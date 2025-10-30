Cậu bé Malaysia 15 tuổi tặng em trai iPhone vài giờ trước khi qua đời

Muhammad Zafran Hadi đã tặng cho em trai chiếc iPhone mơ ước, sau đó qua đời vào đúng ngày sinh nhật của em.

Khoảnh khắc cậu bé 15 tuổi tặng em trai iPhone trước khi qua đời Vài giờ trước khi qua đời, Muhammad Zafran Hadi đã tặng cho em trai chiếc iPhone mơ ước. Khoảnh khắc ấy sau đó trở thành kỷ niệm cuối cùng giữa hai người.

Muhammad Zafran Hadi, cậu bé 15 tuổi mắc ung thư xương, đã dành những ngày cuối đời không phải để nghĩ cho bản thân, mà cho em trai mình, theo Mothership.

Trong video TikTok khiến hàng triệu người Malaysia xúc động, Zafran bất ngờ trao cho em trai Aidil Haziqmón món quà mà cậu biết rằng em đã ao ước từ lâu: một chiếc iPhone mới tinh. Xúc động đến bật khóc, Aidil ôm chầm lấy anh trai trong khoảnh khắc sau đó trở thành kỷ niệm cuối cùng giữa hai người.

Ở phần chú thích, Zafran gửi gắm thông điệp cho em trai: "Sau bố và mẹ, Aidil là người ở bên anh nhiều nhất, luôn chăm sóc và lo lắng cho anh. Em ở đó khi anh cần ngủ, muốn chơi bóng đá, chơi game… luôn ở bên anh mọi lúc. Năm nay, anh thật sự muốn tặng em một chiếc điện thoại mới như một món quà tình yêu.Chúc mừng sinh nhật, Aidil Haziq. Cảm ơn em vì luôn là một người em mạnh mẽ, yêu thương và thủy chung. Yêu em rất nhiều”.

Chỉ vài giờ sau, khoảng 1h45 sáng, Zafran trút hơi thở cuối cùng - đúng ngày sinh nhật của em trai.

Muhammad Zafran Hadi và các em.

Từng rất mê bóng đá nhưng vì bệnh tình, Zafran phải cắt bỏ một chân. Tuy vậy, cậu bé vẫn luôn mạnh mẽ, kiên cường và nở nụ cười trong mọi bức ảnh đăng trên mạng xã hội. Cầu thủ bóng đá quốc gia Malaysia mà Zafran ngưỡng mộ - Faisal Halim - thậm chí còn đến thăm để động viên cậu.

Tin tức về sự ra đi và hành động yêu thương cuối cùng của Zafran nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, khiến người Malaysia bày tỏ sự cảm phục và thương tiếc.

Nhiều người cũng bàng hoàng khi biết tin Zafran đã mất, chỉ ít lâu sau khi xem video cậu tặng em trai chiếc iPhone. Zafran được an táng vào chiều 21/10 tại nghĩa trang Hồi giáo Kampung Melayu Seri Kundang ở Selangor.