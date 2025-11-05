Thái độ của Đoàn Di Băng trong suốt ồn ào khiến chồng bị bắt

Trước khi chồng bị tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, Đoàn Di Băng phủ nhận việc bán hàng kém chất lượng, sau đó gần như biến mất khỏi mạng xã hội.

Đoàn Di Băng gắn liền với hình ảnh cuộc sống sang chảnh. Ảnh: Đoàn Di Băng/Facebook.

Ngày 5/11, Nguyễn Quốc Vũ, chồng Đoàn Di Băng, Tổng giám đốc đồng thời là chủ sở hữu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (VB Group) và 2 bị can khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Động thái trên được thực hiện sau 5 tháng khởi tố, điều tra vụ án liên quan tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, đóng ở khu công nghiệp Giang Điền.

Trước khi chồng bị bắt tạm giam, Đoàn Di Băng đăng tải thông báo thu hồi các dòng sản phẩm mặt nạ, kem chống nắng của công ty, đồng thời khẳng định lỗi nằm ở phía nhà sản xuất, đính kèm thư xin lỗi.

Khẳng định không bán hàng giả

Công ty của vợ chồng Đoàn Di Băng bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) từ chối tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm trong vòng 6 tháng kể từ bê bối sản phẩm kém chất lượng hồi tháng 5.

Theo thông báo của Cục Quản lý Dược, chỉ trong vòng 2 tuần, 4 sản phẩm do VB Group đưa ra thị trường như dầu gội Hanayuki Shampoo, dầu xả Hanayuki Conditioner và mặt nạ G-Thera Amino Anti-Wrinkle Mask do Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai sản xuất, đều bị thu hồi vì vi phạm tiêu chuẩn chất lượng.

Đáng chú ý, sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body bị đình chỉ lưu hành sau khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy chỉ số SPF thực tế chỉ đạt 2,4, trong khi nhãn công bố SPF 50. Đây cũng là sản phẩm khiến chồng Đoàn Di Băng vướng lao lý.

Nữ doanh nhân khoe túi hiệu, xe sang trước khi lùm xùm mỹ phẩm nổ ra. Ảnh: Đoàn Di Băng/Facebook.

Giữa làn sóng chỉ trích, vợ chồng Đoàn Di Băng lên tiếng phủ nhận việc buôn bán hàng giả và nhắc lại phương châm kinh doanh của công ty là "minh bạch, luôn bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng nên chúng tôi không trốn tránh mà hành động ngay để xử lý thoả đáng cho khách hàng".

Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội ngày 27/8, ông Quốc Vũ khẳng định công ty đang tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Đồng thời cảnh báo người tiêu dùng không mua sản phẩm mạo danh thương hiệu Hanayuki hoặc tên cá nhân Đoàn Di Băng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi.

Trong khi đó, Đoàn Di Băng cũng từng khẳng định các sản phẩm thuộc diện bị thu hồi đều là lỗi đến từ nhà sản xuất.

"Nhận được thư xin lỗi của nhà máy về sự cố dầu gội, công ty và quý NPP (nhà phân phối - PV) đối tác đại lý của chúng tôi vừa buồn cũng vừa cảm thông. Buồn vì sự cố sản phẩm làm mọi người và khách hàng không thoải mái và bất tiện, nhưng cũng cảm thông vì thành ý này và hy vọng sai sót này sẽ không tái diễn nữa để luôn làm ra những sản phẩm tốt nhất phục vụ khách hàng.

Và mong rằng sự xin lỗi này cũng giúp chúng tôi lấy lại công bằng minh bạch trước những hiểu lầm của dư luận và khách hàng mấy ngày nay. Cám ơn quý nhà máy đã lên tiếng kịp thời", Đoàn Di Băng viết trên fanpage ngày 10/5.

"Lặn mất tăm"

Vốn quen thuộc với hình ảnh trưng trổ cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội, Đoàn Di Băng bất ngờ "biến mất" từ sau khi vụ việc nổ ra.

Tài khoản Facebook có hơn 1,9 triệu người theo dõi của cô đã ngừng đăng bài kể từ ngày 27/8 liên quan đến việc đóng cửa công ty VB Group. Bài đăng trước đó cũng cách 3 tháng. Trong khi đó, website, link sản phẩm của Hanayuki đều bị gỡ bỏ.

Động thái im lặng của nữ doanh nhân càng gây chú ý sau khi ngày 5/11, chồng bị bắt tạm giam.

Đây lần đầu tiên nữ doanh nhân hoàn toàn rút lui khỏi mạng xã hội trong thời gian dài, dù Đoàn Di Băng nhiều lần chia sẻ muốn tập trung lo cho gia đình và tránh xa thị phi.

Hồi giữa tháng 10, mạng xã hội rộ thông tin Đoàn Di Băng "lặn mất tăm" là vì cô vừa sinh con tại bệnh viện tại TP.HCM và hoàn tất giai đoạn ở cữ. Từ khóa "Đoàn Di Băng sinh con", "Đoàn Di Băng sinh con thứ 4" và từ khóa liên quan đều lọt top tìm kiếm trên TikTok thời điểm đó.

Đoàn Di Băng (sinh năm 1990) từng là thành viên nhóm nhạc Làn Sóng Xanh. Sau khi lấy chồng, cô từ bỏ sự nghiệp ca hát, lui về chăm sóc chồng con và kinh doanh mỹ phẩm vào năm 2016. Kể từ đó, hình ảnh của cô gắn liền với lối sống sang trọng, xe sang và được cộng đồng mạng gọi là "đại gia quận 7".