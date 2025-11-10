Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sắc vóc cô gái 'đổi đời' nhờ dao kéo sau 10 năm

  • Thứ hai, 10/11/2025 11:49 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Lột xác sau khi phẫu thuật thẩm mỹ thành công năm 2015, Vũ Thanh Quỳnh hiện tại vẫn nhận được nhiều lời khen vẻ ngoài tươi trẻ, cuốn hút.

hot girl vu thanh quynh anh 1

Trên trang cá nhân mới đây, Vũ Thanh Quỳnh (sinh năm 1992) đăng tải bức hình bắt trend ghép ảnh nhờ AI. Thay vì ghép với người khác, cô để Thanh Quỳnh của "quá khứ" và "hiện tại" đứng cạnh nhau. "Mình sẽ là bạn thân của nhau tới cuối đời. Không được phản bội, không được bỏ rơi nhau, bảo vệ nhau. Cùng cố gắng, hứa nhé", cô viết, tự nhắn nhủ bản thân. Bức ảnh của Thanh Quỳnh nhận được nhiều bình luận về sự thay đổi ngoại hình ngoạn mục.
hot girl vu thanh quynh anh 2

Vũ Thanh Quỳnh là cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội Việt, được nhiều người ưu ái đặt cho biệt danh "hot girl thẩm mỹ" nhiều năm qua. Trước khi có vẻ ngoài xinh đẹp như hiện tại, Thanh Quỳnh từng có cuộc sống chật vật, thậm chí không thể xin được việc vì rào cản ngoại hình.

hot girl vu thanh quynh anh 3

Năm 2015, Thanh Quỳnh đăng ký tham gia chương trình Thay đổi cuộc sống - Change life phát sóng trên VTV và may mắn được chọn sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí. Trải qua nhiều ca phẫu thuật, sau 3 tháng, gương mặt cô trở nên hài hòa, cân đối hơn. Cũng từ đây, cuộc đời cô "sang trang" khi trở nên nổi tiếng, nhận được nhiều lời mời hợp tác, tham gia các chương trình giải trí. Tuy nhiên sau khi thử sức ở một số vị trí, Thanh Quỳnh lựa chọn gắn bó với lĩnh vực thẩm mỹ, làm việc cho bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật cho mình.

hot girl vu thanh quynh anh 4hot girl vu thanh quynh anh 5

Đến nay sau 10 năm, cô gái quê Nam Định (cũ) vẫn duy trì sự nổi tiếng với gần 90.000 người theo dõi trên Instagram, luôn nhận được những bình luận khen ngợi vẻ ngoài mỗi lần đăng hình. Nhiều người theo dõi nhận xét so với khi vừa phẫu thuật thẩm mỹ, vẻ ngoài Thanh Quỳnh không có nhiều thay đổi, thậm chí ngày càng mặn mà, cuốn hút.

hot girl vu thanh quynh anh 6

Thanh Quỳnh từng chia sẻ kể từ khi phẫu thuật thẩm mỹ, cô giữ gìn sức khỏe bằng việc cân bằng đồng hồ sinh học như ngủ đúng giờ, không sử dụng rượu bia, chất kích thích và chăm dưỡng da nhiều hơn. Cô cũng không ăn khuya, hạn chế tinh bột và duy trì việc tập luyện để duy trì vóc dáng thon gọn.
hot girl vu thanh quynh anh 7hot girl vu thanh quynh anh 8

Nhờ sự nghiệp thành công, Thanh Quỳnh có cuộc sống thoải mái, thường xuyên du lịch nhiều nơi trên thế giới. Cô cũng thường chia sẻ các quan điểm sống về phụ nữ độc lập, hiện đại trên trang cá nhân.

hot girl vu thanh quynh anh 9hot girl vu thanh quynh anh 10

Năm 2020, Thanh Quỳnh từng tham gia chương trình "Người ấy là ai" và lựa chọn Alan - em họ Thu Ngọc, cựu thành viên nhóm Mây Trắng. Tuy nhiên sau đó, cả hai không đăng nhiều ảnh chụp chung hay cập nhật mối quan hệ. Hiện trên trang cá nhân, Thanh Quỳnh cũng chưa công khai hẹn hò ai, chủ yếu chia sẻ hình ảnh cuộc sống, công việc thường ngày.

Ảnh: @quinni.92/Instagram

