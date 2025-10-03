Cặp đôi Phú Thọ bị tố quỵt 5 triệu chụp ảnh cưới vì 'mẹ chồng chê xấu'

Đại diện tiệm ảnh cưới ở Phú Thọ cho biết quyết định dừng mọi chuyện và từ chối nhận lại tiền từ cô dâu, chú rể.

Sau khi xem ảnh gốc, chưa chỉnh sửa, cô dâu kiên quyết đòi hủy gói chụp và từ chối trả phần tiền còn lại.

Ngày 1/10, My My, đại diện tiệm ảnh cưới ở Bình Xuyên (Vĩnh Phúc cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ), bức xúc chia sẻ câu chuyện bị một cặp đôi đòi quỵt tiền sau khi chụp ảnh cưới, với lý do “mẹ chồng và cô dâu không ưng”.

Trong khi tiệm ảnh đã phục vụ theo đúng yêu cầu từ trước, hai vị khách chỉ chấp nhận mất cọc 1 triệu đồng, từ chối trả phần còn lại trong tổng chi phí 5,5 triệu (cho 2 concept).

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, My My cho biết làm nghề từ năm 2013 đến nay đã hơn 10 năm, cô chưa bao giờ gặp tình huống như vậy nên khá bối rối và không biết cảnh giải quyết. Bởi vậy, cô đăng lên trang cá nhân để mọi người phân xử.

Ban đầu, My chỉ định chia sẻ với một số người quen, không ngờ sự việc lại được lan truyền và bàn tán rầm rộ trên một số diễn đàn mạng.

My nói thêm tiệm của mình phục vụ chủ yếu những người quen biết ở địa phương. Từ trước tới nay, cô cũng nhiều lần cho khách nợ, nhưng sau một vài tháng thì họ trả đủ, không có tình huống quỵt tiền thế này.

Sau cùng, My quyết định dừng mọi việc, từ chối nhận lại tiền thiếu dù cô dâu, chú rể đã liên hệ sau đó. “Cũng sắp đến ngày cưới rồi, dư luận quá gay gắt, tôi không muốn ảnh hưởng lớn đến tâm trạng cô dâu. Tôi cũng không nghĩ chuyện sẽ đi xa đến thế này. Tôi đã khóa bài trên trang cá nhân và nhắn tin nhờ các trang mạng khác gỡ nội dung xuống”, cô nói.

Trong bài chia sẻ trước đó, My cho biết vì tin tưởng cặp vợ chồng gần nhà nên chỉ nhận cọc một phần nhỏ, cả ê-kíp hết lòng phục vụ và chiều theo ý của cả hai. Từ phông nền, concept đến cách trang điểm đều hỏi kỹ cô dâu.

Sau khi xin ảnh gốc để xem trước, cô dâu nhắn tin nói rằng cả cô, chồng và mẹ chồng đều không thích một bức nào. Khi tiệm đặt câu hỏi rằng cụ thể điểm nào chưa ưng ý, cô dâu không chỉ rõ. Phía tiệm cảm thấy khó chấp nhận vì trong lúc chụp đều hỏi ý kiến nhưng cả cô dâu, chú rể không phản ánh, đến khi chụp hết lại đòi hủy gói chụp.

Tiệm sau đó đề nghị cô dâu chỉ cần trả tiền trang điểm, váy cưới, vest, tiền thợ chụp là 3 triệu đồng, song không được đồng ý.

Sau khi cô dâu nhắn tin nói rằng sẽ không trả phần tiền còn lại, phía tiệm cũng đã cảnh báo hai lần rằng sẽ đăng vụ việc lên mạng nếu không giải quyết. Tuy nhiên, cô dâu nói rằng tiệm có thể đăng lên, My mới chia sẻ tình huống.

Hiện tại, câu chuyện vẫn tiếp tục được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng. My nói rằng không muốn làm lớn chuyện thêm, hy vọng dân mạng sẽ nhẹ lời và bỏ qua.