Cho mượn xe, bị phạt nguội qua camera AI, chủ hay người mượn chịu phạt

Cục Cảnh sát giao thông khẳng định đối với xe máy, chủ xe phải chịu trách nhiệm với phương tiện khi để xảy ra vi phạm.

Sau những tác động tích cực của các camera giao thông AI, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện thắc mắc, trong đó có việc làm sao xử phạt nguội khi chủ xe cho mượn hoặc chưa sang tên.

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện Cục CSGT cho biết việc thông báo vi phạm qua hình ảnh được gửi tới tất cả các chủ xe (cá nhân hoặc tổ chức) đứng tên trên đăng ký xe. Đối với môtô và xe gắn máy, chủ xe phải chịu trách nhiệm đến cùng với phương tiện mình đã đăng ký.

Các trường hợp đi xe máy vi phạm giao thông sẽ được hệ thống camera AI ghi nhận và "chính chủ" có trách nhiệm khi cơ quan chức năng gửi thông báo xử phạt.

Hiện nay, việc xác định chủ xe dễ dàng hơn khi có sự liên thông giữa cơ sở dữ liệu đăng ký xe và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối với việc mua bán, sang tên chuyển chủ, người dân phải đến cơ quan đăng ký xe (cấp xã) để thực hiện thủ tục hoặc thực hiện trên Cổng dịch vụ công và VNeID.

Hiện luật quy định không thực hiện thủ tục về đăng ký xe đối với phương tiện bị thông báo vi phạm TTATGT. Tới đây, Cục CSGT sẽ đề xuất thêm các biện pháp để ràng buộc chặt chẽ trách nhiệm của chủ xe môtô, xe gắn máy.

Hiện nay có khoảng 10 camera AI được lắp đặt trên các tuyến phố nội đô ở Hà Nội và trên một số tuyến cao tốc. Qua trích xuất dữ liệu tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, từ 12h ngày 25/9 đến 12h ngày 26/9, camera AI đã phát hiện hàng trăm lái xe vượt đèn đỏ và 543 lái xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Còn trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, camera AI ghi nhận 43 lái xe không thắt dây an toàn. Số lượng vi phạm này đã giảm nhiều hơn so với những ngày trước đây.

Camera tại Km12 cao tốc này cũng ghi nhận trong 24 giờ có 3.217 lượt phương tiện chạy qua, tốc độ trung bình trên tuyến là 65,77km/h. Thời gian tới, hàng nghìn camera AI sẽ được triển khai lắp đặt trên phạm vi cả nước.