Cảnh xơ xác, tàu bè bị sóng đánh nát ở Đắk Lắk sau bão số 13 Kalmaegi

Sáng 7/11, một số khu vực ở La Hai ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều nhà dân bị nước dâng quá nửa tầng 1, đồ đạc trôi nổi trong dòng lũ đục ngầu. Trước đó, trong đêm 6/11, nước sông Kỳ Lộ dâng cao do hồ thủy điện xả lũ khiến nhiều vùng hạ du ở khu vực cánh Đông Đắk Lắk ngập sâu. Lực lượng quân sự và công an đã có mặt tại những khu vực trọng yếu hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Truyền hình Đắk Lắk.