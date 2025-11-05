'Tiểu tam' vụ bị tóm ngoại tình trên Pinterest chấn động Indonesia

Sabrina Alata (ảnh phải), nữ đầu bếp kiêm influencer có tiếng tại Indonesia, trở thành tâm điểm bàn tán khi cô bị đồn là người thứ ba chen chân dẫn đến cuộc ly hôn của ca sĩ Raisa Andriana và nam diễn viên Hamish Daud - cặp nghệ sĩ quyền lực của xứ vạn đảo. Vụ việc bùng nổ giữa thời điểm cuộc ly hôn của hai ngôi sao đình đám đang diễn ra, khi một dân mạng phát hiện tài khoản Pinterest mang tên Sabrina Alata có một thư mục lạ. Thư mục này mang tên ""Future House" (tạm dịch: ngôi nhà tương lai), và gắn thẻ tên HDW - được cho là viết tắt của Hamish Daud Wyllie. Ảnh: @sab_sash, @raisa6690.