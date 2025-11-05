Không nhận ra Angela Phương Trinh

Angela Phương Trinh từng là sao nữ nhận nhiều sự yêu mến qua các vai diễn như trong phim Mùi ngò gai, Người mẹ nhí, Taxi! Em tên gì?. Vài năm gần đây, cô dần rút khỏi các hoạt động giải trí, theo Phật pháp và làm thiện nguyện, bày tỏ niềm yêu thích với tập gym. Cô cũng công khai ăn chay từ năm 2020. Phạm Văn Mách, huấn luyện viên của Angela Phương Trinh, từng cho biết chỉ sau khoảng 2,5 tháng, học trò của anh đã đạt những thay đổi đáng kể, kể cả ở các nhóm cơ khó như vai.