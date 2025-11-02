Càng giàu kinh nghiệm, càng khó xin việc ở Mỹ

Doanh nghiệp Mỹ đang ưu tiên người trẻ, năng động và chi phí thấp, khiến nhiều lao động dày dặn kinh nghiệm phải “thu mình” để có cơ hội làm lại.

Người lao động nhiều thâm niên trong nghề hiện đang đối mặt với nhiều thách thức trên thị trường việc làm vì cơ hội không còn dễ tiếp cận như trước. Ảnh minh họa: Reuters.

Theo The Wall Street Journal, các doanh nghiệp Mỹ đang thắt chặt ngân sách nhân sự, khiến lao động trung niên rơi vào thế khó: không thể thăng tiến, cũng khó quay lại vị trí thấp hơn.

Ngày 27/10, Amazon sa thải 14.000 nhân viên văn phòng, bước đầu trong kế hoạch cắt giảm tới 30.000 vị trí hành chính. Bản thông báo sa thải cũng đề cập việc giảm bớt thủ tục hành chính và cắt bớt các tầng quản lý trung gian.

Chỉ trong tháng 10, nhiều công ty như Target, United Parcel Service và Booz Allen Hamilton cũng đã hàng loạt đưa ra quyết định cắt giảm số lượng nhân viên văn phòng. Điều đó đánh dấu bước ngoặt lớn: thời kỳ doanh nghiệp Mỹ giữ chân nhân tài vì sợ thiếu người đã chấm dứt.

Cuộc đua không dành cho người có thâm niên

Doanh nghiệp hiện ưu tiên tinh gọn bộ máy, cắt giảm ngân sách nhưng vẫn đòi hỏi năng suất cao. Do đó, khi tuyển người, họ chỉ muốn tìm những ứng viên có đủ năng lực để đảm nhiệm vị trí cần thiết, không cần vượt quá chỉ tiêu.

Điều này giải thích lý do nhiều người từng có kinh nghiệm 10-15 năm, thậm chí 25 năm giờ đây không còn là những ứng cử viên sáng giá nữa. Các công ty hiện tại cho rằng những người có thâm niên trong nghề sẽ yêu cầu mức lương cao và sẽ sớm rời đi nếu tìm thấy cơ hội tốt hơn.

“Thật thất vọng khi nói điều này, nhưng thị trường hiện nay khiến nhà tuyển dụng rất kén chọn. Có quá nhiều ứng viên cho mỗi vị trí, họ dễ dàng tìm đúng người mình muốn và thường là những người trẻ tuổi”, Rachel Kargas, nhà tuyển dụng sống tại thành phố Denver (Mỹ), cho biết.

Mối lo ngại của các công ty là điều dễ hiểu, nhưng đôi khi không phản ánh đúng thực tế. Nhiều người có kinh nghiệm lâu năm vẫn chấp nhận mức lương thấp hơn để phù hợp vị trí mới, để vừa giảm áp lực công việc, vừa tận hưởng cuộc sống. Một số khác cũng không vội tìm việc ngay sau giai đoạn thất nghiệp kéo dài.

Anthony mong muốn kiếm một công việc nhẹ nhàng để vừa chăm sóc con, vừa giảm gánh nặng tài chính cho vợ nhưng mãi không có cơ hội vì định kiến của nhà tuyển dụng. Ảnh: Anthony Nigbur.

Để giải thích cho sự thích ứng này, các ứng viên phải được bước đến vòng phỏng vấn nhưng nhiều người còn không được trao cơ hội.

Anthony Nigbur (41 tuổi), sống ở tiểu bang Indiana (Mỹ), từng là quản lý chương trình cho các công ty an ninh mạng và chăm sóc sức khỏe, đang tìm công việc mới trong gần 6 tháng nay. Tuy nhiên, những phản hồi của nhà tuyển dụng về anh không mấy tích cực.

Vợ của Anthony là y tá, hiện bất đắc dĩ trở thành trụ cột của gia đình. Còn Anthony ở nhà chăm sóc con. Dù muốn nhận một công việc thấp hơn năng lực, anh vẫn khó có cơ hội giải thích trực tiếp với nhà tuyển dụng.

“Nhiều công ty cho rằng tôi có quá nhiều kinh nghiệm so với yêu cầu, hoặc họ không biết cách tận dụng tôi”, Anthony chia sẻ.

Làn sóng tái cơ cấu đang ảnh hưởng mạnh đến lao động Mỹ, nhất là nhóm bị xem là “quá năng lực”. Theo nghiên cứu của Trung tâm Giáo dục và Lực lượng Lao động Đại học Georgetown, ước tính đến năm 2032, Mỹ có thể thiếu tới 2,9 triệu quản lý cấp trung. Khi đó, công việc quản lý sẽ hot trở lại, nhưng hiện tại, nó lại là rào cản đối với những người như Anthony.

Chiến lược khiêm tốn

Anne Marie Sterling (55 tuổi), một quản lý cửa hàng kỳ cựu, sống tại bang Florida (Mỹ), đã nghĩ ra kế sách mới để ứng phó tình trạng này. Bà chủ động “giấu” bớt kinh nghiệm, trả lời ngắn gọn khi phỏng vấn để có cơ hội nhận vị trí nhỏ tại công ty năng lượng mặt trời.

Theo bà, đây là cách thích nghi với môi trường mới, không phải cố tình tỏ ra thiếu hiểu biết, mà là thể hiện sự khiêm tốn trước khi bắt đầu một công việc trong lĩnh vực hoàn toàn mới.

Kristen Fife, nhà tuyển dụng ở thành phố Seattle (Mỹ), đã dùng chiến lược tương tự để đưa một kỹ sư phần mềm ngoài 50 tuổi vào một nhóm gồm những người từ 20-30 tuổi. Cô thuyết phục quản lý tuyển dụng bằng cách nhấn mạnh rằng ứng viên này là người mới trong lĩnh vực phát triển ứng dụng di động.

“Bạn phải bỏ bớt số năm kinh nghiệm. Ngoài ra, hồ sơ của bạn cũng cần thể hiện rõ năng lực phù hợp với công việc và kinh nghiệm chỉ cần 5-7 năm gần đây và không quá 10 năm”, cô nói.

Những người xin việc đầy thâm niên không còn được săn đón như trước, buộc họ phải “hạ bớt” thành tích của mình để có cơ hội gia nhập các công ty mới. Ảnh minh họa: Reuters.

Tuy nhiên, hầu hết ứng viên không có người hướng dẫn tận tình như Kristen. Theo WSJ, để tránh bị loại sớm, ứng viên nên nộp hồ sơ đáp ứng đúng yêu cầu doanh nghiệp, không trình bày vượt tiêu chí, như có thể bỏ năm tốt nghiệp đại học khỏi đơn xin việc để tự giảm bớt kinh nghiệm.

Việc chủ động “giấu” kinh nghiệm không chỉ giúp ứng viên trông trẻ tuổi hơn mà còn nhấn mạnh chiều sâu năng lực thay vì độ dài trong CV. Tức là tập trung vào những thành tựu quan trọng trong một khoảng thời gian ngắn thay vì liệt kê trải dài kinh nghiệm ít giá trị.

Mặt khác, nhiều doanh nghiệp thừa nhận từ chối ứng viên do thiếu kỹ năng làm việc dù có nhiều năm kinh nghiệm trên giấy tờ. Vậy nên, họ thường dùng lý do “quá hiểu biết” để từ chối một cách lịch sự. Do đó, cần soi xét lại năng lực của bản thân để biết mình mất cơ hội vì quá giỏi hay chưa đủ năng lực. Nếu vấn đề đến từ phía công ty, hãy làm rõ những đóng góp quan trọng của bản thân trên CV để nhà tuyển dụng cân nhắc.