Cho con uống thuốc tăng động giảm chú ý để tập trung học tốt hơn

  • Thứ sáu, 3/10/2025 15:59 (GMT+7)
Xu hướng cho con uống "thuốc học tập", thực tế là thuốc điều trị tăng động giảm chú ý, của cha mẹ Hàn Quốc khiến nhiều người lo ngại vì có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Phụ huynh Hàn Quốc tự ý cho con uống thuốc ADHD mà không thông qua chỉ định của bác sĩ. Ảnh: Korea Times.

Korea JoongAng Daily cho biết hơn 10.000 viên thuốc điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) đã được kê hàng năm cho trẻ dưới 5 tuổi tại Hàn Quốc. Loại thuốc được mệnh danh là "thuốc học tập" này đang gây lo ngại vì ngày càng lan rộng, từ thanh, thiếu niên cho đến trẻ mẫu giáo.

Theo số liệu của Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm cùng Cơ quan Đánh giá và Thẩm định Bảo hiểm Y tế tại Hàn Quốc, chỉ trong giai đoạn 2022-2024, tổng cộng 38.456 viên methylphenidate - loại thuốc chính điều trị ADHD - được kê cho trẻ từ 0 đến 4 tuổi.

Cụ thể, năm 2022 có 415 đơn với 13.844 viên, năm 2023 có 345 đơn với 11.729 viên và năm 2024 có 276 đơn với 12.883 viên, trung bình khoảng 12.000 viên mỗi năm.

Đáng chú ý, phần lớn đơn thuốc này được kê ngoài chỉ định và do phụ huynh tự chi trả. Khoảng 70-80% trường hợp, tương ứng 323 ca năm 2022, 249 ca năm 2023 và 228 ca năm 2024, không có chẩn đoán ADHD chính thức.

Đối với trẻ 5-9 tuổi, số ca kê đơn cũng tăng mạnh, từ 254.871 ca năm 2022 lên 354.342 ca năm 2024, tăng 39% chỉ trong ba năm. Số lượng thuốc được kê cũng tăng tới 55%, từ 8,44 triệu viên lên 13,1 triệu viên.

Tổng cộng trong giai đoạn này, 32,7 triệu viên đã được kê cho nhóm tuổi nêu trên, trong đó khoảng 20% là đơn ngoài chỉ định.

Giới chuyên gia y tế đặc biệt lo ngại khi thuốc ADHD được kê cho trẻ mẫu giáo. Loại thuốc phổ biến nhất năm 2024 là Concerta OROS hiện chưa được phê duyệt cho trẻ dưới 5 tuổi do thiếu bằng chứng về độ an toàn và hiệu quả. Các loại khác như Medikinet Retard hay Penid cũng chỉ được khuyến nghị cho trẻ từ 6 tuổi trở lên.

“Một số đơn thuốc dường như do các phòng khám đa khoa kê theo yêu cầu của phụ huynh, thay vì được chỉ định bởi chuyên gia tâm thần trẻ em", một nguồn tin nói với Korea JoongAng Daily.

Xu hướng cho con dùng thuốc ADHD phản ánh áp lực từ “cơn sốt giáo dục sớm” tại Hàn Quốc - nơi xuất hiện loạt xu hướng kỳ lạ như kỳ thi 4 tuổi hoặc kỳ thi 7 tuổi.

Một phụ huynh họ Kim, có con gái 5 tuổi đang học thêm tại "thủ phủ dạy thêm" Daechi-dong (Seoul), cho biết nhiều bà mẹ tin rằng thuốc có thể giúp con tập trung tốt hơn trong một khoảng thời gian. Một phụ huynh khác cũng cho biết trung tâm dạy thêm thậm chí đã khuyến nghị cha mẹ cho con dùng thuốc ADHD.

Bàn về tình trạng này, giáo sư Shin Yee-jin, bác sĩ chuyên khoa tâm thần trẻ em tại Bệnh viện Nhi Severance, nói rằng chứng tăng động giảm chú ý ở lứa tuổi mầm non rất khó chẩn đoán và độ an toàn của thuốc chưa được chứng minh.

“Phụ huynh cần ưu tiên hướng dẫn, trị liệu hành vi, không có lý do nào để buộc trẻ ngồi yên bằng cách cho uống thuốc”, bà nhấn mạnh.

