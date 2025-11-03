Chờ 45 phút để 'đu trend' xôi mùa thu đang 'hot' nhất TP.HCM

Tiệm xôi trên đường Thảo Điền (phường An Khánh) đông nghẹt người đến ăn xôi Bắc trong không gian mát mẻ như mùa thu Hà Nội. Co-founder cho biết mỗi ngày phục vụ khoảng 1.000 khách.

Thực khách đa phần là Gen Z và Gen Alpha.

"Cỡ 2-3 tiếng quay lại", "bãi giữ xe ăn xôi hết chỗ", "chờ bàn hơi lâu" là một số câu nói quen thuộc khi ghé tiệm xôi Mềm trên đường Thảo Điền (phường An Khánh, TP.HCM) vào ngày cuối tuần. Dù mới 9-10h, tiệm phải treo bảng "ngưng nhận khách" để phục vụ hết lượng khách chờ bàn, khiến nhiều người đến sau ngậm ngùi ra về.

Ngày trong tuần cũng đông khách từ 8h đến 19h. Thậm chí, lúc 6h20, khi tiệm chưa mở cửa, thực khách đã đến lấy bàn.

Khoảng một tuần trước, tiệm xôi này nổi lên trên MXH với cái tên "tiệm xôi trong rừng", "tiệm xôi vibe (không khí) Hà Nội", "xôi cốm mùa thu ở TP.HCM". Không gian xây dựng dạng sân vườn, nhiều bóng cây, không khí mát mẻ khiến thực khách liên tưởng đến mùa thu Hà Nội, giữa lúc giới trẻ Thủ đô đổ về Nhà thờ Lớn ăn cốm, tận hưởng thời tiết se lạnh.

Lượng khách lấp kín bàn từ trong nhà đến khu sân vườn vào những ngày cuối tuần.

Minh An (23 tuổi, phường Bàn Cờ) cho biết mình đến phần vì "đu trend" xôi mùa thu, phần là khách quen của tiệm từ khi còn bán xe xôi nhỏ trên đường Cửu Long (phường Tân Sơn Hòa). Khi khoảng cách từ nhà đến tiệm rút ngắn, anh sẽ đến ăn thường xuyên hơn.

"Chờ 30 phút cũng xứng đáng, dù tôi đến vào ngày trong tuần. Xôi xéo đậu xanh ngày càng cải thiện, xôi dẻo, mềm vừa phải. Hành phi giòn, đậu xanh mịn, chả mỡ chất lượng. Khâu trình bày tươm tất, nhưng tôi vẫn nghĩ nên nêm nếm đậm đà hơn. Riêng xôi cốm rất thơm, hạt sen và dừa sợi béo bùi, gói trong lá sen 'rất Hà Nội'", anh nhận xét.

Không gian chi nhánh mới khiến Minh An thích hơn chi nhánh trước vì sự thoáng đãng, mảng xanh bao quanh như resort. Song, buổi trưa hơi hanh nhẹ, ngày trời ẩm sẽ có muỗi, nhưng tiệm cung cấp đầy đủ quạt và xịt chống mũi.

Lam Anh (áo vàng) cùng 2 người bạn đến ăn xôi, bánh giò và uống nước sấu.

Vượt hơn 10 km từ phường Tân Hưng đến phường An Khánh sau khi lướt trúng nhiều video trên TikTok, Lam Anh (21 tuổi) cùng 2 người bạn chia sẻ thẳng thắn đến ăn xôi vì FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ). Lường trước ngày cuối tuần đông đúc, cả nhóm đến từ 8h, nhưng vẫn phải xếp hàng gọi món 15 phút, chờ món thêm 30 phút.

"Xôi rất thơm, tổng thể bắt vị. Nước sấu cũng chua ngọt vừa, không bị gắt. Không gian rộng rãi, mát mẻ giữa nắng nóng của TP.HCM, ngồi sáng sớm như đang tận hưởng mùa thu. Khi ăn xong có thể đi dạo, chụp hình. Mức giá tại đây hơi 'nhỉnh' so với khẩu phần, nhưng tổng quan vẫn đáng trải nghiệm lại", Lam Anh nói.

Không gian sân vườn thoáng đãng, mát mẻ nhờ nhiều cây xanh. Đây cũng là khu vực vực check-in "gây sốt" trên MXH những ngày qua.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thuận Võ, co-founder (đồng sáng lập), cho biết mỗi ngày đón khoảng 1.000 khách, tỷ lệ lấp bàn đạt 99%. Cuối tuần, vào khung giờ cao điểm trưa, danh sách bàn chờ nhận có thể lên đến 100. Đợt khách quá tải lần này tương tự với lần mở chi nhánh trước. Vì vậy, tiệm đã chuẩn bị, xây dựng bếp trung tâm trước khai trương chi nhánh mới vào ngày 20/8.

"Mỗi ngày, bếp trung tâm hoạt động từ 6h đến 16h theo lịch đặt hàng của chi nhánh. Có quy trình, tình trạng 'cháy' món sẽ không diễn ra. Tiệm cũng điều chuyển nhân sự từ chi nhánh trước sang để phục vụ tốt lượng khách lớn", Thuận nói.

Riêng xôi cốm thuộc seasonal menu (thực đơn theo mùa), mở bán trước khi trend xôi cốm Hà Nội "bùng nổ" ở TP.HCM. Ngoài ra, thực đơn còn có các món vị Bắc khác như xôi xéo đậu xanh, nem chua rán, tào phớ thạch găng... Hiện seasonal menu mới cũng lùi ngày ra mắt do bếp quá công suất.

Thực đơn 2 chi nhánh tương đồng nhau, mức giá 18.000-74.000 đồng/món. Xôi cốm được làm từ cốm Làng Vòng.

Về không gian, định hướng từ đầu là không gian mở, hạn chế sử dụng máy lạnh, mang thực khách đến gần với thiên nhiên. Đó là lý do tiệm chọn vị trí khá sâu trong một khu phức hợp, có sân vườn và cây cối, dù ban đầu gần như không có khách vãng lai.

Song, điểm bất lợi đến từ diện tích rộng, khi lượng khách quá đông, nhân viên khó kiểm soát và chăm sóc toàn diện. Buổi trưa, nhiều thực khách cho rằng không gian hơi nóng, tiệm đã trang bị quạt cầm tay. Khi trời mưa, nền đất và cây cối ẩm ướt sinh ra nhiều muỗi, tiệm cũng thường xuyên phun thuốc diệt muỗi và côn trùng để thực khách yên tâm ăn uống.

"Lượng khách đông tôi cũng vừa mừng vừa lo. Nhưng tiệm sẽ không ngừng cải thiện, đổi mới để đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt. Để thực khách hài lòng và quay lại xuyên suốt, không chỉ đến vì độ 'viral'", co-founder này bày tỏ.