Cảnh lạ lùng trên đường phố Mỹ

The familiar New York skyline (Đường chân trời quen thuộc của New York) - nơi cảnh quan đặc trưng của thành phố New York, đặc biệt là khi nhìn từ xa hoặc từ các góc độ nổi tiếng. Tuy nhiên góc ảnh của David Gray cho thấy sự khác biệt chưa từng thấy tại nơi tưởng như quá đỗi quen thuộc.