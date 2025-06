Chất liệu sợi tự nhiên từ cây lanh có thể thay thế sợi carbon?

Công nghệ sợi tự nhiên từ cây lanh đã được thử nghiệm trên mẫu xe vô địch giải đua Nurburgring 24 Hours 2025 cho thấy tiềm năng của loại vật liệu này.

BMW đang cho thấy một bước tiến lớn trong nỗ lực phát triển vật liệu bền vững khi thử nghiệm sợi tự nhiên nhằm thay thế sợi carbon khi áp dụng trên mẫu xe đua BMW M4 GT4 từ năm 2022. Công nghệ này cũng xuất hiện trên chiếc BMW M4 GT3 Evo vừa về nhất tại chặng đua Nurburgring 24 Hours 2025.

Chiếc BMW M4 GT3 Evo về nhất tại chặng đua Nurburgring 24 Hours 2025 được ứng dụng công nghệ sợi tự nhiên từ cây lanh nhằm thay thế cho sợi carbon truyền thống.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở chiến thắng đầu tiên của BMW sau 5 năm tại đấu trường này. Đây còn là cơ hội để thương hiệu âm thầm thử nghiệm công nghệ vật liệu mới – sợi tự nhiên. Mẫu xe này được phát triển hợp tác cùng Bcomp, công ty Thụy Sĩ chuyên sản xuất sợi tự nhiên hiệu suất cao.

Các bộ phận như nắp capo, cánh gió cản trước, cửa, cốp sau, cánh gió và cả bảng taplo đều được chế tạo từ sợi lanh (flax) thay cho sợi carbon truyền thống. Riêng phần mui xe vẫn dùng vật liệu đến từ ngành hàng không vũ trụ.

Công nghệ sợi tự nhiên được BMW áp dụng lần đầu trên mẫu M4 GT4 từ năm 2022, nhằm tìm ra các chất liệu thân thiện hơn với môi trường nhưng vẫn giữ được đặc tính yêu cầu.

BMW cho biết, vật liệu sợi tự nhiên đã chính thức đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (homologation) cho các cấu trúc mui trên các mẫu xe thương mại. CEO BMW M, ông Franciscus van Meel, chia sẻ: "Sợi tự nhiên là một sáng kiến thể hiện rõ triết lý 'Sinh ra từ đường đua, chế tạo cho đường phố' của BMW M. Chúng tôi rất tự hào khi cùng đối tác Bcomp đưa vật liệu này đạt đến độ hoàn thiện cho sản xuất hàng loạt. Đây là bước tiến hướng tới những dòng xe M bền vững hơn trong tương lai".

Việc thay thế sợi carbon bằng sợi tự nhiên trong các phụ tùng có thể giúp BMW cắt giảm khoảng 40% lượng khí thải carbon trong quá trình sản xuất. Đồng thời, đây còn là giải pháp giúp giảm thiểu các vấn đề liên quan đến xử lý rác thải sợi carbon – loại vật liệu dễ vỡ vụn, phát tán các sợi nhỏ có thể gây hại cho sức khỏe con người nếu hít phải hoặc tiếp xúc trực tiếp.

Không riêng gì BMW, các thương hiệu xe thể thao khác cũng đang nghiên cứu phát triển sợi tự nhiên nhằm thay thế dần cho vật liệu sợi carbon, vốn có thể gây ô nhiễm khi ở dạng rác thải.

So với sợi carbon, vật liệu sợi tự nhiên an toàn hơn trong tai nạn nhờ ít tạo ra mảnh vỡ sắc nhọn. Đây là lý do khiến nhiều giải đua đang chuyển hướng sang sử dụng vật liệu này. Bcomp từng cung cấp bộ phận thân xe bằng sợi tự nhiên cho đội đua BMW tại giải Formula E từ năm 2019.

Công ty cũng đang hợp tác cùng giải Super Formula tại Nhật Bản để phát triển vật liệu thân xe lai gồm 70% sợi lanh và 30% sợi carbon. Hiện tại, Bcomp đang phát triển nhiều loại sợi tự nhiên như ampliTex, ampliTex-PP, powerRibs hay powerRibs-PP... nhằm phục vụ nhiều mục đích khác nhau.

Sợi tự nhiên được chế tác từ cây lanh, được cho rằng có lượng dấu chân carbon (carbon footprint) thấp hơn 85% so với chất liệu sợi carbon truyền thống.

Sợi tự nhiên (Natural Flax Fiber) là một loại vật liệu bền vững được chiết xuất từ cây lanh, nổi bật với độ nhẹ, độ bền cao và khả năng hấp thụ rung động tốt. Nhờ đặc tính thân thiện với môi trường và hiệu suất cơ học, sợi lanh đang được ứng dụng ngày càng nhiều trong ngành công nghiệp ôtô, đặc biệt là làm vật liệu thay thế sợi carbon trong các bộ phận trọng lượng nhẹ mà vẫn đảm bảo độ cứng và độ an toàn.