Chiến sĩ dựa tường ngủ gục sau nhiều giờ dầm mưa cứu hộ ở Tuyên Quang

Sau nhiều giờ đào bới tìm kiếm cứu nạn tại khu vực bị sạt lở thuộc xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang), nhiều chiến sĩ ngồi dựa vào tường, thiếp đi trong bộ quần áo lấm lem bùn đất.

Khoảnh khắc chiến sĩ ngủ gục vì kiệt sức sau nhiều giờ dầm mưa cứu hộ bão lũ Hình ảnh được ghi lại ở Lũng Cú (Hà Giang cũ). Chiến sĩ ngồi tựa lưng vào tường, ngủ thiếp đi trong bộ đồ lấm lem sau nhiều giờ dầm mưa cứu hộ khiến người xem xúc động.

"Một chiến sĩ ngồi tựa lưng vào tường, ngủ thiếp đi trong bộ đồ lấm lem sau nhiều giờ dầm mưa cứu hộ, gần như đã mệt và kiệt sức", anh Hùng - tác giả khoảnh khắc viral mạng xã hội - chia sẻ.

Anh Hùng chụp bức hình tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang hôm 6/10. Đây là địa điểm chịu thiệt hại nặng nề của khu vực do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi).

"Thôn bị sạt lở nặng, đè mất một ngôi nhà có 4 người. Khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng tới tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Các chiến sĩ bộ đội, biên phòng, công an, dân quân trong khu vực đã rất vất vả, dầm mưa cả ngày, chạy đua với thời gian tìm kiếm người bị nạn", anh Hùng chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Khoảnh khắc nam chiến sĩ ngồi ngủ gục khiến nhiều người xúc động.

Theo lời kể của anh Hùng - một người trực tiếp tham gia giúp đỡ tìm kiếm cứu nạn, do máy móc chưa tiếp cận được hiện trường, công tác tìm kiếm chủ yếu bằng sức người.

"Các chiến sĩ lúc đó phải đào bới nhiều lớp đất đá dưới cơn mưa để tìm kiếm nạn nhân. Họ chỉ dám thay phiên nhắm mắt nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục tìm kiếm", anh nhớ lại.

Hiện tại, sau nhiều nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã tìm được 3 nạn nhân, một người vẫn mất tích và tiếp tục được tìm kiếm.

Trong thời gian ngắn, Việt Nam liên tiếp hứng chịu hai cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo), gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Tuyên Quang là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Trước đó, hình ảnh các chiến sĩ nằm tranh thủ ngủ gục sau nhiều giờ dọn dẹp tại điểm trường mầm non tại Tuyên Quang cũng gây xúc động mạnh trên mạng xã hội.

Các chiến sĩ ngủ thiếp đi sau nhiều giờ cứu hộ, cứu nạn.