Chi 20 triệu đồng đi du lịch chỉ để ngủ

Nhiều người dành trọn cả chuyến du lịch để ăn, ngủ và không làm gì nhằm thư giãn, phục hồi năng lượng vào dịp cuối năm.

Du lịch ngủ ngày càng được khách hàng trẻ tuổi lựa chọn để tạm xa công việc căng thẳng và nhịp sống ồn ào. Ảnh: Est.te.

Biết mình còn 3 ngày phép năm, Hà Trần (29 tuổi, TP.HCM) quyết định tự thưởng một chuyến đi đến Nha Trang chỉ để ngủ. Cô đặt phòng ở The Westin tại Cam Ranh, dành trọn 3 ngày 2 đêm để ăn, ngủ, đi dạo, ngắm cảnh ngay tại nơi lưu trú. Cả chuyến đi, Hà Trần tiêu tốn khoảng 20 triệu đồng cho chi phí vé máy bay, phòng ở, ăn uống và đi spa tại resort.

Tương tự, Hải Nam (26 tuổi, Đà Nẵng) cũng có 2-3 chuyến đi ngắn trong năm chỉ xoay quanh việc đổi chỗ ngủ.

Nói với Tri Thức - Znews, Hải Nam cho biết anh đi du lịch khá nhiều và các chuyến đi thường có lịch trình di chuyển, trải nghiệm kín mít từ sáng đến tối. Vui vẻ tận hưởng, nhưng đôi khi vị du khách không tránh khỏi cảm giác căng thẳng, mệt mỏi không khác gì việc đi làm chạy deadlines.

“Không gian yên tĩnh và thoải mái giúp tôi có giấc ngủ sâu đồng thời ngắt kết nối thực sự với công việc và mạng xã hội. Tôi cũng tự thưởng cho bản thân bằng những bức ăn ngon ngay tại resort mà không cần đi xa”, Hải Nam nói.

Khi chọn điểm đến, Hà Trần cho biết cô thích các resort có trọng tâm chăm sóc sức khoẻ cho khách hàng thông qua các liệu pháp liên quan đến không gian, ẩm thực, mùi hương…

“Tôi sẽ quan tâm đến việc resort đó dùng loại giường gì, nhà hàng có thực đơn ra sao thay vì quan tâm đến địa điểm check-in, món ăn đường phố như những chuyến đi khác”, Hà Trần cho biết.

Những chuyến đi chỉ để ngủ, ăn uống và ngắm cảnh. Ảnh: Hà Trần.

Báo cáo Dự đoán Du lịch năm 2024 của Booking.com chỉ ra 66% du khách đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết muốn đi du lịch chỉ để có một giấc ngủ không bị gián đoạn.

Xu hướng này đặc biệt phổ biến ở Trung Quốc, nơi 83% du khách tìm kiếm kỳ nghỉ tập trung hoàn toàn vào giấc ngủ. Tiếp theo là Hong Kong và Thái Lan lần lượt với 76% và 75%. Việt Nam xếp vị trí thứ 6, cùng hạng với Singapore với tỷ lệ là 67%.

Nền tảng du lịch trực tuyến đánh giá khi căng thẳng và tình trạng rối loạn giấc ngủ ngày càng diễn ra thường xuyên, du lịch ngủ nổi lên như một giải pháp độc đáo, vừa mang sức hấp dẫn của một chuyến đi, đồng thời giải quyết nhu cầu thiết yếu về chất lượng giấc ngủ.

“Xã hội ngày càng hối hả, giấc ngủ dần trở thành một thứ tài nguyên quý giá và du lịch ngủ được dự đoán là một xu hướng phổ biến", Varun Grover, Giám đốc Quốc gia của Booking.com tại Việt Nam chia sẻ.

Ông Odd Choi, Giám Đốc Kinh Doanh & Tiếp Thị JW Marriott Phú Quốc, nhận định trước đây, mọi người thường nghĩ du lịch thường gắn liền với việc khám phá, trải nghiệm những điều mới lạ. Tuy nhiên, du lịch ngủ đã cho thấy rằng du lịch cũng có thể là một hình thức nghỉ dưỡng đơn giản, tập trung vào việc chăm sóc bản thân.

“Xu hướng này tạo ra cơ hội mới cho ngành du lịch, đặc biệt là các khách sạn, resort cao cấp với dịch vụ nghỉ dưỡng chất lượng cao. Nhiều cơ sở lưu trú đã đầu tư vào các dịch vụ như spa, yoga, ẩm thực lành mạnh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng”, ông Choi nhấn mạnh.

Bà Jamie Lee, Tổng quản lý tại The Westin Resort & Spa Cam Ranh, cho biết khách hàng đang dần có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến du lịch chăm sóc sức khỏe. Do đó, thương hiệu này tập trung vào 3 yếu tố Sleep Well - những giấc ngủ ngon, Eat Well - ẩm thực sống khỏe và Move Well - vận động khỏe khoắn cho khách hàng.

Vị này tiết lộ tất cả các hạng phòng tại đây đều trang bị chiếc giường 10 lớp với quy chuẩn 10 lớp để đem đến cho khách hàng một giấc ngủ ngon và êm ái, đồng thời trung hòa nhiệt độ cơ thể trong giấc ngủ.

Những chuyến đi chỉ để ngủ phổ biến ở nhiều quốc gia, theo nghiên cứu của Booking.com. Ảnh: Est.te

Tại JW Marriot, bên cạnh các yếu tố nhưng không gian và ẩm thực, nơi đây còn chú trọng vào liệu pháp âm thanh. Cụ thể, thương hiệu này đã hợp tác với Flamingo Estate để thiết kế riêng những bài nhạc thư giãn theo từng thời gian cụ thể trong ngày. Dịch vụ chỉnh trang phòng vào buổi tối cung cấp QR code trên thiệp mà du khách có thể quét mã để nghe những âm điệu du dương dễ đi vào giấc ngủ sâu.

“Trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng có những điểm “secret spot” để nhắc nhở du khách hãy dừng lại vài phút, hít thở thật sâu và kết nối với chính mình. Điều mà chúng ta rất cần thực hành mỗi ngày trong thế giới hiện đại với nhịp sống nhanh và mạng xã hội đang chiếm lĩnh thời gian của mỗi người”, ông Choi cho biết.