Cậu bé 12 tuổi cứu em gái khi trần nhà đổ sập ở Đà Nẵng

Thanh Nhật (12 tuổi, Đà Nẵng) nhận nhiều lời khen khi bình tĩnh xem xét, cõng em gái 8 tuổi ra khỏi nơi nguy hiểm và gọi điện báo cho ba mẹ.

Hai anh em thót tim khi mảng trần nhà đổ sập Khi đang Thanh Nhật (12 tuổi) đang ở nhà cùng em gái, mảng trần nhà ốp xi măng bất ngờ sập xuống khiến anh em hoảng hốt. Nhật bình tĩnh xem xét, cõng em ra khỏi nơi nguy hiểm.

Hơn 19h tối 7/10, khi hai anh em Thanh Nhật (12 tuổi) và Kiều Nhi (8 tuổi) đang ở trong nhà, bất ngờ cả mảng trần thạch cao đổ sập xuống.

Tiếng động lớn cùng lớp vật liệu rơi vào người khiến Kiều Nhi hoảng sợ, đưa tay bịt tai. Thanh Nhật đang nằm trên ghế sofa lập tức hướng ánh mắt về phía em gái, vội buông điện thoại đứng dậy để kiểm tra liệu em có bị chấn thương.

Sau khi thấy em không bị thương, Nhật cúi lưng để cõng em ra khỏi nơi nguy hiểm, sợ chân em dẫm phải những vật sắc nhọn có thể vương dưới sàn nhà. Trước khi bước khỏi phòng, cậu bé cẩn thận rút phích cắm của chiếc quạt máy đã bị mảng trần làm gãy, tránh rò điện.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Kiều Ánh (hiện sống ở Đà Nẵng), mẹ của hai bé, cho biết khi sự việc xảy ra, vợ chồng chị cùng con trai út đang đi ra ngoài có việc. Thoát ra bên ngoài, Thanh Nhật cũng nhanh chóng lấy điện thoại liên lạc với ba mẹ để báo tin.

Thanh Nhật cõng em gái ra khỏi nơi nguy hiểm, không quên rút ổ cắm quạt điện.

"Trên đường về, tôi cũng mở ứng dụng camera trên điện thoại để xem lại và rất lo lắng, không quan tâm được nhiều mà chỉ nghĩ không biết con có làm sao không. Tới nhà, hai bé vẫn còn sợ. Bé Nhật thấy mẹ về liền lấy dép đi trong nhà cho mẹ mang, sợ mẹ dẫm phải vật nguy hiểm, rồi phụ ba mẹ dọn dẹp", chị Ánh kể.

Sau khi xem lại video, chị Ánh đã chia sẻ lên mạng xã hội với mục đích cảnh báo các gia đình lưu ý, cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định làm ốp trần xi măng như gia đình mình.

Chị bất ngờ khi clip lan truyền mạnh, thu hút hơn 14,6 triệu lượt xem sau 3 ngày. Hàng nghìn bình luận dưới bài đăng dành lời khen cho màn xử trí nhanh nhạy, bình tĩnh và đầy trách nhiệm của Thanh Nhật.

"Đầu tiên là đưa mắt quan sát, sau đó xem xét xem em gái có bị làm sao không, cõng em ra ngoài vì sợ chân em bị thương, không quên rút phích cắm điện để đảm bảo an toàn. Thú thực, là người lớn nhưng chưa chắc tôi đã xử lý tốt như cậu bé, khâm phục", "Mát lòng mát dạ khi có cậu con trai ngoan, giỏi như vậy", "Khâm phục bé trai quá, lớn lên chắc chắn là người đàn ông đáng tin cậy" - dân mạng bày tỏ.

Chị Kiều Ánh nói rằng ban đầu khi xem tình huống không bất ngờ trước cách hành xử của con trai, bởi thường ngày bé cũng luôn chăm lo cho mẹ và em, thấy đó là chuyện bình thường.

"Ở nhà, bé hay phụ mẹ việc trong gia đình, trông em, trên lớp có nghịch ngợm một chút", chị bày tỏ, thấy vui khi con được khen ngợi.

Chị Ánh cho biết trần nhà được làm từ năm 2018, không hiểu vì lý do gì bất ngờ bị sập. May mắn, cả hai bé đều không bị thương. Đến hiện tại, gia đình chưa sửa lại trần.