'Chàng tiên cá' 22 tuổi gây chú ý với ngoại hình 6 múi

Xiao Songyi (22 tuổi) đang khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao bởi ngoại hình cuốn hút. Chàng trai đến từ Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) hiện là nghệ sĩ diễn xuất trong vai “người cá” tại thủy cung ở Vũ Hán. Những đoạn video ghi lại hình ảnh chàng trai với cơ bụng sáu múi, đôi tay rắn rỏi và phong thái tự tin được lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội xứ tỷ dân.
Chia sẻ với Jiupai News, Songyi cho biết anh từng là vận động viên lặn chuyên nghiệp. Ngay từ khi lên 7, anh đã bắt đầu tập luyện bơi lội và lặn. Tuy nhiên, một chấn thương ở tuổi 19 đã buộc anh phải từ bỏ sự nghiệp thi đấu. “Lúc đó, tôi cảm thấy mất phương hướng. Nhưng tôi nghĩ rằng việc học đại học sẽ giúp tôi tiếp tục học hỏi và trưởng thành”, anh nói.
Hành trình chuyển đổi từ vận động viên lặn sang nghệ sĩ biểu diễn dưới nước không dễ dàng. Ban đầu, anh gặp khó khăn khi thiếu kinh nghiệm và danh tiếng, do đó, ít nơi chịu nhận anh vào làm. Không bỏ cuộc, chàng trai trẻ không ngừng rèn luyện, tập trung vào xây dựng cơ bắp, học nhảy múa để tự biên đạo các động tác và di chuyển mượt mà dưới nước.
Cơ hội đến với Songyi một cách tình cờ vào năm 2023, khi anh tham gia chương trình biểu diễn lặn tại Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc). Tại đây, đoàn biểu diễn người cá thiếu một diễn viên nam, và Songyi, vừa hoàn thành chứng chỉ cần thiết, được mời thử sức.
Những nỗ lực của anh đã được đền đáp. Tính đến nay, anh đã thực hiện gần 500 buổi diễn và nhận thù lao 2.500 NDT (khoảng 350 USD) mỗi ngày. Hiện tại, Songyi đã ký hợp đồng dài hạn với thủy cung ở Vũ Hán. Mức lương tháng của anh dao động 6.000-10.000 NDT (khoảng 830-1.300 USD), tùy thuộc vào lịch trình làm việc. Trong các buổi diễn, Songyi không ngại mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả. Anh thường xuất hiện với bó hoa trên tay hoặc tạo hình trái tim bằng tay để gửi tặng người xem.
Dù thành công, chàng trai 22 tuổi thừa nhận rằng mỗi lần bước vào bể nước, anh vẫn cảm thấy đôi chút e ngại vì áp lực thể chất mà công việc này đòi hỏi.
Biểu diễn người cá không chỉ đòi hỏi kỹ năng bơi lội và lặn điêu luyện mà còn yêu cầu sự uyển chuyển, sức bền và khả năng nghệ thuật để tạo nên những điệu múa dưới nước đầy. Các nghệ sĩ phải nín thở trong thời gian dài, đồng thời bơi lội và giữ nụ cười rạng rỡ trên môi để mang đến trải nghiệm hoàn hảo cho khán giả. “Nhưng khoảnh khắc tôi bước vào làn nước và nghe thấy tiếng cổ vũ của khán giả, tôi lập tức chuyển sang chế độ biểu diễn, tràn đầy động lực”, Songyi chia sẻ.
