'Tiểu tam' vụ bị tóm ngoại tình trên Pinterest chấn động Indonesia

Sabrina Alata (ảnh phải), nữ đầu bếp kiêm influencer có tiếng tại Indonesia, trở thành tâm điểm bàn tán khi cô bị đồn là người thứ ba chen chân dẫn đến cuộc ly hôn của ca sĩ Raisa Andriana và nam diễn viên Hamish Daud - cặp nghệ sĩ quyền lực của xứ vạn đảo. Vụ việc bùng nổ giữa thời điểm cuộc ly hôn của hai ngôi sao đình đám đang diễn ra, khi một dân mạng phát hiện tài khoản Pinterest mang tên Sabrina Alata có một thư mục lạ. Thư mục này mang tên ""Future House" (tạm dịch: ngôi nhà tương lai), và gắn thẻ tên HDW - được cho là viết tắt của Hamish Daud Wyllie. Ảnh: @sab_sash, @raisa6690.
|
Sabrina đã nhanh chóng xóa thư mục ảnh trên Pinterest và bật hạn chế bình luận trên Instagram, khiến nghi ngờ về việc cô là "tiểu tam" càng được đẩy lên cao. Dân mạng cho rằng mối quan hệ ngoài luồng đã kéo dài từ lâu, đến mức Sabrina nghĩ đến ngôi nhà chung tương lai. Những thông tin về nữ đầu bếp cũng nhanh chóng được tìm kiếm và chia sẻ rầm rộ khắp các nền tảng mạng xã hội.
|
Sabrina (sinh năm 1995) được biết đến là đầu bếp kiêm influencer về ẩm thực. Sau khi scandal nổ ra, lượng người theo dõi trên trang Instagram cá nhân của cô tăng nhanh theo từng giờ và gần chạm mốc 100.000 follow. Tuy nhiên, cô không có động thái lên tiếng giải thích về những đồn đoán.
Cô nàng 30 tuổi là đầu bếp chuyên nghiệp được đào tạo tại trường Le Cordon Bleu danh tiếng ở Paris (Pháp). Về nước, cô mở nhà hàng Manje tại Jakarta.
|
Truyền thông địa phương tiết lộ rằng Sabrina có quen biết với Nadine Chandrawinata, bạn gái cũ của nam diễn viên Hamish Daud, thông qua các mối quan hệ gia đình.
Trên mạng xã hội, Sabrina chủ yếu chia sẻ hình ảnh về công việc đầu bếp tại nhà hàng riêng. Cô thường tổ chức những bữa tiệc mang tính chất sang trọng, khoe kỹ năng nấu nướng đỉnh cao.
Vụ bắt quả tang ngoại tình qua Pinterest, liên quan đến nữ đầu bếp trẻ tuổi và hai ngôi sao đình đám trở thành sự kiện chấn động mạng xã hội tại Indonesia những ngày qua. Dưới các bài đăng liên quan, fan và những dân mạng theo dõi vụ việc đều mong chờ những người trong cuộc lên tiếng.
Theo nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt, trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay phải đối mặt với một loại áp lực mà các thế hệ trước không hề biết đến: áp lực từ những lượt thích, bình luận và sự so sánh không hồi kết trên mạng xã hội. Điều này tạo ra một vòng xoáy độc hại, nơi lòng tự trọng bị gắn chặt với những con số ảo thay vì giá trị thực tế.