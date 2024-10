Cảnh kinh ngạc về động vật hoang dã chụp từ trên cao

"Jackal in the Field" của Md Imrul Kayes mô tả hình ảnh một con chó rừng với bộ lông màu vàng đang tìm chỗ ẩn nấp trên cánh đồng lúa mì ở Bangladesh. Do mất môi trường sống, chúng tìm đến những bụi cỏ rậm rạp để giấu mình. Tuy nhiên, thiết bị bay không người lái (drone) từ trên cao vẫn có thể tìm thấy con vật. Ảnh: Md Imrul Kayes.