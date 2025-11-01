Nhan sắc như búp bê của hot girl Võ Ngọc Trân

Chỉ sau vài giờ chia sẻ, bộ ảnh của Võ Ngọc Trân nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng bình luận khen ngợi. "Đẹp như búp bê" là nhận xét chung của nhiều người theo dõi nàng hot girl.

Trước đây, Võ Ngọc Trân khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Ngày 4/10 vừa qua, người đẹp bất ngờ công khai bạn trai có tài khoản mạng xã hội là Tony Minh. Anh thường đăng tải hình ảnh check-in tại các khách sạn sang trọng, lái xe hàng hiệu.

Sau khi tiết lộ người yêu, Võ Ngọc Trân thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nửa kia. Hôm 14/10, cô đăng tải hình ảnh bó hoa khổng lồ được tặng kèm dòng chia sẻ: "Mọi người xung quanh đều nói tôi là cô gái may mắn nhất khi nhận bó hoa này".

Từng được mệnh danh là "nữ thần học đường", "hot girl vạn người mê", Võ Ngọc Trân trở thành gương mặt nổi bật trong giới trẻ từ khi còn học tại THPT Bình Hưng Hoà (TP.HCM). Với gương mặt "đẹp không góc chết", vóc dáng gợi cảm và vòng eo siêu nhỏ, cô thu hút gần 600.000 lượt theo dõi trên Facebook.

Những người phụ nữ thay đổi thế giới

Dẫu bất bình đẳng từng diễn ra công khai trong quá khứ hay đang âm thầm len lỏi trong xã hội hiện đại, vẫn luôn có những người phụ nữ dám cất lên tiếng nói của mình và khẳng định giá trị bản thân. Hai Bà Trưng - hai nữ anh hùng của Việt Nam - cũng là những tấm gương truyền cảm hứng khi đã góp phần thay đổi thế giới theo cách riêng của họ.