Chia tay nhưng vẫn ngủ chung giường

Dù rơi vào tình trạng "cơm không lành, canh chẳng ngọt", nhiều cặp đôi vẫn quyết định sống cùng nhau vì bế tắc tài chính. Số khác dính hợp đồng thuê nhà chung thời còn mặn nồng.

Nhiều cặp đôi chọn ở lại cùng nhau sau chia tay để san sẻ chi phí sinh hoạt. Ảnh minh họa: Anastasia Nagibina/Pexels.

30.000 tệ "phí bảo mẫu" đẩy mối quan hệ của Zhang và bạn gái cũ đến mức căng thẳng đỉnh điểm, dẫn tới chia tay. Cả hai sống ở Trịnh Châu, Hà Nam (Trung Quốc), đều có một đời vợ/chồng và con riêng. Zhang nhiều lần yêu cầu người phụ nữ rời khỏi nhà nhưng đối phương từ chối với lý do không người thân và tài chính hạn hẹp.

"Cô ta ngủ bên kia giường, tôi ngủ bên này. Mỗi người đều che mặt để tránh nhìn thấy nhau", Zhang nói với Sina.

Trường hợp sống cùng tình cũ như Zhang không phải chuyện hiếm gặp, thậm chí thành chủ đề thảo luận nóng trong những năm gần đây. Dựa trên nghiên cứu của Zoopla (công ty môi giới bất động sản Anh Quốc), 47% cá nhân cho biết lý do chính dẫn đến quyết định ở cùng người yêu cũ là khoản vay hay hợp đồng thuê nhà do cả 2 đứng tên.

Bên cạnh đó, khủng hoảng phí sinh hoạt, giảm lương là rủi ro đe dọa cá nhân khi quyết định ra riêng.

Tiết kiệm chi phí

Không đủ khả năng đền hợp đồng thuê nhà trong ba năm, Ryan Harris (Anh), 28 tuổi, chấp nhận gắn bó với tình cũ kể từ khi chia tay vào đầu năm 2022. Cả hai đang tiết kiệm 3.000 bảng Anh/người để được tự do. Song, kế hoạch buộc kéo dài khi tình hình kinh tế khó khăn.

Trong khi đó, giá thuê nhà đắt đỏ ở Nairobi (thủ đô Kenya) níu Tabby Kibugi và bạn trai cũ lại với nhau, dù cả hai muốn đi theo con đường riêng.

Tabby không có công việc ổn định, việc sống một mình đi kèm với chi phí thuê nhà cao và đủ thứ tiền sinh hoạt khác. "Chia sẻ hóa đơn là phương án tốt nhất cho cả hai", Tabby cho hay.

Hannah Linsley vẫn tham gia các bữa tiệc cùng người cũ. Ảnh: Hannah Linsley/SWNS.

Tương tự, Hannah Linsley (22 tuổi) không còn sự lựa chọn nào khác ngoài sống chung với Michael Loven (23 tuổi) - người yêu cũ của cô - như người bạn thuê phòng. Trước những ngại ngùng ban đầu, Hannah dần cảm thấy "khá thú vị" khi ở cùng nhà với bạn trai cũ.

Hannah cho biết ban đầu không ai chịu rời đi, cả hai dây dưa nhiều tháng rồi quyết định ở lại. Bên cạnh vấn đề tài chính, cô chọn tiếp tục sống cùng vì Michael sạch sẽ, gọn gàng. "Tôi thà sống cùng anh ấy còn hơn ở trong một ngôi nhà sáu người và nhà bếp lúc nào cũng lộn xộn", cô nói.

Cảm xúc lên xuống như 'tàu lượn siêu tốc'

Tình hình kinh tế ngày càng xấu đi, các cặp đôi tan vỡ chọn sống chung một mái nhà thay vì chấp nhận mức sống thấp hơn, phải đối mặt với những căng thẳng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mark Pattanshetti, phó giám đốc tại nhà môi giới thế chấp một công ty có trụ sở tại London (Anh), cho biết mối quan tâm lớn nhất của đối tượng chia tay nhưng vẫn sống cùng là thu nhập chung sẽ được sử dụng như thế nào, đặc biệt là nếu một người kiếm được nhiều hơn nửa kia.

Về mặt cảm xúc, các cặp đôi "cơm không lành, canh chẳng ngọt" phải rạch ròi chuyện tình cảm khi coi nhau như bạn cùng phòng. Nhưng đôi khi, điều này là không thể. Sự nhập nhằng trong mối quan hệ khiến bầu không khí ngôi nhà lên xuống thất thường.

"Khi chúng tôi vui vẻ với nhau như người bạn bình thường, lúc thì chiến tranh lạnh trong nhiều ngày. Cảm xúc thất thường như tàu lượn siêu tốc", Ryan Harris nói.

Không rạch ròi về mặt cảm xúc có thể gây chiến tranh lạnh đối với các cặp đôi tan vỡ nhưng vẫn ở chung. Ảnh: Timur Weber/Pexels.

Tuy nhiên, một số cặp khác lại xây dựng tình bạn thuần khiết sau khi đã trải qua giai đoạn yêu đương.

Khi mất đi tia lửa lãng mạn, Tabby Kibugi và bạn trai cũ bắt đầu nhìn nhau dưới một ánh sáng khác, không phải đối tác mà là những người bạn đồng hành quan tâm sâu sắc đến nhau. Cặp đôi thỏa mái chia sẻ về một ngày làm việc bận rộn và dùng bữa chung, song "tuyệt nhiên không có thân mật lãng mạn nào".

"Tôi đã nhận ra rằng tôi thích người yêu cũ của mình trong vai bạn cùng phòng hơn là người yêu. Mối quan hệ của chúng tôi bây giờ giống như một tình bạn giữa hai người tôn trọng ranh giới của nhau. Tôi dự định tiết kiệm đủ tiền trong ít nhất một năm để có thể chuyển đi một cách thoải mái, nhưng quá trình chậm và ổn định. Hiện tại, tôi đã tìm thấy sự cân bằng trong không gian chung của chúng tôi, vừa thực tế về mặt tài chính vừa dẫn đến một mối quan hệ năng động phù hợp", Tabby nói.

Hannah Linsley cũng từng cân nhắc quay lại với người cũ nhiều lần. Michael là người đưa ra ý tưởng này vào tháng 3 nhưng "điều này chưa bao giờ xảy ra". Hannah cho biết cả hai là người bạn tâm giao.

Michael và Hannah chia tay trong êm đềm và không biến cuộc sống của nhau thành địa ngục khi sống chung. Người đàn ông 23 tuổi nhớ về khoảnh khắc cả hai cùng nhau mua sắm, dọn dẹp và điều hành công việc kinh doanh nhỏ của bạn gái cũ. Tuy nhiên, Michael vẫn nuôi hy vọng quay lại khi cả hai bước sang năm cuối đại học.