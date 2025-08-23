'Chàng tiên cá' 22 tuổi gây chú ý với ngoại hình 6 múi

Chia sẻ với Jiupai News, Songyi cho biết anh từng là vận động viên lặn chuyên nghiệp. Ngay từ khi lên 7, anh đã bắt đầu tập luyện bơi lội và lặn. Tuy nhiên, một chấn thương ở tuổi 19 đã buộc anh phải từ bỏ sự nghiệp thi đấu. “Lúc đó, tôi cảm thấy mất phương hướng. Nhưng tôi nghĩ rằng việc học đại học sẽ giúp tôi tiếp tục học hỏi và trưởng thành”, anh nói.