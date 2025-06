Chân dung 3 'bà trùm Hermès' đình đám trên mạng xã hội

Roxy Jacenko (sinh năm 1980) - nữ doanh nhân kiêm "bà trùm truyền thông" tại Australia - gây chú ý với bộ sưu tập túi Hermès trị giá hơn 660.000 USD . Với hơn 30 chiếc Birkin quý hiếm, bà được gọi là “Queen of Birkins” và từng sở hữu chiếc HAC Birkin phiên bản giới hạn có giá 52.000 USD . Jacenko xem những chiếc túi như tài sản đầu tư, trải đều ở nhiều nơi với lý do an ninh, và coi mỗi chiếc là một cột mốc thành công trong sự nghiệp. Ảnh: roxyjacenko/Instagram.