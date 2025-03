Cặp đôi giữ kỷ lục Guinness nụ hôn dài nhất bất ngờ chia tay

Ekkachai và Laksana Tiranarat, cặp vợ chồng người Thái Lan từng lập kỷ lục Guinness với nụ hôn kéo dài 58 giờ 35 phút vào năm 2013, đã chính thức đường ai nấy đi.

Ekkachai (bên trái) và Laksana Tiranarat (bên phải) đã chính thức chia tay. Ảnh: Narong Sangnak/EPA.

Ekkachai (56 tuổi) và vợ ông, Laksana Tiranarat (45 tuổi), từng gây chú ý khi giữ môi chạm nhau liên tục suốt 58 giờ 35 phút, phá kỷ lục chính họ thiết lập năm 2011 với thời gian 46 giờ 24 phút.

Tuy nhiên, mới đây, Ekkachai xác nhận cặp đôi đã chia tay, hiện ly thân, nhưng vẫn giữ sự tôn trọng dành cho nhau.

Chia sẻ trong cuộc trò chuyện với chương trình Witness History của BBC ngày 17/2, Ekkachai cho biết ông vẫn trân trọng những kỷ niệm đẹp và rất tự hào về kỷ lục Guinness của cả hai. Tuy nhiên, cặp đôi người Thái Lan không chia sẻ quá nhiều về câu chuyện chia tay.

Theo Independent, nụ hôn của đôi vợ chồng đã kéo dài suốt hơn 2 ngày diễn ra tại sự kiện Ripley’s Believe It or Not! ở Pattaya (Thái Lan), bắt đầu từ 12/2/2013 và kết thúc vào đúng ngày Valentine (14/2/2013).

Để đảm bảo tính công bằng, cuộc thi có những quy định khắt khe, chẳng hạn như cặp đôi phải duy trì tư thế hôn ngay cả khi đi vệ sinh và chỉ được uống nước bằng cách truyền từ miệng sang miệng.

“Tôi đã choáng váng khi nghe về các quy định, nhưng cả hai quyết định không bỏ cuộc, bởi đó là cam kết chúng tôi đã đưa ra", Ekkachai nhớ lại.

Ekkachai cho biết trải nghiệm này không hề lãng mạn. Ảnh: GWR/X.

Cặp đôi từng thất bại trong lần thử sức năm 2012 vì Ekkachai bị ốm, nhưng sau đó quyết tâm giành lại kỷ lục vào năm 2013.

“Chúng tôi coi đây như 'Roman Empire' (ý chỉ điều quan trọng đến ám ảnh) của mình, điều mà chúng tôi nhất định phải lấy lại", ông chia sẻ.

Ban đầu, cả hai không có ý định tham gia lần nữa, nhất là khi bà Laksana (lúc đó 33 tuổi) vừa khỏi bệnh. Tuy nhiên, phần thưởng trị giá 50.000 baht (khoảng 1.400 USD ) và một chiếc nhẫn kim cương đã thuyết phục cặp đôi tiếp tục thử sức.

Nhớ lại hành trình đầy gian nan, Ekkachai cho biết để vượt qua kỷ lục 58 giờ 35 phút, họ phải tìm cách giữ cho nhau tỉnh táo bằng cách vỗ nhẹ lên đầu nhau và ôm chặt để không bị mất thăng bằng.

Cuối cùng, họ đã giành chiến thắng, giải thưởng của cặp đôi năm đó gồm 2 chiếc nhẫn kim cương và 100.000 baht (khoảng 3.000 USD ). Khi vượt qua thử thách, Ekkachai lúc đó đã kiệt sức đến mức không muốn đứng dậy nữa.

Năm 2013, sau 15 năm tồn tại, Guinness World Records quyết định hủy bỏ hạng mục nụ hôn dài nhất, với lý do cuộc thi quá nguy hiểm và đi ngược lại các quy định cập nhật của tổ chức.

“Dù không còn giám sát kỷ lục nụ hôn dài nhất, chúng tôi đã thay thế hạng mục bằng một phiên bản khác là marathon hôn lâu nhất. Điểm khác biệt đáng chú ý là người tham gia có thể nghỉ ngơi. Sau mỗi giờ hôn liên tục, họ sẽ có 5 phút nghỉ, có thể tích lũy nếu chưa dùng ngay. Trong thời gian nghỉ, các cặp đôi được phép tách môi, ăn uống và ngủ, giúp giảm nguy cơ ngất xỉu, rối loạn tâm lý hoặc trường hợp cần cấp cứu", Guinness giải thích.

Quyết định này xuất phát từ những rủi ro sức khỏe mà nhiều thí sinh gặp phải trong các cuộc thi trước đây. Năm 1999, hai kỷ lục gia Karmit Tzubera và Dror Orpaz suýt ngất sau 30 giờ hôn và phải nhập viện. Năm 2004, Andrea Sarti bị chuột rút nghiêm trọng trong thử thách kéo dài 31 giờ và cần hỗ trợ oxy.

Cư Cặp đôi nhận giải thưởng sau khi hôn nhau liên tục 58 giờ 35 phút. Ảnh: YabaLeftOnline.

Với việc Guinness chính thức hủy bỏ hạng mục này, Ekkachai và Laksana Tiranarat trở thành những người cuối cùng giữ danh hiệu nụ hôn dài nhất thế giới.

Khi thông tin về cuộc chia tay của Ekkachai và Laksana Tiranarat được chia sẻ trên nền tảng X (trước đây là Twitter), mạng xã hội nhanh chóng bùng nổ với những phản ứng trái chiều.

Một số người đặt câu hỏi về ý nghĩa thực sự của kỷ lục này, trong khi những người khác lại phản ứng theo hướng hài hước hoặc thực tế hơn.

"Một nụ hôn không thể giữ được hôn nhân. Điều giữ được hôn nhân là sự kiên nhẫn và bền bỉ", một tài khoản tên @SamuelI10540458 bình luận.