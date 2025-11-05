Không nhận ra Angela Phương Trinh

|
Ngày 4/11, Angela Trinh đăng tải video giới thiệu về buổi livestream bán hàng sắp tới và nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Trong video, cô mặc chiếc vest bên ngoài, tóc búi sát đầu và giới thiệu chương trình với tông giọng được nhận xét trầm, khàn hơn hẳn trước.
Dưới video, nhiều bình luận nhận xét cựu diễn viên sinh năm 1995 ngày càng nam tính, cả về vẻ ngoài lẫn phong thái. Thậm chí một số người còn phỏng đoán liệu có phải cô đã sử dụng hormone nam trong quá trình xây dựng cơ bắp hay không. Tuy nhiên, Angela Phương Trinh chưa phản hồi bình luận nào về vấn đề này.
|
Thời gian qua, ngoại hình của Angela Phương Trinh thu hút sự bàn luận trên mạng xã hội. Từ khoảng tháng 5, cô gây bất ngờ khi xuất hiện với vẻ ngoài cơ bắp, tóc ngắn thay vì hình ảnh nữ tính như trước đây. Cô cũng chuộng các trang phục như áo quây, croptop, bra top hay váy ôm sát để khoe hình thể sau thời gian tập gym chăm chỉ.
Không chỉ vẻ ngoài, Angela Phương Trinh cũng bắt đầu nói chuyện theo phong cách nam tính hơn. Trong nhiều video hay livestream, cô gằn giọng, hạ tông thậm chí xưng "anh", gọi người theo dõi là "em".
|
Từ ngạc nhiên, nhiều khán giả bắt đầu cho rằng Angela Phương Trinh đang làm lố để thu hút sự chú ý, thậm chí lạm dụng queer bait (chỉ việc coi giới tính là chiêu trò thu hút sự chú ý của truyền thông, công chúng). Trước các ý kiến trái chiều, cựu diễn viên không lên tiếng giải thích hay phản bác mà tiếp tục duy trì hình ảnh này trên mạng xã hội.
Angela Phương Trinh từng là sao nữ nhận nhiều sự yêu mến qua các vai diễn như trong phim Mùi ngò gai, Người mẹ nhí, Taxi! Em tên gì?. Vài năm gần đây, cô dần rút khỏi các hoạt động giải trí, theo Phật pháp và làm thiện nguyện, bày tỏ niềm yêu thích với tập gym. Cô cũng công khai ăn chay từ năm 2020. Phạm Văn Mách, huấn luyện viên của Angela Phương Trinh, từng cho biết chỉ sau khoảng 2,5 tháng, học trò của anh đã đạt những thay đổi đáng kể, kể cả ở các nhóm cơ khó như vai.
|
Nhờ sự trở lại với hình ảnh khác lạ, Angela Phương Trinh hiện thu hút nhiều lời mời hợp tác, livestream bán hàng. So với vẻ nữ tính, dịu dàng ngày trước, hình ảnh hiện tại của cô gái sinh năm 1995 nhận nhiều ý kiến trái chiều từ người theo dõi.
