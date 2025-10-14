CEO hãng chip AI: ‘Làm việc 8 tiếng/ngày khó thành công’

Giữa thời đại mà “cân bằng công việc - cuộc sống” trở thành lý tưởng của nhiều người trẻ, Andrew Feldman, CEO của hãng chip Cerebras Systems, lại ủng hộ lao động không ngừng nghỉ.

Andrew Feldman tin rằng không thể làm nên điều phi thường với tuần làm việc 38 giờ. Ảnh: Ramsey Cardy.

Trên podcast 20VC của Harry Stebbings, Feldman nói rằng việc tạo dựng một doanh nghiệp thành công không bao giờ là công việc “bán thời gian”, đặc biệt khi đối thủ là công ty trị giá hơn 4.000 tỷ USD như Nvidia.

“Thật khó tin khi nhiều người nghĩ rằng có thể đạt được sự vĩ đại bằng cách làm việc 38 giờ mỗi tuần. Với tôi, để xây dựng điều phi thường, bạn phải dành mọi phút thức giấc cho nó”, ông nói.

Cerebras, công ty mà Feldman tự ví như “David” đối đầu “Goliath”, đang phát triển chip AI quy mô lớn nhằm cạnh tranh trong thị trường vốn do Nvidia thống trị.

“Bạn không thể đánh bại hiện trạng, không thể đối đầu với ‘con khỉ đột 800 pound’ bằng nỗ lực nửa vời. Để làm nên điều lớn lao, bạn phải toàn tâm, toàn ý, không chỉ một phần thời gian, mà là toàn bộ thời gian”, ông chia sẻ với Business Insider.

Feldman mô tả văn hóa “hustle” (làm việc không ngừng nghỉ) là đặc trưng của Thung lũng Silicon. Khi được hỏi về triết lý cân bằng cuộc sống mà Warren Buffett từng ca ngợi, ông phản biện rằng nhà đầu tư huyền thoại có lẽ sẽ chọn mua những công ty được điều hành bởi người sáng lập “sống vì công việc”, thay vì những người “rời văn phòng lúc 17h”.

Để minh họa cho tinh thần đó, Feldman nhắc đến câu chuyện huyền thoại bóng bầu dục Jerry Rice, người vẫn miệt mài tập luyện ngay sau khi giành Super Bowl.

“Nếu muốn trở nên vĩ đại, bạn phải nỗ lực không ngừng”, ông nói.

Theo Feldman, việc tìm nhân viên có cùng tinh thần này không hề khó.

“Không ai trở thành kỹ sư chỉ để làm tốt hơn một chút so với người trước đó. Họ làm vì khao khát sáng tạo, vì muốn xây dựng điều chưa ai từng làm được và dùng nó để thay đổi thế giới”, ông nhấn mạnh.

Vị CEO "không ngủ" của Nvidia dành mọi phút thức giấc cho công việc. Ảnh: Reuters.

Không chỉ Andrew Feldman, đối thủ của ông là Jensen Huang, vị CEO “không ngủ” của Nvidia, là minh chứng sống cho văn hóa làm việc cật lực.

Theo Fortune, Huang tự nhận mình là người làm việc cực đoan, “làm việc từ khi thức dậy đến khi đi ngủ”.

Trong cuộc trò chuyện với Patrick Collison, CEO Stripe, Huang kể rằng ông làm việc 7 ngày/tuần. Khi không làm việc, ông nghĩ về công việc. Ông ngồi xem phim nhưng chẳng nhớ gì, vì đầu óc vẫn đang xoay quanh các dự án.

Tinh thần “không giới hạn” đó không chỉ dừng lại ở người lãnh đạo. Theo Bloomberg, nhiều cựu nhân viên mô tả văn hóa làm việc tại Nvidia mang cường độ cao, thường xuyên kéo dài đến 1-2 giờ sáng, đặc biệt ở bộ phận kỹ sư. Áp lực trong các cuộc họp lớn đôi khi bùng nổ thành tranh luận gay gắt.

Dù vậy, mức lương và phúc lợi hấp dẫn khiến phần lớn nhân viên vẫn chấp nhận gắn bó.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes, Huang thừa nhận ông không phải người sếp dễ tính.

“Nếu bạn muốn làm nên điều phi thường, thì không thể mong mọi thứ dễ dàng”, CEO nói.