Chân dung phu nhân Gen Z của tân thị trưởng New York

Cặp đôi quen nhau qua ứng dụng hẹn hò Hinge. Họ đính hôn và làm lễ Nikkah riêng tư tại Dubai tháng 12/2024, rồi kết hôn tại Tòa thị chính New York đầu năm nay. “Rama không chỉ là vợ tôi, cô ấy là một nghệ sĩ tuyệt vời, xứng đáng được công nhận bằng chính tên tuổi của mình”, Mamdani viết trên Instagram ngày 12/5. Ảnh: Alexi J. Rosenfeld/Reuters.