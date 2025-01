Chi 333.000 USD, dao kéo toàn thân để thành ‘búp bê sống’

Bibi Bugatti là KOL (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) đến từ Hà Lan và đang sinh sống ở Dubai. Cô lần đầu can thiệp thẩm mỹ ở tuổi 17, khi tiêm filler vào môi và dùng botox.

Bugatti từng suýt chết vì khó thở sau ca phẫu thuật nâng mông kiểu Brazil. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được cô nàng “dao kéo” hết lần này đến lần khác, theo News.com.au.

Trang cá nhân của Bugatti tràn ngập các bài đăng khoe về các ca phẫu thuật thẩm mỹ và phô trương lối sống xa hoa ở Dubai. KOL người Hà Lan thậm chí còn công khai tìm kiếm “đối tác giàu có” để cùng nhau tận hưởng cuộc sống xa xỉ.

Trong cuộc trò chuyện với Truly, Bugatti tiết lộ mình đã chi 333.000 USD để “dao kéo” toàn thân trong vòng 3 năm qua. Vào sinh nhật tuổi 27, cô tiêu tốn 83.000 USD để cấy ghép mặt và nâng ngực từ 800cc lên 1050cc (kích thước túi ngực được đo bằng centimet khối). Trước đó, cô nàng đã nâng mũi, hút mỡ toàn thân và nâng mông kiểu Brazil.

Sau đó, Bugatti vẫn chưa hài lòng nên tiếp tục nâng mông. Cô cũng làm phẫu thuật mắt mèo, nâng gò má và nâng chân mày. Bugatti mô tả vẻ ngoài của mình được lấy cảm hứng từ búp bê Barbie và Kim Kardashian. Cô nói bản thân bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo mà hình tượng búp bê tạo ra.

Bugatti cũng chia sẻ một ngày của mình thường bắt đầu bằng cuộc hẹn với nghệ sĩ trang điểm. Sau đó, cô dành thời gian lái môtô nước, đi xe địa hình, dùng bữa trong các nhà hàng sang trọng và trên du thuyền.

“Nhiều người ghen tị với cuộc sống của tôi. Vì vậy, tôi đã chặn tất cả bạn bè của mình ở Hà Lan”, cô nói.

Bugatti nói mình không muốn trở thành người “bình thường”. Cô chuyển từ Hà Lan đến Dubai vì “không được chấp nhận” ở đất nước của mình. Bây giờ, cô cần nằm ngửa khi ngủ.

“Với bộ ngực đồ sộ của mình, tôi bắt đầu cảm thấy hơi đau nếu ngủ nghiêng”, cô chia sẻ.

Cha mẹ Bugatti không chấp nhận việc con gái nghiện phẫu thuật thẩm mỹ.

“Họ luôn nói với tôi ‘Tại sao lại ăn mặc thế này?’, ‘Vì sao vòng một lại trông thế kia’. Đây là vấn đề văn hóa. Bạn cần trông ‘bình thường’ thì mới được chấp nhận. Nhưng tôi không muốn hòa lẫn vào đám đông. Tôi không muốn trở nên ‘bình thường’”, cô khẳng định

Trên mạng xã hội, Bugatti thường bị chế giễu vì ngoại hình khác thường của mình. Cô thậm chí còn bị la hét vào mặt ở nơi công cộng.

