Ảnh cưới của thiếu gia Phan Hoàng và 'tiểu thư nghìn tỷ'

Trước hôn lễ sẽ diễn ra vào cuối năm nay, Khánh Linh chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trong bộ hình bên hôn phu Phan Hoàng.

Ngày 8/11, Khánh Linh (Ruby Nguyễn, sinh năm 2000) - ái nữ của Tập đoàn Sơn Kim - đăng loạt hình chụp trước cưới cùng hôn phu Phan Hoàng (sinh năm 1996). Trước đó, vào giữa tháng 10, đám hỏi của "tiểu thư nghìn tỷ" cùng thiếu gia Sài thành khiến nhiều người chú ý.

Trong bộ hình cưới, cô dâu chọn thiết kế màu trắng thanh lịch, trong khi chú rể Phan Hoàng diện bộ vest màu đen.

"We promise to live, love, and laugh - endlessly" (tạm dịch: Chúng ta sẽ sống, yêu và cùng cười - mãi mãi), Khánh Linh viết.

Khánh Linh và Phan Hoàng sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.

Dưới bài đăng mới nhất của Khánh Linh, nhiều bạn bè, người theo dõi để lại bình luận chúc phúc. Rich kid Tiên Nguyễn, người mới đây cũng hé lộ hình ảnh về đám cưới sắp diễn ra, bày tỏ: "So happy for you" (tạm dịch: Rất mừng cho em).

Rich kid Hà My, vợ TikToker Trí Thịt Bòa, cũng dành lời chúc đến Khánh Linh: "Chúc em xinh một đời hạnh phúc".

Khánh Linh là cháu nội bà Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim, một trong những gia tộc kinh doanh có ảnh hưởng tại Việt Nam. Trong khi đó, Phan Hoàng là con trai thứ hai của đại gia Phan Quang Chất, chủ sở hữu hệ thống trung tâm thương mại Saigon Square.

Cặp đôi công khai hẹn hò vào đầu năm 2023. Khi đó, thiếu gia Sài thành đăng ảnh chụp góc nghiêng cùng nửa kia với lời chúc "Happy New Year". Một năm sau, cả hai thoải mái xuất hiện với góc ảnh chính diện.

Phan Hoàng - Khánh Linh được nhận xét xứng đôi về cả gia thế, ngoại hình lẫn học vấn.

Phan Hoàng đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại Mỹ và trở về phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. Anh được anh trai Phan Thành dẫn dắt, kết hợp trong nhiều dự án. Trong khi đó, Khánh Linh từng học tại Đại học Boston (Mỹ) và tham gia vào các công việc trong gia tộc.

Dù sinh ra trong gia đình giàu có, Phan Hoàng và Khánh Linh không quá phô trương trên mạng xã hội. Trước khi công khai hẹn hò, cả hai thỉnh thoảng đăng ảnh chụp chung nhưng chỉ thấy từ phía sau lưng. Thiếu gia 29 tuổi cũng để trang cá nhân ở chế độ riêng tư.

Theo chia sẻ từ người thân, đám cưới chính thức của Khánh Linh và Phan Hoàng sẽ diễn ra vào cuối năm nay.