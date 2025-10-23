Quán trà sữa 'hướng nội', thò tay đưa món gây sốt ở Đồng Tháp

Không cần bước vào quán, khách chỉ cần lắc chuông, điền tên món vào hộp bí mật. Quán trà sữa với mô hình mang đi mới lạ này đang thu hút sự tò mò của giới trẻ miền Tây và TP.HCM.

Bàn tay lông lá, móng vuốt dài thò ra đưa món cho thực khách từ ô cửa.

Khoảng 14h mỗi ngày, quán trà sữa Hidden Sips nằm trên đường Trần Ngọc Giải, phường Thới Sơn, Đồng Tháp (trước là Tiền Giang) đón khách liên tục. Không gian mô phỏng ngôi nhà ma quái với cửa đóng kín, chỉ phục vụ đồ uống qua một ô cửa, nhân viên không giao tiếp hay lộ mặt khiến nhiều người qua đường tò mò.

Quán trà sữa này mở bán từ cuối tháng 9. Chủ quán lập duy nhất kênh TikTok để quảng bá, bất ngờ thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Ngoài lượng khách trong tỉnh, một số thực khách còn đi xa từ Vĩnh Long, Tây Ninh, Cà Mau, Cần Thơ hoặc TP.HCM đến mua.

Mô hình này mang đến trải nghiệm mới mẻ giữa phố xá nhộn nhịp. Khung giờ 16-20h là lúc đông khách nhất.

Thực khách đến quán sẽ chọn món qua thẻ thực đơn treo trước cửa, nếu muốn tăng kích cỡ hoặc thêm topping có thể lấy thẻ tương ứng. Tên món điền vào giấy, cho vào hộp bí mật cùng tiền mặt, hoặc quét mã QR. Sau đó rung chuông để đánh thức người trong bóng tối và nhận thẻ chờ.

Khi thẻ rung, ô cửa nhả khói, cánh cửa bật tung và một bàn tay bí ẩn sẽ đưa món, kèm một phần quà. Đồng thời tương tác như thả tim, nắm tay, vẫy chào... Thực khách hoàn toàn không biết diện mạo nhân viên, cũng không thấy quy trình pha chế.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Tân, chủ quán, cho biết trong lúc cải tạo không gian quán cà phê check-in đang kinh doanh, anh mở thêm quán bán mang đi để tránh hụt nguồn thu. Mong muốn mang đến không khí vui vẻ và gây được sự tò mò, anh nảy ra ý tưởng triển khai mô hình vận hành bí ẩn này.

"Nếu chỉ làm tốt đồ uống, quán nào cũng có thể làm. Việc hạ giá món cũng không phải là cách thu hút tối ưu. Tôi nhận thấy khách đến một quán nước thường giao tiếp với nhân viên 1-2 câu, vô tình tạo ra vòng lặp nhạt nhẽo. Tôi mở mô hình này với mong muốn hành động kết nối thay lời nói", Tân bày tỏ.

Khách đến quán sẽ gọi món và rung chuông để được phục vụ trong 5-10 phút.

Những ngày đầu khá ít khách, bởi nhiều người nghĩ quán đóng cửa. Bước ngoặt đến khi một số thực khách chia sẻ hình ảnh và đánh giá trên mạng xã hội, giúp quán được biết đến nhiều hơn.

Theo Tân, mô hình này tưởng dễ vận hành và tiết kiệm, nhưng lại trái ngược. Chi phí xây dựng và trang trí không nhỏ. Việc giao tiếp mượt mà bằng hành động, phân biệt khách đến trước, sau và tốc độ khi chỉ có một nhân viên là bài toán cải thiện mỗi ngày.

Thực đơn làm mới hoàn toàn so với quán cà phê trước đó, tập trung 100% vào chất lượng. Thực khách có thể tìm thấy các lựa chọn "bắt trend" như matcha dâu, matcha latte, olong sữa… Các món thay thế gần như toàn bộ nguyên liệu pha chế thông thường bằng trà đặc sản và sữa cao cấp, tạo chiều sâu hương vị. Mức giá 25.000-28.000 đồng/ly, mỗi ngày sẽ có thông báo về món riêng.

Matcha latte là món bán chạy nhất trong thực đơn.

Minh Phương (23 tuổi, phường Thới Sơn, Đồng Tháp) đã trải nghiệm matcha latte và olong sữa lần 2, nhận xét matcha rõ vị umami và olong sữa thơm béo, nhưng cần tăng độ đậm của trà để không nhanh ngấy. Cô đánh giá mức giá tại đây phải chăng so với mặt bằng chung.

Trong khi đó, sau khi xem video của quán trên TikTok, Nhật Nam (27 tuổi, phường Ninh Kiều, Cần Thơ) lái ôtô hơn 90 km chỉ để đến trải nghiệm quán trà sữa "hướng nội". Anh cho rằng quán đã thành công khi cả gia đình đều bị thu hút bởi cách bán độc đáo này, dù phải chờ đến 20 phút.

"Chất lượng nước khiến tôi khá ngờ, ban đầu tôi chỉ nghĩ đây là quán trào lưu, tập trung vào giao diện và check-in. Tôi thích cacao latte, sữa béo hòa với vị đắng nhẹ. Độ ngọt không quá gắt. Olong sữa ở mức ổn", Nam nói.

Nhật Nam cùng gia đình gọi 3 olong sữa và một cacao latte.

Hiện tại, mỗi ngày quán bán ra khoảng 100-150 ly, được đánh giá là con số ấn tượng với mô hình kín đáo. Cuối tuần có thể lên đến khoảng 200 ly. Trong đó, khách Gen Z chiếm khoảng 60%.

Trước đó, mô hình bán đồ uống qua ô cửa trên tường từng xuất hiện nhiều quốc gia như Nhật Bản, Philippines, Malaysia, mới xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2024.