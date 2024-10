Chiêm ngưỡng 7 tác phẩm thắng giải tại UOB Painting of the Year 2024

“Flow” - UOB Painting of the Year 2024 (Nghệ sĩ Thành danh) Tác phẩm “Flow - Dòng chảy” của nghệ sĩ Nguyễn Việt Cường sử dụng 2 vật liệu bản địa là than đá và bột gạo để lột tả câu chuyện về tài nguyên thiên nhiên Việt Nam. Tác giả đã làm sạch quặng than, đập nhỏ thành sỏi, rây lọc và rắc lên bề mặt toan khổ lớn; nghiền gạo thành bột, pha với keo; dùng phễu tạo hình cho dung dịch chảy dọc xuống lớp than đen. Tất cả tạo nên bức thủy mặc đương đại với hiệu ứng thị giác trừu tượng, gợi liên tưởng đến địa hình thạch nhũ trong hang đá, nhấn mạnh cuộc đối thoại giữa đen và trắng, hầm tối và ruộng nắng, phản quang và nhám đục, cứng và mềm.