ nữ dám cất lên tiếng nói của mình và khẳng định giá trị bản thân. Hai Bà Trưng - hai nữ anh hùng của Việt Nam - cũng là những tấm gương truyền cảm hứng khi đã góp phần thay đổi thế giới theo cách riêng của họ.

Danh tính cô gái gốc Hàn cưới người thừa kế gia tộc Givenchy

Sean Taffin de Givenchy vừa tổ chức đám cưới xa hoa tại Paris với cô dâu gốc Hàn Jung Da-hye, được truyền thông Pháp ca ngợi là "đám cưới thượng lưu đẹp nhất năm".

10:24 25/10/2025

Hoàng Hoàng

Ảnh: @vox.ngoc.traan/Instagram

búp bê Võ Ngọc Trân Võ Ngọc Trân hot girl búp bê ngoại hình

    Đọc tiếp

    3 nang rich kid Viet ram ro tin dam cuoi hinh anh

    3 nàng rich kid Việt rầm rộ tin đám cưới

    07:27 30/10/2025 07:27 30/10/2025

    0

    Rich kid Tiên Nguyễn, "tiểu thư nghìn tỷ" Khánh Linh và "rich kid miền Tây" Huỳnh Giao đều có ngoại hình nổi bật và chuyện tình môn đăng hộ đối cùng chồng.

    Hon nhan cua cac con ty phu Johnathan Hanh Nguyen hinh anh

    Hôn nhân của các con tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

    08:33 30/10/2025 08:33 30/10/2025

    0

    Các con của ông Johnathan Hạnh Nguyễn thường có chuyện tình yêu, hôn nhân kín tiếng. Tiên Nguyễn, con gái út của tỷ phú, không công khai bạn trai cho đến gần ngày cưới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý