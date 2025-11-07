Cảnh hoang tàn ngay sau khi bão số 13 Kalmaegi quét qua Gia Lai

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, tôn nằm la liệt khắp mặt đường sau bão. Anh Gia Nghĩa (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) cho biết toàn bộ tôn nhà anh bị gió cuốn phăng, gia đình phải trú tạm trước hiên chờ lực lượng cứu hộ. Khoảng 23h cùng ngày, cả nhà anh được sơ tán đến nhà văn hóa xã an toàn. Ảnh: Đình Phương.