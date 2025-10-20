Sắc vóc 'nữ thần bóng chuyền bãi biển' Hàn Quốc cao 1,73 m

|
Shin Ji Eun (sinh năm 2001) hiện là một trong những vận động viên bóng chuyền bãi biển nổi tiếng tại Hàn Quốc. Cô gây chú ý từ Đại hội Thể thao châu Á ASIAD 19 nhờ vẻ ngoài nổi bật. Thời điểm đó, dù đội Hàn Quốc không tiến sâu, Shin vẫn nhận được sự quan tâm, tìm kiếm lớn.
Trên mạng xã hội, Shin được nhiều người ca ngợi là "nữ thần bóng chuyền bãi biển" nhờ gương mặt thanh tú, vóc dáng săn chắc, theo Koreaboo. Cô sở hữu chiều cao 1,73 m, nặng 60 kg. Lượng người theo dõi cô cũng tăng vọt sau giải đấu, hiện có gần 120.000 trên Instagram.
|
Sự nổi tiếng bất ngờ cũng giúp Shin trở thành gương mặt được nhiều tạp chí, nhãn hàng gửi lời mời hợp tác. Tuy nhiên, cô khẳng định không muốn tiến sâu vào giới giải trí mà sẽ tập trung cho sự nghiệp thể thao và muốn được biết tới nhiều hơn với vai trò này.
Khác với nhiều vận động viên chọn cuộc sống kín tiếng, cô gái sinh năm 2001 khá cởi mở khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Cô thậm chí có một kênh YouTube chuyên để đăng tải những khoảnh khắc thường ngày hay giao lưu với người hâm mộ.
Từng chia sẻ trong một video trên kênh YouTube cá nhân, Shin cho biết trước khi thi đấu, cô cố gắng không nghĩ ngợi nhiều để tránh tự gây áp lực. Mỗi khi có thời gian rảnh, cô thường dành thời gian đi chơi, ăn uống với bạn bè.
Được khen sở hữu vóc dáng săn chắc gợi cảm, Shin gây bất ngờ khi cho hay bản thân không hề ăn kiêng. "Nếu ăn kiêng, tôi sẽ chẳng còn sức lực mà thi đấu. Có lần tôi xem lại video thi đấu và thấy phần bụng có mỡ lộ ra, tôi từng thử ăn kiêng nhưng đành bỏ cuộc", cô kể. Thay vào đó, ngoài bóng chuyền, Shin dành nhiều thời gian chạy bộ, tập gym để duy trì vóc dáng.
|
"Nữ thần bóng chuyền bãi biển" Hàn Quốc hiện chưa có bạn trai. Cô cho biết hình mẫu người yêu lý tưởng là phải cao hơn mình, sống tình cảm và có vẻ ngoài dễ thương. "Tôi cũng bị thu hút bởi những người chơi thể thao giỏi", cô chia sẻ.
