CEO Apple, Disney được tăng lương thưởng gấp bội

Một số công ty tăng thưởng CEO đến 280% trong năm 2024 dù hiệu suất tài chính không vượt trội, phản ánh xu hướng tiền thưởng dần tách rời lợi nhuận và phụ thuộc vào tiêu chí mới.

Tiền thưởng của CEO Apple Tim Cook tăng lên 12 triệu USD vào năm 2024, trong bối cảnh tổng lợi nhuận cổ đông của Apple vượt mức trung bình của nhóm đối thủ. Đồ họa: Reuters.

Tyson Foods, một trong những tập đoàn chế biến thực phẩm lớn nhất tại Mỹ, đã tăng mức thưởng cho CEO Donnie King từ 436.000 USD năm 2023 lên gần 6 triệu USD vào năm 2024, sau khi công ty đạt một cột mốc tài chính quan trọng. Cùng với đó, hội đồng quản trị cũng đưa ra loạt biện pháp nhằm giữ chân ông gắn bó lâu dài với công ty, Fortune đưa tin.

Cụ thể, Tyson Foods đã gia hạn hợp đồng với Donnie King đến năm 2027, đồng thời phân bổ thêm 10 triệu USD dưới dạng cổ phiếu, gồm 5 triệu USD cổ phiếu hạn chế và 5 triệu USD cổ phiếu theo hiệu suất. Mức lương cơ bản của ông cũng được điều chỉnh từ 1,4 triệu USD lên 1,7 triệu USD .

Ngoài ra, King sẽ được sử dụng máy bay riêng của công ty tối đa 75 giờ/năm sau khi nghỉ việc, với điều kiện vẫn giữ vai trò trong hội đồng quản trị. Tyson cũng cam kết thiết lập chương trình hỗ trợ chi phí y tế khi nghỉ hưu cho ông.

Hội đồng quản trị cho biết những chính sách này nhằm giữ chân CEO tại công ty. Nhờ đó, tổng thu nhập của King trong năm 2024 đạt 22,7 triệu USD , tăng đáng kể so với 13 triệu USD của năm trước.

Tyson Foods tăng thưởng cho CEO Donnie King lên gần 6 triệu USD và gia hạn hợp đồng đến năm 2027 nhằm giữ chân ông gắn bó lâu dài với công ty. Ảnh: Tyson Foods.

Trong 5 năm qua, tổng lợi nhuận cổ đông (TSR) của Tyson Foods đạt 80,54%. Điều này đồng nghĩa với việc một khoản đầu tư 100 USD vào cổ phiếu công ty vào cuối năm tài chính 2019 sẽ có giá trị 80,54 USD vào cuối năm tài chính 2024. Riêng trong giai đoạn 2023-2024, TSR tiếp tục giảm từ 80,54 USD xuống 65,73 USD , trong khi chỉ số S&P 500 tăng từ 154,68 USD lên 210 USD , và S&P 500 Consumer Staples Index tăng từ 148,13 USD lên 188,77 USD .

Tuy nhiên, Tyson đã đạt được một cột mốc quan trọng về tài chính khi thu nhập hoạt động điều chỉnh (Adjusted operating income - AOI) - chỉ số phản ánh lợi nhuận sau khi loại trừ các khoản lãi/lỗ bất thường - đạt 1,8 tỷ USD trong năm tài chính 2024, cao hơn đáng kể so với mục tiêu tối đa 1,4 tỷ USD . Công ty cũng quay trở lại có lãi sau khoản lỗ vào năm 2023, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 8,92 USD , so với mức âm 1,87 USD của năm trước.

Trường hợp của King cho thấy thực tế nhiều CEO vẫn hưởng lương cao dù tình hình tài chính của doanh nghiệp không ổn định. Theo báo cáo mới của công ty tư vấn lương thưởng Compensation Advisory Partners (CAP) công bố vào ngày 12/3, trong hai năm qua, tiền thưởng của nhiều CEO không còn phụ thuộc vào doanh thu hay lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu.

CAP đã phân tích dữ liệu lương thưởng của 50 công ty có doanh thu từ 1,5- 391 tỷ USD , với báo cáo tài chính kết thúc trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10/2024.

Mức thưởng hậu hĩnh cho một số CEO

Theo phân tích của CAP, tổng thu nhập trung vị (median) của 50 CEO tăng 9%, trong đó tiền thưởng tăng mạnh nhất khi đạt 14%. Tiền thưởng tiền mặt vẫn đóng vai trò quan trọng khi tổng lương cơ bản và tiền thưởng tăng 9,8%, trong khi giá trị cổ phiếu thưởng dài hạn tại thời điểm cấp tăng hơn 7%.

Những công ty có mức thưởng tăng mạnh trong năm 2024 cũng ghi nhận mức tăng trung bình 280%, trong khi nhóm giảm thưởng chỉ giảm khoảng 45%.

Tiền thưởng CEO tăng mạnh trong năm 2024, với mức trung bình tăng 280%, phản ánh sự phục hồi của nhiều công ty và xu hướng điều chỉnh tiêu chí đánh giá hiệu suất. Ảnh: The Coach Space/Pexels.

Theo Lauren Peek, đối tác tại CAP kiêm đồng tác giả báo cáo mới, nhiều công ty phục hồi từ năm 2023 nên mức tăng thưởng phản ánh sự cải thiện hiệu suất so với năm trước.

Peek cho biết các ủy ban lương thưởng trong hội đồng quản trị đặt ra các mục tiêu thưởng dựa trên những yếu tố mà lãnh đạo có thể kiểm soát. Vì vậy, nhiều công ty lựa chọn sử dụng các chỉ số tài chính đã điều chỉnh, loại bỏ những tác động từ các yếu tố kinh tế bất lợi khi tính toán tiền thưởng hàng năm.

Dù vậy, hiệu suất tài chính của nhóm 50 công ty này không có nhiều đột phá. Doanh thu trung vị chỉ tăng nhẹ 1,6%, thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) tăng 3,9%, trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu không có biến động. Điểm sáng hiếm hoi là tổng lợi nhuận cổ đông trung vị, tăng 15,2% so với năm trước.

Trong khi đó, chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, với tổng lợi nhuận đạt 23% trong năm 2024. Động lực chính đến từ nhóm "Magnificent Seven" - thuật ngữ dùng để chỉ 7 công ty công nghệ lớn của Mỹ (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) - khi giá trị cổ phiếu của các công ty này tăng đến 67%.

Biến động tiền thưởng của các CEO

Nhiều CEO cũng nhận được khoản thưởng lớn khi doanh nghiệp của họ đạt các cột mốc tài chính quan trọng.

Tại Disney, tiền thưởng của CEO Robert Iger tăng từ 2,1 triệu USD năm 2023 lên 7,2 triệu USD năm 2024, góp phần nâng tổng thu nhập của ông lên 41 triệu USD , cao hơn đáng kể so với mức 31,5 triệu USD của năm trước.

Tiền thưởng của CEO Disney Robert Iger tăng hơn gấp ba lần trong năm 2024, góp phần đưa tổng thu nhập của ông lên 41 triệu USD . Ảnh: Reuters.

Hội đồng quản trị Disney đánh giá cao thành công của Inside Out 2 (thu về 1,7 tỷ USD ) và Deadpool & Wolverine ( 1,3 tỷ USD ), giúp 2 bộ phim này lần lượt lập kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại trong thể loại phim hoạt hình và phim hạng R. Bên cạnh đó, Iger cũng đạt những bước tiến quan trọng trong mảng phát trực tuyến, đáng chú ý là việc tích hợp Hulu vào nền tảng Disney+.

Những kết quả này góp phần giúp doanh thu điều chỉnh của Disney tăng 3%, đạt 91,4 tỷ USD , trong khi thu nhập hoạt động từ các mảng kinh doanh tăng 21% và dòng tiền tự do sau thuế tăng vọt 253%. Tuy nhiên, tổng lợi nhuận cổ đông (TSR) của Disney chỉ đạt 78,96 USD , thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 179,61 USD của nhóm đối thủ.

Xu hướng này cũng xuất hiện tại nhiều tập đoàn lớn khác. Tại tập đoàn công nghệ đa quốc gia Mỹ Qualcomm, tiền thưởng của CEO Cristiano Amon tăng từ 540.000 USD năm 2023 lên 3,7 triệu USD trong năm 2024. Tuy nhiên, tổng lợi nhuận cổ đông (TSR) của công ty chỉ đạt 162 USD , thấp hơn so với mức trung bình 185 USD của nhóm đối thủ.

Trong khi đó, tại Apple, tiền thưởng của CEO Tim Cook tăng từ 10,7 triệu USD năm 2023 lên 12 triệu USD năm 2024. Tổng lợi nhuận cổ đông (TSR) của Apple đạt 207,59 USD , cao hơn mức trung bình 198,69 USD của nhóm đối thủ.

CEO John May của Deere & Co vẫn duy trì mức thưởng 5,9 triệu USD vào năm 2024, gần như không thay đổi so với năm trước. Ảnh: John Deere Ottumwa Works/KTVO.

Tuy nhiên, một số CEO chỉ ghi nhận mức tăng tiền thưởng khiêm tốn hoặc gần như không đổi. CEO John May của Deere & Co - tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất máy móc nông nghiệp, xây dựng và lâm nghiệp - vẫn duy trì mức thưởng 5,9 triệu USD , chỉ giảm nhẹ so với 6 triệu USD năm trước.

Tại tập đoàn thực phẩm đa quốc gia Hormel Foods (Mỹ) , CEO James P. Snee nhận 1,8 triệu USD , tăng nhẹ so với mức 1,3 triệu USD của năm 2023. Trong khi đó, CEO Denise Paulonis của Sally Beauty được thưởng 1,5 triệu USD , tăng nhẹ so với 1,4 triệu USD năm trước.

Một số CEO lại ghi nhận mức thưởng giảm đáng kể. Darin Harris, cựu CEO của chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh Jack in the Box (Mỹ), nhận 786.000 USD trong năm 2024, chỉ bằng một nửa so với 1,6 triệu USD của năm trước, trước khi công ty thông báo về việc ông rời vị trí.

Tại tập đoàn bán lẻ dược phẩm và chăm sóc sức khỏe đa quốc gia Walgreens Boots Alliance (Mỹ), CEO Tim Wentworth thậm chí không nhận được khoản thưởng nào trong năm 2024, trong bối cảnh công ty chuẩn bị rút khỏi thị trường chứng khoán.