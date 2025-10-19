Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chồng Hàn gây phẫn nộ vì 'bẫy' vợ 19 tuổi có bầu sau 11 ngày hẹn hò

  • Chủ nhật, 19/10/2025 09:04 (GMT+7)
Trên sóng truyền hình, người chồng 34 tuổi tiết lộ đã lên kế hoạch khiến vợ hiện tại, khi đó còn tuổi vị thành niên, có bầu sau 11 ngày hẹn hò. Anh còn liên tục hành hung, đòi giết vợ.

Tập 16 của Divorce Camp (tạm dịch: Trại ly hôn), chương trình truyền hình thực tế về hôn nhân, phát trên đài JTBC (Hàn Quốc) có nhân vật chính là người chồng 34 tuổi và vợ 26 tuổi. Những tiết lộ về người chồng bạo lực ngay trên sóng khiến dư luận phẫn nộ.

Đáng nói, người chồng tiết lộ rằng đã cố tình khiến vợ mang thai sau 11 ngày hẹn hò, khi cô còn ở tuổi vị thành niên, khiến khán giả chỉ trích dữ dội.

Theo lời kể của người vợ, cô kết hôn khi 19 tuổi. Đến nay, cặp đôi đã có 7 năm hôn nhân với 4 người con.

Người vợ 26 tuổi và chồng 34 tuổi đã kết hôn 7 năm, có 4 con chung.

Người vợ thú nhận cô là người chủ động trong mối quan hệ, nhưng bị đối phương từ chối hẹn hò vì lúc đó cô vẫn đang tuổi vị thành niên. "Tôi đã tỏ tình với anh ấy trước. Ban đầu anh ấy không đồng ý, có lẽ vì chênh lệch tuổi tác. Nhưng một tuần sau, chúng tôi bắt đầu hẹn hò", cô kể.

MC Seo Jang Hoon bày tỏ ngạc nhiên, thắc mắc: "Nếu anh ấy từ chối vì cô còn vị thành niên thì đáng ra nên từ chối đến cùng. Tại sao sau một tuần hai người lại hẹn hò vậy?".

Tiếp lời, người chồng kể rằng đã lên kế hoạch để khiến bạn gái có thai, và 11 ngày sau lần hẹn hò đầu tiên, cô đã mang bầu. "Chúng tôi không muốn mất nhau, nên đã lên kế hoạch", anh nói.

Người vợ xác nhận điều này, tiết lộ rằng cả hai đã " thỏa thuận chung" về việc sinh con vì khi ấy cô tin anh chính là người đàn ông dành cho mình.

Lời kể sau đó về cuộc sống hôn nhân khiến cả người dẫn chương trình lẫn khán giả bị sốc nặng nề hơn. Dù đã có 4 con chung, cặp đôi thừa nhận đang vướng vào những rắc rối nghiêm trọng trong gia đình.

Người vợ cho biết cô bị chồng hành hung khoảng 4-5 lần mỗi tháng. Tập phim thực sự chiếu cảnh người chồng hành xử bạo lực và dùng lời lẽ lăng mạ vợ, người mắc chứng động kinh.

Đinh Phạm

