Bánh kem ảo như AI 'gây sốt' của chàng trai TP.HCM

Những chiếc bánh kem do Anh Triết (TP.HCM) thực hiện có nhiều chi tiết cầu kì và sắc nét. Nhiều người tưởng rằng đây là tác phẩm điêu khắc, không phải làm từ nguyên liệu ăn được.

Bộ sưu tập bánh kem búp bê phong cách Á - Âu được nghệ nhân làm bánh này tâm đắc.

Trên mạng xã hội, Nguyễn Anh Triết (35 tuổi, sống tại TP.HCM) "gây sốt" khi đăng tải những mẫu bánh kem tạo hình do mình thực hiện. Hình dáng đặc biệt, nhiều chi tiết cầu kỳ của từng chiếc bánh như được AI tạo ra khiến nhiều người xuýt xoa. Mỗi bài đăng đều nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác.

Nghệ nhân làm bánh này từng được mệnh danh là "phù thủy bánh kem" nhờ khả năng mô phỏng hoàn hảo nhiều mẫu túi xách của những nhà mốt xa xỉ như Hermes, Chanel, Dior… Hay bánh kem Labubu có độ chân thật đến từng chi tiết.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Anh Triết cho biết mình theo đuổi ngành bánh kem trong 7 năm qua. Để cân bằng giữa sở thích làm bánh và mỹ thuật, anh chọn tạo hình bằng nguyên liệu ăn được, đó là fondant - một loại kẹo mềm làm từ đường, dùng tạo hình nghệ thuật. Nhận thấy ngành này ngày càng phát triển, anh bắt đầu nghiên cứu cách tạo hình kỳ công hơn để không bị bỏ lại.

Anh Triết đã sáng lập một cửa hàng bánh kem tạo hình có tiếng ở TP.HCM.

Cảm hứng của những chiếc bánh thường bắt nguồn từ tác phẩm thủ công và điêu khắc, sau đó phát triển thêm chi tiết từ trí tưởng tượng. Thời gian từ lúc lên ý tưởng đến khi hoàn thành một chiếc bánh mất 3-4 ngày hoặc một tuần. Những mẫu bánh mới nhất được sáng tạo từ hình tượng búp bê đen cung Bọ Cạp, người cá bạch tạng, thiên thần ma mị.

Công đoạn phức tạp nhất là cắt nặn fondant sau khi bánh ra lò. Tấm fondant lớn được tỉa theo dáng mong muốn, làm mịn và phủ đều bên ngoài chiếc bánh, sau đó đổ dồn tâm huyết vào tạo hình từng chi tiết nhỏ. Tất cả đều nặn thủ công, bằng kỹ thuật và sự quan sát để mang đến tổng thể bánh nhìn giống thật nhất.

"So với bánh kem truyền thống, dòng bánh tạo hình rất khó làm. Nếu làm không khéo, chiếc bánh sẽ bị méo mó. Chẳng hạn như búp bê phải nặn chân, tay rõ ngón, tóc phải kẽ hình sợi. Khi nặn xong chi tiết lại đến phối màu theo góc độ ánh sáng. Đặc biệt là búp bê phải trang điểm kĩ lưỡng để đôi mắt có hồn, chỉ tạo hình gương mặt đã mất gần 2 tiếng", Anh Triết bày tỏ.

Mẫu bánh The angel of the sky và White mermaid cake mới nhất.

Chiếc bánh Anh Triết dành nhiều thời gian và công sức để hoàn thành nhất là The angel of the sky (tạm dịch: Thiên thần của bầu trời). Mẫu bánh 3 tầng này được sắp xếp từ hàng nghìn mảnh giấy gạo, tạo hiệu ứng lớp lang sinh động. Bên trên tạo hình thiên thần trong trang phục ma mị từ fondant. Riêng đôi cánh lông vũ được hoàn thiện trong vòng 3 ngày.

Mẫu bánh White mermaid cake (tạm dịch: Người cá bạch tạng) cũng kỳ công không kém. Thân bánh tạo hiệu ứng đá vôi trắng, đính kết ngọc trai. Hiệu ứng này đòi hỏi nhiều kỹ thuật và nguyên liệu để ra được độ sần, loang vân nhẹ và ánh mờ tự nhiên.

Thời gian đầu, những chiếc bánh chưa sắc nét. Nhưng làm nhiều, anh rút kinh nghiệm sau mỗi sản phẩm. Hiện tại, bánh đã đạt được sự trọn vẹn khi vừa đảm bảo hương vị, vừa chân thật.

"Nhiều người chia sẻ bánh đẹp không nỡ ăn. Đó là niềm vui khi sản phẩm được trân trọng và động lực để tôi cố gắng", Anh Triết nói.

Một số mẫu bánh từng khiến nhiều người trầm trồ của Anh Triết trên những hội, nhóm.

Trước đó, vào năm 2024, mẫu bánh túi hàng hiệu khiến nghệ nhân này được chú ý trên mạng xã hội. Bánh có phần da rất bóng bẩy, mô phỏng thật đến từng đường vân. Để tạo nét cho da túi, anh phải sử dụng một số dụng cụ làm bánh đặc biệt và làm việc trong môi trường lạnh phù hợp. Khách hàng thường phải đặt trước 3-4 ngày để bánh hoàn thiện tối ưu.

"Mỗi chiếc bánh tôi thực hiện đều mang chủ đề và câu chuyện riêng, thể hiện tình yêu đối với nghệ thuật làm bánh. Không đơn thuần là làm bánh và mang bán", Anh Triết nói.