Cao gót 'siêu khủng', bốt lông xù hết thời

Mùa đông năm nay, đã đến lúc cập nhật tủ giày với những xu hướng mới nhất. Theo các stylist, giày mũi nhọn đang là xu hướng hot nhất, trong khi giày bốt mũi vuông đã chính thức lỗi mốt. Lindsey Bernay, stylist và tác giả của cuốn sách You Can't Leave the House Naked, chia sẻ rằng giày mũi vuông không còn phù hợp với phong cách hiện tại. "Năm nay, giày mũi nhọn mới là tâm điểm chú ý, giúp kéo dài đôi chân và tạo nên vẻ ngoài tinh tế hơn", cô nói. Ảnh: @girl.goxip.