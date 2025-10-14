Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lifestyle

Format-Lifestyle

CEO hãng chip AI: ‘Làm việc 8 tiếng/ngày khó thành công’

  • Thứ ba, 14/10/2025 08:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Giữa thời đại mà “cân bằng công việc - cuộc sống” trở thành lý tưởng của nhiều người trẻ, Andrew Feldman, CEO của hãng chip Cerebras Systems, lại ủng hộ lao động không ngừng nghỉ.

Andrew Feldman tin rằng không thể làm nên điều phi thường với tuần làm việc 38 giờ. Ảnh: Ramsey Cardy.

Trên podcast 20VC của Harry Stebbings, Feldman nói rằng việc tạo dựng một doanh nghiệp thành công không bao giờ là công việc “bán thời gian”, đặc biệt khi đối thủ là công ty trị giá hơn 4.000 tỷ USD như Nvidia.

“Thật khó tin khi nhiều người nghĩ rằng có thể đạt được sự vĩ đại bằng cách làm việc 38 giờ mỗi tuần. Với tôi, để xây dựng điều phi thường, bạn phải dành mọi phút thức giấc cho nó”, ông nói.

Cerebras, công ty mà Feldman tự ví như “David” đối đầu “Goliath”, đang phát triển chip AI quy mô lớn nhằm cạnh tranh trong thị trường vốn do Nvidia thống trị.

“Bạn không thể đánh bại hiện trạng, không thể đối đầu với ‘con khỉ đột 800 pound’ bằng nỗ lực nửa vời. Để làm nên điều lớn lao, bạn phải toàn tâm, toàn ý, không chỉ một phần thời gian, mà là toàn bộ thời gian”, ông chia sẻ với Business Insider.

Feldman mô tả văn hóa “hustle” (làm việc không ngừng nghỉ) là đặc trưng của Thung lũng Silicon. Khi được hỏi về triết lý cân bằng cuộc sống mà Warren Buffett từng ca ngợi, ông phản biện rằng nhà đầu tư huyền thoại có lẽ sẽ chọn mua những công ty được điều hành bởi người sáng lập “sống vì công việc”, thay vì những người “rời văn phòng lúc 17h”.

Để minh họa cho tinh thần đó, Feldman nhắc đến câu chuyện huyền thoại bóng bầu dục Jerry Rice, người vẫn miệt mài tập luyện ngay sau khi giành Super Bowl.

“Nếu muốn trở nên vĩ đại, bạn phải nỗ lực không ngừng”, ông nói.

Theo Feldman, việc tìm nhân viên có cùng tinh thần này không hề khó.

“Không ai trở thành kỹ sư chỉ để làm tốt hơn một chút so với người trước đó. Họ làm vì khao khát sáng tạo, vì muốn xây dựng điều chưa ai từng làm được và dùng nó để thay đổi thế giới”, ông nhấn mạnh.

CEO cong nghe, lam viec thanh cong, lam viec hieu qua, thoi gian lam viec anh 1

Vị CEO "không ngủ" của Nvidia dành mọi phút thức giấc cho công việc. Ảnh: Reuters.

Không chỉ Andrew Feldman, đối thủ của ông là Jensen Huang, vị CEO “không ngủ” của Nvidia, là minh chứng sống cho văn hóa làm việc cật lực.

Theo Fortune, Huang tự nhận mình là người làm việc cực đoan, “làm việc từ khi thức dậy đến khi đi ngủ”.

Trong cuộc trò chuyện với Patrick Collison, CEO Stripe, Huang kể rằng ông làm việc 7 ngày/tuần. Khi không làm việc, ông nghĩ về công việc. Ông ngồi xem phim nhưng chẳng nhớ gì, vì đầu óc vẫn đang xoay quanh các dự án.

Tinh thần “không giới hạn” đó không chỉ dừng lại ở người lãnh đạo. Theo Bloomberg, nhiều cựu nhân viên mô tả văn hóa làm việc tại Nvidia mang cường độ cao, thường xuyên kéo dài đến 1-2 giờ sáng, đặc biệt ở bộ phận kỹ sư. Áp lực trong các cuộc họp lớn đôi khi bùng nổ thành tranh luận gay gắt.

Dù vậy, mức lương và phúc lợi hấp dẫn khiến phần lớn nhân viên vẫn chấp nhận gắn bó.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes, Huang thừa nhận ông không phải người sếp dễ tính.

“Nếu bạn muốn làm nên điều phi thường, thì không thể mong mọi thứ dễ dàng”, CEO nói.

Chật vật kiếm sống trong các 'xưởng livestream'

Trên Douyin, nhiều vũ công dù đầu gối quấn băng, vai đau nhức không dám nghỉ ngơi, tiếp tục lên sóng trước hàng nghìn khán giả, mong sớm thành idol thực thụ.

08:02 12/10/2025

Kỷ nguyên 'làm việc giữa đại dương'

Giới siêu giàu nay mở rộng văn phòng ra đại dương. Các du thuyền trở thành không gian làm việc tiện nghi, nơi họp hành, ký hợp đồng và điều hành doanh nghiệp giữa biển.

13:41 11/10/2025

Chấp nhận cắt 1/4 lương để làm việc tại nhà

Thà giảm lương còn hơn phải đi làm mỗi ngày là lựa chọn của nhiều kỹ sư và quản lý sản phẩm trong ngành công nghệ, theo nghiên cứu mới tại Mỹ.

08:06 11/10/2025

AI thách thức Gen Z ở thị trường lao động

Theo chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương, tác giả cuốn sách Trò chuyện cùng Gen Z, AI không chỉ thay đổi cách con người xử lý thông tin mà còn thách thức năng lực tư duy của chúng ta. Trong bối cảnh thị trường lao động biến đổi nhanh chóng, thế hệ trẻ cần rèn luyện khả năng đặt câu hỏi, tư duy phản biện và thích nghi với những thay đổi liên tục để đáp ứng yêu cầu của tương lai.

Ao nguc 'bien mat' cua nu ca si Trung Quoc hinh anh

Áo ngực 'biến mất' của nữ ca sĩ Trung Quốc

26 phút trước 12:03 14/10/2025

0

Nội y không để lộ dây dưới lớp vải mỏng, bó sát của Ningning (aespa) trở thành chủ đề thảo luận trên mạng xã hội, cho thấy mối bận tâm của nữ giới về việc lựa chọn áo ngực.

Như Phương

CEO công nghệ làm việc thành công làm việc hiệu quả thời gian làm việc Andrew Feldman Jensen Huang văn hóa hustle Thung lũng Silicon Cerebras Systems Nvidia cân bằng cuộc sống làm việc cật lực

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý