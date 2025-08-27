Chào hỏi cộc lốc, sợ chữ in hoa và 6 thói quen khác của Gen Z

Những người sinh từ 1997 đến 2012 bị nhận diện bởi những “nghi thức” đời sống kỳ lạ, như sợ gọi điện thoại, sợ chữ in hoa và thờ ơ với việc sở hữu bằng lái xe.

Gen Z đeo tai nghe để tránh những tương tác xã hội không mong muốn.

Dù khó có thể tóm gọn một thế hệ chỉ trong vài nét, Gen Z, những người sinh từ 1997 đến 2012, vẫn thường bị đem ra “mổ xẻ” với hàng loạt nhận định.

Nếu Boomer (1946-1964) loay hoay với công nghệ, Millennial (1981-1996) nuông chiều thú cưng và than vãn chuyện “trưởng thành”, Gen Alpha (sinh từ năm 2013) bị coi là “thế hệ thất bại”, thì Gen X (1965-1980) lại mờ nhạt đến mức chẳng mấy ai nhớ đến.

Giờ đây, đến lượt Gen Z ngồi ghế nóng, trở thành thế hệ bị soi xét từ cả người đi trước lẫn “đàn em”.

Một số đặc trưng dưới đây phần nào cho thấy những “nghi thức” đời sống hàng ngày của Gen Z mà người ngoài khó lòng hiểu hết, theo The Washington Post.

Cách chào hỏi “cộc lốc”

Trong thời đại công nghệ, giao tiếp trở nên ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Với Gen Z, một cuộc gọi bất ngờ thường đồng nghĩa với rắc rối. “Có chuyện gì không?” là câu hỏi đầu tiên bật ra khi điện thoại reo. Không còn những lời chào hỏi dài dòng, họ thay bằng giọng điệu trực diện, đôi khi hơi cộc lốc.

Ngay cả trong tin nhắn, những câu “xin chào” hay “chào buổi sáng” cũng bị lược bỏ để nhường chỗ cho thông tin chính.

Tai nghe là vật bất ly thân

Dù ở tàu điện, siêu thị hay văn phòng, không khó để bắt gặp một Gen Z với tai nghe kè kè bên tai.

"Tôi thường đeo một bên AirPods khi làm việc. Nghe podcast giúp thời gian trôi nhanh hơn", Henry Heyburn (21 tuổi), chia sẻ. Với nhiều người, thói quen này có vẻ bất lịch sự, thậm chí là cách để lảng tránh giao tiếp xã hội. Nhưng với thế hệ này, tai nghe là cách để đối phó với một thế giới ngập tràn thông tin.

“Chúng tôi quen với việc bị kích thích liên tục. Không có âm thanh gì đó, cảm giác thật trống trải", Heyburn giải thích.

Sợ chữ in hoa

Hãy để ý tin nhắn của một Gen Z, gần như không bao giờ có chữ in hoa. Ava Hausle (22 tuổi) kể rằng cô bắt đầu bỏ thói quen viết hoa từ thời trung học, khi thấy bạn bè và những người trên mạng xã hội tắt chức năng tự động viết hoa.

“Viết thường tạo cảm giác thoải mái, gần gũi hơn", cô nói.

Với Gen Z, viết hoa đôi khi bị xem là quá trang trọng, không phù hợp với phong cách giao tiếp thân mật trên tin nhắn. Tuy nhiên, Hausle cũng thừa nhận khi ra trường và đi làm, cô có lẽ sẽ phải quay lại viết hoa để tránh bị xem là trẻ con.

Thay cuộc gọi bằng ghi âm giọng nói

Carissa Newick (22 tuổi) không thích gọi điện. Nhưng khi iMessage giới thiệu tính năng ghi âm giọng nói, cô lập tức dùng tính năng này để bạn bè hiểu cảm xúc chân thực hơn.

“Nếu có chuyện gì thú vị, buồn cười hay bực mình, tôi sẽ gửi một đoạn ghi âm. Nghe giọng nói giúp bạn bè cảm nhận được cảm xúc của tôi", Newick chia sẻ. Ghi âm giọng nói trở thành “voicemail” của Gen Z, thay thế những cuộc gọi dài dòng bằng những đoạn âm thanh ngắn gọn, đầy cảm xúc.

Sau trào lưu Polaroid, Gen Z quay sang lục tìm những chiếc máy ảnh kỹ thuật số từ thập niên 2000.

Máy ảnh kỹ thuật số cũ lên ngôi

Trong khi mọi người chạy theo smartphone với camera sắc nét, Gen Z lại quay về với máy ảnh kỹ thuật số cũ kỹ.

“Tôi mang nó đi khắp nơi, trở thành người chuyên chụp ảnh trong nhóm bạn", Kife Akinsola (19 tuổi) kể về chiếc Casio Exilim 8.1 megapixel mà cô mượn từ bố.

Những bức ảnh từ máy kỹ thuật số mang chất liệu ảnh nhiễu hạt đặc trưng, gợi cảm giác hoài cổ mà camera điện thoại khó tái hiện.

Emoji và những tầng nghĩa khó đoán

Khác với Millennial vốn ưa dùng biểu tượng mặt cười 😂, Gen Z lại chọn emoji đầu lâu 💀 hay khóc to 😭 để biểu đạt sự hài hước

“Emoji có thể mang ý nghĩa hoàn toàn khác chỉ sau vài tháng”, Molly Bloomfield (18 tuổi) chia sẻ. chia sẻ. Ví dụ, năm 2021, emoji ghế được dùng để biểu thị tiếng cười.

Song, với thế hệ này, việc lạm dụng emoji cũng bị chê là “lố”.

“Bà tôi nhắn tin với cả tá emoji, nhưng bạn bè tôi thì không. Ai mà dùng nhiều quá sẽ bị cho là ‘cringe’”, Rhea Nirkondar (22 tuổi) nói.

Thờ ơ với bằng lái xe

Nhiều Gen Z chậm hoặc không mặn mà với việc thi bằng lái, viện dẫn lý do môi trường, chi phí, hoặc đơn giản là có Uber và phương tiện công cộng thay thế. Cảm giác tự do sau tay lái từng là biểu tượng tuổi trẻ dường như không còn sức hấp dẫn như trước.

“Thời nay, chúng tôi có quá nhiều thứ để làm mà không cần phải lái xe đi đâu đó”, Brianna Schmidt (19 tuổi) chia sẻ.

Đóng hoá đơn sau mỗi ly rượu

Tại một quán bar ở Logan Circle (Washington, DC, Mỹ), khi bartender hỏi nhóm thực tập sinh của The Washington Post: “Giữ hóa đơn mở hay đóng?”, 9/10 người chọn đóng ngay, thanh toán riêng lẻ qua thẻ hoặc Apple Pay.

Gen Z ít uống rượu hơn các thế hệ trước, và thường đóng hóa đơn ngay sau một ly thay vì để gộp cuối buổi. Một phần vì túi tiền eo hẹp, phần khác vì thiếu sự gắn bó với “nghi thức” bar truyền thống.