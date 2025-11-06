Chân dung phu nhân Gen Z của tân thị trưởng New York

|
Sau nhiều năm, dinh thự Gracie Mansion, nơi ở chính thức của thị trưởng New York, đã có “đệ nhất phu nhân” mới. Rama Duwaji, sinh năm 1997, là vợ của thị trưởng đắc cử Zohran Mamdani. Cô thu hút truyền thông Mỹ khi cùng chồng xuất hiện trên sân khấu mừng chiến thắng trước cựu Thống đốc Andrew Cuomo. Với chiến thắng hôm 5/11 (giờ địa phương), Duwaji trở thành đệ nhất phu nhân Gen Z đầu tiên của New York. Ảnh: Jeenah Moon/Reuters.
Sinh tại bang Texas trong gia đình gốc Syria, Duwaji lớn lên và học ở Dubai trước khi chuyển đến Brooklyn (New York, Mỹ). Theo trang chiến dịch của Mamdani, cô “mang dòng máu Syria” và “là người Mỹ gốc Arab”. Ảnh: @ramaduwaji/IG.
Cặp đôi quen nhau qua ứng dụng hẹn hò Hinge. Họ đính hôn và làm lễ Nikkah riêng tư tại Dubai tháng 12/2024, rồi kết hôn tại Tòa thị chính New York đầu năm nay. “Rama không chỉ là vợ tôi, cô ấy là một nghệ sĩ tuyệt vời, xứng đáng được công nhận bằng chính tên tuổi của mình”, Mamdani viết trên Instagram ngày 12/5. Ảnh: Alexi J. Rosenfeld/Reuters.
Không chỉ là người bạn đời, Duwaji được xem là “kiến trúc sư hình ảnh” giúp Mamdani xây dựng thương hiệu cá nhân và lan tỏa trên mạng xã hội. Theo báo Mỹ, cô định hình phong cách thị giác cho chiến dịch tranh cử, từ bảng màu vàng, cam, xanh nổi bật đến kiểu chữ đậm, mang hơi hướm đương đại. Ảnh: Alexi J. Rosenfeld/Reuters.
Dù giữ vai trò quan trọng phía sau hậu trường, Duwaji chọn lối sống kín tiếng. Cô hiếm khi xuất hiện cùng chồng trong truyền hình hay tạp chí. Trên Instagram, Duwaji chủ yếu giới thiệu tác phẩm nghệ thuật về phụ nữ Trung Đông và câu chuyện Palestine, hiếm khi chia sẻ đời tư. Ngoại lệ duy nhất là bài đăng trong kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6, nơi cô xuất hiện bên Mamdani. Ảnh: @ramaduwaji/Instagram.
Duwaji có bằng Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Minh họa tại Trường Nghệ thuật Thị giác New York. Tác phẩm của cô từng xuất hiện trên The New Yorker, The Washington Post, BBC, VICE, Apple, Spotify, và bảo tàng Tate Modern (London). Ảnh: @ramaduwaji/Instagram.
Nghệ thuật của cô khai thác tình chị em, bản sắc Arab, trải nghiệm cộng đồng và tinh thần phản kháng chính trị, phản ánh sức mạnh phụ nữ Trung Đông cùng những mất mát do chiến tranh và sự đồng lõa của phương Tây. Không ngại thể hiện quan điểm, Duwaji nhiều lần chia sẻ các tác phẩm minh họa phản đối bạo lực và “thanh lọc sắc tộc”. Cô từng trích lời huyền thoại nhạc jazz Nina Simone: “Trách nhiệm của người nghệ sĩ là phản ánh thời đại mà họ đang sống”. Ảnh: @ramaduwaji/Instagram.
Ngoài minh họa, Duwaji còn sáng tạo gốm nghệ thuật, đặc biệt là dòng đĩa men lam trắng vẽ tay theo phong cách Trung Đông. Trang Instagram của cô có gần 235.000 người theo dõi, nơi Duwaji chia sẻ song song tác phẩm, quan điểm chính trị và các cột mốc cá nhân. Ảnh: @ramaduwaji/Instagram.
