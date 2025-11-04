Văn Thanh khoe cơ bắp cùng bạn gái 'hot girl phòng gym'

Trần Bích Hạnh đăng ảnh tập gym cùng bạn trai Vũ Văn Thanh, khoe vóc dáng săn chắc giữa giai đoạn nam cầu thủ đang hồi phục chấn thương dài hạn.

Tối 4/11, Trần Bích Hạnh gây chú ý khi đăng ảnh tập gym của bạn trai Vũ Văn Thanh. Hot girl phòng gym diện đồ tập ôm sát khoe đường cong cơ thể, vóc dáng săn chắc, cơ bụng số 11. Trong khi đó, Văn Thanh mặc bộ đồ thể thao, để lộ cơ bắp ở phần tay và chân.

Bài đăng nhanh chóng nhận về nhiều lượt yêu thích. Một số người để lại bình luận khen ngợi vóc dáng của cặp đôi, đồng thời hỏi xin bí quyết luyện tập của Bích Hạnh. Đáp lại, hot girl sinh năm 1993 tự nhận mình "còi" khi cao 1,67 m, song chỉ nặng 49 kg. Trước đó, cô từng chia sẻ bắt đầu tập gym và chơi nhiều môn thể thao để giúp vóc dáng cân đối, săn chắc hơn.

Còn Văn Thanh đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật chấn thương hôm 7/9. Ca phẫu thuật kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, các bác sĩ tiến hành gọt xương, nối dây chằng và xử lý phần sụn chêm bị tổn thương. Đây là ca phẫu thuật phức tạp, đòi hỏi quá trình hồi phục dài hạn. Theo dự kiến, hậu vệ gốc Hải Dương cần 6-7 tháng mới có thể trở lại sân cỏ.

Bích Hạnh đồng hành cùng bạn trai sau ca phẫu thuật chấn thương.

Trong thời gian này, Bích Hạnh thường xuyên di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM để chăm sóc bạn trai. Trên mạng xã hội, cô nhiều lần đăng ảnh, clip ghi lại khoảnh khắc ở bên cạnh Văn Thanh từ lúc anh còn phải ngồi xe lăn, dùng nạng đến khi bắt đầu tập phục hồi chức năng.

Cầu thủ gốc Hải Dương cũng thể hiện sự chiều chuộng dành cho bạn gái. Dù bận rộn lịch thi đấu, anh vẫn thường bay ra Hà Nội thăm Bích Hạnh và dành nhiều món quà, lời chúc ngọt ngào trong các dịp đặc biệt.

Cuối tháng 8, Bích Hạnh gây chú ý khi đăng ảnh cặp đôi nhận xe Porsche Macan S có giá hơn 4 tỷ đồng . Trước đó, vào tháng 7, cô tiết lộ trên Instagram rằng Văn Thanh mua một căn nhà và để bạn gái đứng tên chung trong sổ đỏ. Tiền lương và thưởng hàng tháng của anh cũng được chuyển về tài khoản mang tên Bích Hạnh.

“Công việc hay các quyết định lớn nhỏ, anh ấy luôn hỏi ý kiến tôi trước. Còn tôi thì ủng hộ mọi lựa chọn của anh”, cô viết trên mạng xã hội.