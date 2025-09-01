Chen chân làm móc khóa sao vàng, nhận quà 'yêu nước' ở hồ Gươm

Gian hàng trải nghiệm của các thương hiệu nội địa (local brand) ở phố đi bộ hồ Gươm thu hút hàng trăm khách với các dòng sản phẩm "yêu nước".

Ngày 31/8, hàng trăm khách du lịch nườm nượp ghé vào gian hàng trải nghiệm của Tíc Cơ Studio và Noteworthy trên phố Lê Thái Tổ, trong không gian phố đi bộ hồ Gươm. Đây là hai trong số những gian hàng thương hiệu Việt nổi bật ở Lễ hội Độc Lập - sự kiện chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, do Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông.

Tại dãy bàn trải nghiệm làm móc khóa cờ đỏ sao vàng của Noteworthy, bé Bin (phường Mai Dịch) mải mê cắt miếng da màu đỏ và ngôi sao 5 cánh nhỏ màu vàng để làm món quà kỷ niệm của riêng mình.

"Cháu rất thích, lần đầu tiên cháu được làm móc khóa thú vị thế này", bé vừa nói, vừa phải nhờ tới bà vì miếng da khá cứng so với đôi tay nhỏ của em.

Bà Phạm Thị Cúc, bà của bé Bin, cho biết từ 8h sáng, gia đình đã bắt xe từ nhà ở Hồ Tùng Mậu (phường Từ Liệm) lên hồ Gươm để vui chơi và "nhìn ngắm độc lập, hòa bình", ai cũng thích thú với hàng loạt gian hàng đầy màu sắc của Lễ hội Độc Lập.

"Mấy chục năm mới có không khí này, quả thật là niềm vui của ngày hội dân tộc. Mới ngày nào, thời của chúng tôi còn phải đi bộ, ở nhà tranh, cơm không đủ ăn mà nay đổi thay nhiều quá, phấn khởi biết bao nhiêu", bà nói.

Gian hàng trải nghiệm làm móc khóa bằng da thu hút nhiều khách hàng.

Xếp hàng để tự làm móc khóa cờ đỏ sao vàng

Bận rộn không ngơi tay để giúp những khách hàng nhí "cộp" từng chữ cái để tạo nên dòng chữ "Việt Nam", Huỳnh Thị Trang (sinh năm 1995), nhà sáng lập của Noteworthy, chỉ có thể dành ít phút để chia sẻ với Tri Thức - Znews về niềm vui khi tham gia Lễ hội Độc Lập.

"Từ sáng tới giờ có hơn 100 ghé vào trải nghiệm làm móc khóa hand-made. Các khách hàng sẽ được tự tay cắt da, dán hình, gắn móc. Phí vài chục nghìn chỉ là nguyên vật liệu, điều chúng tôi mong muốn đem tới là khách hàng được trải nghiệm làm da bò và sản phẩm cuối cùng lan tỏa tinh thần yêu nước", Huỳnh Trang nói.

Càng về chiều tối, lượng khách trải nghiệm càng đông, gian hàng kê thêm chiếc bàn bên cạnh và đặt nhiều ghế để thêm chỗ, song nhiều người vẫn phải xếp hàng chờ đợi.

Founder 30 tuổi cho biết thương hiệu được cô sáng lập vào năm 2015, khi đang là sinh viên năm 3. "Tôi lấy ý tưởng về journaling (viết nhật ký), một văn hóa phổ biến ở Nhật Bản, muốn mang dòng sổ journal về Việt Nam, với tinh thần của người Việt", nhà sáng lập bày tỏ.

Hãng nội địa mang năng lượng "yêu nước" đến Lễ hội Độc Lập.

Sau 10 năm, từ một người, đội ngũ nhân sự của Noteworthy đã tăng lên con số 30 và không ngừng lan tỏa tinh thần sáng tạo. Tại sự kiện Lễ hội Độc Lập, nhãn hàng chuyên về sổ và các sản phẩm từ da bò mang đến dòng sản phẩm đặc biệt hướng tới ngày Quốc khánh.

"Chúng tôi đã ra mắt một bộ sản phẩm cờ đỏ sao vàng, gồm sổ tay, huy hiệu, móc khóa. Một sản phẩm được gọi là lót cốc, với hình sao vàng, mọi người có thể dựng lên để làm vật trang trí. Trong mỗi sản phẩm, chúng tôi đều cố gắng lan tỏa một chút tinh thần yêu nước và câu chuyện lịch sử", Huỳnh Trang tâm sự.

Người Việt yêu nước

Trong khi nhiều người mải mê làm vật phẩm bằng da, những vị khách khác hào hứng tung xúc xắc để nhận quà từ Tíc Cơ - thương hiệu chuyên về các sản phẩm lưu niệm mang đậm màu sắc Việt.

Lấy cảm hứng từ trò cờ cá ngựa, local brand cho phép khách trải nghiệm tung xúc xắc và nhận quà là những card mang thông điệp người Việt, card in huy hiệu. Những sản phẩm thuộc dòng "Người Việt yêu nước", móc khóa mô hình xe thồ tải gạo, xe tăng... cũng thu hút những vị khách.

Nhiều vị khách chơi cờ cá ngựa, nhận quà từ thương hiệu Việt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Phạm Khánh Ly, nhà đồng sáng lập thương hiệu, cho biết tinh thần "người Việt yêu nước" cũng chính là cảm hứng chính kể từ khi sáng lập thương hiệu này vào tháng 6 năm ngoái.

"Chúng tôi tập trung vào văn hóa đời thường của người Việt. Đó là lý do các sản phẩm rất gần gũi, trẻ trung, không đao to búa lớn. Chúng tôi có một mascot tên là 'Đần', với tinh thần vô lo vô nghĩ, nhưng lại rất chăm chỉ làm việc. Thông điệp của chúng tôi đơn giản là đồng hành cùng người trẻ trong sự phát triển chung", Khánh Ly tâm sự.

Hãng có nhiều dòng sản phẩm như sticker, móc khóa, postcard, túi đeo vai... Tất cả mang đậm dấu ấn của sự vui nhộn, thúc đẩy tinh thần lạc quan, gắn liền với sinh hoạt hàng ngày của số đông.

"Chúng tôi hướng tới phục vụ mọi người sử dụng được hàng ngày. Khi mới mở bán, tệp khách của chúng tôi chủ yếu từ 18 đến 25. Sau này, tôi muốn mở rộng ra để tiếp cận được những vị khách ngoài 30 tuổi", Khánh Ly bày tỏ.

Tham quan gian hàng của Tíc Cơ tại Lễ hội Độc Lập, các vị khách có cơ hội nhận được món quà là sản phẩm thuộc bộ sưu tập "Người Việt vận động" - với slogan vui nhộn về lao động, độc lập và vươn lên.

Hoàng Thanh Trang (30 tuổi) bị thu hút bởi những sản phẩm độc đáo khi đi ngang qua gian hàng này và ghé vào ngắm nghía. Cô được nhân viên giới thiệu về hộp quà Yêu nước hay những chiếc quạt "Người Việt vận động".

"Tôi rất yêu thích các sản phẩm của nhãn hàng này, đặc biệt đặt trong bối cảnh đất nước đang kỷ niệm ngày độc lập. Tôi chọn 3 chiếc móc khóa tròn in cờ đỏ sao vàng để tặng cho bạn bè, và chiếc quạt 'Yêu nước', sẽ rất đẹp để mang đi xem diễu binh ngày 2/9", cô nói.

Những món quà đậm màu yêu nước của hãng sản xuất đồ lưu niệm.