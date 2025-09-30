Chi 1,5 tỷ đồng làm 'nhà di động'

1,5 tỷ là số tiền vợ chồng chị Thanh Giang chi ra mua xe bán tải và sắm bộ thiết bị "nhà di động". Ngày càng nhiều gia đình cũng đầu tư cho phương tiện độc đáo này để đi du lịch.

Cách đây vài năm, vợ chồng chị Đoàn Thị Thanh Giang (sinh năm 1995) và anh Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1989, TP.HCM) mua chiếc xe bán tải và bộ thiết bị "nhà di động" nhập khẩu từ Đức với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng .

Quyết định này xuất phát từ mong muốn đưa cả nhà đi du lịch trên chiếc mobihome (​​ôtô được thiết kế với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt như phòng ngủ, bếp, chỗ vệ sinh, mái che, sofa…) và cho các con trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.

"Sau đại dịch Covid-19, chúng tôi nhận ra có những giá trị còn quý hơn cả tiền bạc. Đó là thời gian gia đình vui vẻ bên nhau", anh Tâm cho hay.

Tương tự nhà chị Giang, nhiều gia đình hiện nay cũng thích thú với hình thức trải nghiệm du lịch bằng "nhà di động" bởi sự tiện lợi và tự do. Với chiếc xe này, họ có thể thoải mái di chuyển đến những địa điểm yêu thích mà không phải lo lắng về việc đặt phòng hay chuẩn bị đồ dùng cá nhân mỗi khi thay đổi chỗ ở.

"Căn nhà" đi muôn nơi

Thiết bị "nhà di động" của vợ chồng chị Thanh Giang và anh Minh Tâm được thiết kế như một thùng hàng gắn trên xe bán tải. Khi dừng lại, phần thùng có thể bung ra thành chiếc lều 2 tầng, tạo không gian nghỉ ngơi thoải mái cho cả gia đình. Tầng trên có nệm kích thước 1,6 x 2 m, tầng dưới 0,8 x 2m để đủ chỗ cho cả gia đình 5 người ngủ thoải mái.

Bên cạnh đó, các tiện ích khác cũng có đầy đủ như nhà vệ sinh, bếp từ, điều hòa, tủ lạnh và hệ thống nước nóng. Khi sạc 20 tiếng, điện trên xe có thể dùng cho sinh hoạt trong 4 ngày.

Với nhiều người, 1,5 tỷ đồng có thể quá lớn nhưng anh Tâm cho rằng là khoản đầu tư xứng đáng và phù hợp với gia đình. Dù vậy, hai vợ chồng vẫn tính toán kỹ càng trước khi xuống tiền. Khi không còn sử dụng, xe có thể bán lại, phần nhà có thể tách ra cho thuê.

Trên mobihome, gia đình chị Giang đã có những chuyến đi xuyên Việt từ Nam ra Bắc. Người mẹ chia sẻ sau những chuyến đi, 3 con của chị thích nghi với khí hậu tự nhiên nên sức đề kháng tốt hơn, khỏe mạnh, ít ốm vặt hơn. Những cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh công việc, con cái, giờ mở rộng ra thành cảm xúc, kỷ niệm, ước mơ.

Chiếc mobihome chở gia đình chị Thanh Giang đi khắp nơi.

Cũng có mong muốn đưa vợ và 2 con đi du lịch đó đây, khám phá vẻ đẹp đất nước, anh Lương Lam Sơn (38 tuổi, Hà Nội) biến ôtô của gia đình thành "ngôi nhà di động". Quá trình cải tạo tốn 500 triệu đồng trong hơn 2 tháng.

"Tôi cải tạo nhà từ chiếc xe du lịch 16 chỗ Mercedes Sprinter đời 2007, mất 1 tháng để lên ý tưởng, 2 tuần để đặt trang thiết bị trên xe từ các trang thương mại điện tử trong nước cũng như nước ngoài, thêm 14 ngày để thi công và hoàn thiện chiếc xe", anh chia sẻ.

Xe anh Sơn có trang bị pin dự phòng 280AH, sạc một lần có thể dùng trong 2 ngày 2 đêm. Trên xe có điều hòa nguồn 220V, đèn âm trần, quạt hút gió, tủ lạnh 60 lít, bếp ga du lịch, bình chứa 100 lít nước sạch và hệ thống chứa nước thải. Lượng nước thải khi đầy sẽ được anh chuyển tới các khu vực nắp cống để xả.

Trong xe có nhà tắm vừa đủ cho một người lớn và bồn cầu tự hoại. Phía sau xe không khác gì một "nhà di động" khi có đủ khu vực bếp, giường ngủ, bàn ăn, kệ để giày. Chiếc giường với kích cỡ 1,5 x 1,65m, có đệm mềm dày 7 cm đủ cho cả nhà ngủ. Ngoài ra, phía sau hàng ghế lái và ghế phụ, anh Sơn thiết kế một chiếc giường đơn dành cho người có chiều cao 1,7-1,8 m.

Nhiều năm sử dụng ngôi nhà di động, anh Sơn và gia đình rất hài lòng về tính năng, công dụng và sự thuận tiện trong những chuyến du lịch dù ngắn hay dài ngày. Trong quá trình lái xe đường xa, vợ và các con anh vẫn có khoảng không gian thoải mái để học bài, chơi đùa, ngủ nghỉ.

Bên trong "nhà di động" của gia đình anh Lam Sơn trang bị đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.

Nhu cầu tăng cao

Anh Phúc Anh (làm trong một công ty chuyên bán các loại xe mobihome có 2 chi nhánh ở Hà Nội và TP.HCM) cho biết ở Việt Nam chủ yếu có 2 dạng xe được nhiều người tìm kiếm: RV - xe với nhà liền thần và Camper Truck - nhà di động trên xe bán tải.

Xe kiểu RV nhập khẩu nguyên chiếc giá khá đắt, khoảng 4 tỷ đồng kèm đăng ký nhập khẩu và đăng kiểm nên sau 2018 rất ít đơn vị nhập được. Dạng xe RV độ từ nền xe trong nước như Hyundai Solati hay Ford Transit giá từ 500 triệu đồng - 3 tỷ đồng tùy độ cũ, mới của xe nền và trang thiết bị.

Với nhà di động cho xe bán tải (sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc) có vật liệu vỏ nhôm cao cấp và trang bị bên trong như một ngôi nhà giá sẽ từ 270 triệu - 550 triệu tùy theo từng phiên bản.

Cụ thể, chiếc xe này có điện mặt trời, pin Lithium 4-8 kW, tủ lạnh, máy lạnh, máy nước nóng, sưởi, bình nước 100 lít, giường ngủ lớn 1,6 x 2 m… Ngoài ra, về mặt pháp lý (không cần đăng ký, đăng kiểm, đúng quy định luật pháp) tính di động cao. Tháo ráp nhanh trong 15 phút.

"Hiện nhu cầu thuê khá cao. Thuê nhà di động cơ bản từ 600.000-900.000 đồng/ngày. Cả xe bán tải thì giá rơi vào 1,8-2 triệu đồng/ngày”, anh Phúc Anh cho biết.

Tuy nhiên, theo anh, hiện nay việc thuê xe mobihome nói chung vẫn còn hạn chế về mặt an toàn giao thông nên không có quá nhiều đơn vị cho thuê.

Theo anh Phúc Anh, RV và Camper Truck là 2 loại xe mobihome được nhiều gia đình tìm kiếm.

Anh Nguyễn Tiến Huy (35 tuổi, TP.HCM) hiện là chủ đại lý phân phối mobihome tại 2 thành phố lớn của Việt Nam cho biết nhu cầu khách du lịch tự túc phát triển mạnh cách đây khoảng 4 năm, nên lượng khách quan tâm về sản phẩm mobihome khá nhiều.

“Hiện tại, bên tôi có 5 chiếc cho thuê hầu hết full lịch cách đây 2 tháng, phần lớn thuê từ 3 ngày tới 30 ngày. Giá thuê phụ thuộc vào có tài xế hoặc không, giá không tài xế tầm 2,2-2,8 triệu đồng/ngày”, anh nói.

Anh Huy cho biết hiện tại Việt Nam đã có trên dưới 1.000 chiếc mobihome. Tuy nhiên, hầu hết khách hàng đều lo ngại về luật, thông tư nhưng thời gian gần đây Nhà nước đã cấp phép chuyển đổi thành xe nhà ở di động, đăng kiểm, đăng ký đúng luật, nên nhà máy xuất ra đều đúng quy định hiện hành.

Theo anh Huy, tính năng của xe được cập nhập thường xuyên, mẫu mã đa dạng, hoàn thiện hơn, giá cả thay đổi theo yêu cầu sản xuất riêng từng khách hàng. Khách khi sử dụng nếu cần sẽ mua thêm vật tư sinh hoạt theo xe.

"Khách thuê đều có hợp đồng, hỏng hóc có hãng xe báo giá, sửa chữa chi phí khách làm việc trực tiếp với hãng xe, còn về tham gia giao thông khách đi sai luật phải hoàn toàn chịu trách nhiệm", anh chia sẻ.

Giá thuê một chiếc "nhà di động" dao động 2,2-2,8 triệu đồng/ngày.