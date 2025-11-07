Cảnh xơ xác, tàu bè bị sóng đánh nát ở Đắk Lắk sau bão số 13 Kalmaegi

|
Đêm 6/11, cơn bão số 13 (tên quốc tế là Kalmaegi) đổ bộ đã gây ra nhiều thiệt hại khắp các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi. Tại Đắk Lắk, cơn bão quét qua đã khiến một người thiệt mạng, hàng chục căn nhà tốc mái, tài sản hư hại, cây cối đổ rạp. Trong hình, là căn nhà nằm trong khu dân cư Phú Mỹ, phường Sông Cầu bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: Đặng Dự/Truyền hình Đắk Lắk.
Phía trước căn nhà, tấm cửa kéo bằng sắt cũng biến dạng vì gió quật. Người đàn ông đang cố gắng dọn dẹp, xem xét những thứ còn sót lại sau khi cơn bão qua đi. Ảnh: Đặng Dự/Truyền hình Đắk Lắk.
Phòng khách căn nhà tan hoang, hàng đống vật liệu rơi xuống khiến ghế đổ rạp, nhiều đồ đạc hư hại. Ảnh: Đặng Dự/Truyền hình Đắk Lắk.
Sáng 7/11, một số khu vực ở La Hai ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều nhà dân bị nước dâng quá nửa tầng 1, đồ đạc trôi nổi trong dòng lũ đục ngầu. Trước đó, trong đêm 6/11, nước sông Kỳ Lộ dâng cao do hồ thủy điện xả lũ khiến nhiều vùng hạ du ở khu vực cánh Đông Đắk Lắk ngập sâu. Lực lượng quân sự và công an đã có mặt tại những khu vực trọng yếu hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Truyền hình Đắk Lắk.
Nước lũ dâng cao, tỉnh lộ 650 đoạn qua xã Tuy An Bắc bị chia cắt. Lực lượng chức năng tiến hàng căng dây, túc trực để hướng dẫn người dân đi vòng khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Truyền hình Đắk Lắk.
Sức gió lớn của cơn bão số 13 gây ra cảnh tan hoang tại Trường Tiểu học Phú Mỡ (xã Đồng Xuân). Trước sân trường, sau khi nước rút, rác bẩn ngập khắp nơi, nhiều đồ đạc bị gió quật bay tứ tung. Bên trong các phòng học, bàn ghế bị xô đẩy, hư hỏng. Ảnh: Truyền hình Đắk Lắk.
Tại Vũng Chào, phường Sông Cầu, hàng loạt tàu bè của ngư dân bị sóng đánh nát, thân tàu bị vỡ nghiêm trọng. Ảnh: Truyền hình Đắk Lắk.
"Ghe chìm hết rồi, bè tôm thì sóng đánh nát", một người dân xót xa chia sẻ với Tri Thức - Znews. Nhiều người dân địa phương bày tỏ bàng hoàng trước sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 13. Ảnh: Sông Cầu Trong Tôi/FB.
Sau khi bão tan, người dân khắp khu vực dân cư ven biển chứng kiến cảnh cây cối đổ rạp, mái tôn, biển quảng cáo rơi la liệt. Lực lượng công an và dân quân địa phương đã kịp thời phối hợp với người dân dọn dẹp, đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Đặng Dự/Truyền hình Đắk Lắk.
