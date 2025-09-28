'Thánh meme' đình đám nhất thế giới giờ ra sao?

“Blinking Guy” Drew Scanlon biến meme thành hành động ý nghĩa, quyên góp hơn 250.000 USD cho nghiên cứu bệnh đa xơ cứng qua các chuyến đạp xe.

Hôm 27/9, Drew Scanlon đạp 102 dặm (khoảng 164 km) khắp khu vực Vịnh San Francisco (bang California, Mỹ) để gây quỹ cho nghiên cứu bệnh đa xơ cứng (MS).

Scanlon cho biết, trong gần 10 năm theo đuổi đạp xe gây quỹ, anh đã quyên góp được hơn 250.000 USD cho căn bệnh này, lấy cảm hứng từ những người bạn của anh đang chịu ảnh hưởng bởi MS.

Mặc dù sở hữu một trong những gương mặt nổi tiếng nhất thế giới, Scanlon nói anh hiếm khi bị nhận ra ngoài đường. Sự nổi tiếng của anh không đến từ một bài đăng hay phát ngôn nào, mà từ một điều rất con người: cái chớp mắt. Meme (nội dung chế) bắt nguồn khi anh còn làm việc tại trang web trò chơi điện tử Giant Bomb. Trong một buổi livestream, đồng nghiệp nói đùa và phản ứng chớp mắt đơn giản của Scanlon đã bị ghi lại.

“Tôi không biết ai đã cắt đoạn đó, cắt khi nào hay vì sao”, Scanlon nói với NBC News trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm 26/9, một ngày trước sự kiện đạp xe gây quỹ Waves to Wind 2025 ở khu vực Vịnh San Francisco.

“Thực tế, có một khoảng cách 4 năm giữa thời điểm video phát sóng và khi meme bắt đầu lan truyền”.

Drew Scanlon trở thành gương mặt quen thuộc sau khi khoảnh khắc anh nháy mắt thành meme viral mạng xã hội. Ảnh: Sky News.

Nói meme này “lan truyền” có lẽ vẫn còn là nói giảm. Chỉ riêng một phiên bản gương mặt chớp mắt của Scanlon đã được xem hơn 6 tỷ lần trên Giphy, xuất hiện dày đặc trong phòng chat, tin nhắn và mạng xã hội. “Khi có chuyện như thế này xảy ra, bạn thực sự thấy khá hoang mang”, anh chia sẻ.

Trên những cung đường, Scanlon được biết đến nhiều hơn với danh xưng “người đàn ông quyên góp tiền từ meme cho MS”.

Anh cùng nhóm đạp xe thiện nguyện Big El West tập trung nâng cao nhận thức và gây quỹ cho căn bệnh thần kinh ảnh hưởng đến 2,8 triệu người trên toàn thế giới. Phụ nữ có nguy cơ mắc MS cao gấp đôi nam giới. Bệnh có thể gây ra các vấn đề về thị lực, yếu cơ và khó đi lại, theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH).

“Thật tuyệt khi tôi tìm thấy được một hướng đi như thế này, và càng tuyệt hơn khi nó vẫn tiếp tục tạo ra sự đồng cảm nơi mọi người”, Scanlon chia sẻ.