Cảnh tượng gây choáng ngợp ở Trung Quốc

  • Thứ sáu, 10/10/2025 22:06 (GMT+7)
  • 22:06 10/10/2025

Cảnh kẹt xe nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường thu phí lớn nhất Trung Quốc khi người dân đổ về nhà sau kỳ nghỉ lễ 8 ngày.

Cảnh kẹt xe gây choáng ngợp ở Trung Quốc nhìn từ trên cao Hàng nghìn ôtô nối đuôi nhau tại trạm thu phí Wuzhuang, thành phố Chuzhou (tỉnh An Huy, Trung Quốc) hôm 7/10 sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Trung Thu tạo nên khung hình ấn tượng.

Những hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy hàng nghìn ôtô nối đuôi nhau tại trạm thu phí Wuzhuang, thành phố Chuzhou (tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc) vào ngày 7/10, khi kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Trung Thu kéo dài 8 ngày khép lại.

Mỗi làn đường đỏ rực bởi vô số đèn hậu khi các phương tiện xếp hàng chờ qua trạm, trước khi nhập lại thành 4 làn sau cổng thu phí.

Theo NDTV, trạm Wuzhuang ước tính đón hơn 120.000 xe trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ. Với 36 làn, đây là trạm thu phí lớn nhất Trung Quốc.

Kỳ nghỉ Quốc khánh luôn là một trong những thời điểm di chuyển đông đúc nhất trong năm của Trung Quốc. Năm nay, kỳ nghỉ trùng với Tết Trung thu - dịp đoàn tụ gia đình - khiến số người đi lại tăng mạnh, với tổng cộng 888 triệu chuyến đi, cao hơn nhiều so với 765 triệu chuyến của năm ngoái, theo Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc.

Trung Quoc ket xe anh 1

Hình ảnh kẹt xe tại trạm thu phí Wuzhuang hôm 7/10. Ảnh: Fang Dongxu/VCG.

Hình ảnh kẹt xe này khiến nhiều người liên tưởng đến vụ tắc đường tồi tệ nhất Trung Quốc năm 2010, kéo dài 12 ngày, khiến giao thông tê liệt hơn 100 km trên Quốc lộ 110 và cao tốc Bắc Kinh - Tây Tạng.

Khi đó, hàng nghìn tài xế bị mắc kẹt nhiều ngày liền, có người chỉ di chuyển được khoảng 1 km mỗi ngày. Nguyên nhân được cho là do công trình thi công, số lượng xe tải nặng tăng cao và nhiều sự cố hỏng hóc.

Người dân sống dọc tuyến đường thậm chí tận dụng cơ hội bán mì ăn liền, thuốc lá và các vật dụng khác cho tài xế với giá “cắt cổ”.

Video: China Perspective/X

Trung Quốc kẹt xe Trung Quốc nghỉ lễ

