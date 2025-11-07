Cảnh hoang tàn ngay sau khi bão số 13 Kalmaegi quét qua Gia Lai

|
Gió giật mạnh làm một quán ăn trên đường Nguyễn Thị Định, đoạn giao với đường Đinh Công Tráng (phường Quy Nhơn Nam) đổ sập. Hình ảnh chụp lúc 21h30 ngày 6/11. Ảnh: Minh Đức.
Nhiều tấm tôn bị gió cuốn bay, đè lên hệ thống dây điện. Hình ảnh chụp lúc 21h30 ngày 6/11. Ảnh: Minh Đức.
Sau cơn bão, nhiều cây cối bị gãy đổ chắn ngang đường. Các tuyến đường Ngô Mây, Nguyễn Huệ trở nên hoang tàn, xơ xác. Hình ảnh chụp lúc 21h30 ngày 6/11. Ảnh: Minh Đức.
Trên đường Ngô Mây, cành cây, lá và rác thải vương vãi. Đường phố vắng vẻ, không một bóng người. Hình ảnh chụp lúc 21h30 ngày 6/11. Ảnh: Minh Đức.
Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, tôn nằm la liệt khắp mặt đường sau bão. Anh Gia Nghĩa (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) cho biết toàn bộ tôn nhà anh bị gió cuốn phăng, gia đình phải trú tạm trước hiên chờ lực lượng cứu hộ. Khoảng 23h cùng ngày, cả nhà anh được sơ tán đến nhà văn hóa xã an toàn. Ảnh: Đình Phương.
Một số người dân ở xã Hiệp Bình ra đường soi đèn pin xem xét tình hình sau bão. Hình ảnh chụp lúc 22h45 ngày 6/11. Ảnh: Đình Phương.
Tấm tôn bị gió cuốn bay xuống đường, móp méo một góc. "Khoảng hơn 20h, khi xuống đường để chuyển xe sang nơi an toàn, tôi vô tình bị tôn rơi trúng, may mắn không bị thương nặng", anh Nguyễn Minh Thắng (phường Quy Nhơn) chia sẻ. Ảnh: Đình Phương.
Khung cảnh ngổn ngang ở vòng xoay Nguyễn Huệ sau bão số 13 Kalmaegi. Hình ảnh chụp lúc 21h30 ngày 6/11. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, bão số 13 đã gây thiệt hại ban đầu tại tỉnh Gia Lai với 2 người bị thương trong lúc gia cố nhà cửa, di chuyển đồ đạc tại phường Quy Nhơn và xã Tuy Phước. Các địa phương trong vùng ảnh hưởng đã tổ chức sơ tán hơn nửa triệu người để bảo đảm an toàn. Ảnh: Minh Đức.
