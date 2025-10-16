Clip phụ nữ Hàn Quốc mô tả 'hạnh phúc' ở Campuchia gây chú ý

Hai phụ nữ Hàn Quốc xuất hiện trong video của Bộ Nội vụ Campuchia, chia sẻ trải nghiệm sống tại đây giữa lúc các vụ bắt cóc công dân Hàn thu hút sự chú ý.

Hai người phụ nữ Hàn Quốc xuất hiện trong clip của Bộ Nội vụ Campuchia đăng tải. Ảnh: chụp màn hình.

Hai đoạn video ghi lại hai người phụ nữ nói tiếng Hàn Quốc mô tả cuộc sống ở Campuchia do Bộ Nội vụ Campuchia đăng tải trên trang Facebook chính thức ngày 14-15/10 thu hút sự chú ý của người dân xứ kim chi, theo Korea JoongAng Daily.

"Tôi điều hành một quán cà phê ở Phnom Penh. Tôi đã sống ở đây được 13 năm rồi", người phụ nữ mở đầu đoạn video và nói thêm những tin tức liên quan gần đây không phải là toàn bộ câu chuyện. Chúng khác so với cuộc sống cô trải nghiệm.

Người này mô tả Campuchia "hòa bình", còn người dân "thật sự tốt bụng, ấm áp" và bày tỏ lòng biết ơn với đất nước này.

Một ngày sau, tức 15/10, Bộ Nội vụ Campuchia tiếp tục chia sẻ video với sự xuất hiện của người phụ nữ Hàn Quốc khác. Người này kể về những nỗ lực của bản thân trong việc giúp đỡ người dân địa phương, đồng thời đề cập giá trị văn hóa chung giữa người dân Campuchia và Hàn Quốc.

"Tôi tin rằng tất cả người Hàn Quốc sống ở Campuchia, đặc biệt những ai yêu đất nước này, đang chú ý đến những khó khăn hiện tại ở đây. Cảnh người dân Campuchia đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau nhắc nhở tôi về cách người Hàn Quốc đoàn kết trong những lúc khó khăn...", người này nói.

Hai clip xuất hiện trong bối cảnh vụ lừa đảo, bắt cóc công dân Hàn Quốc ở Campuchia thu hút sự chú ý.

Theo Korea JoongAng Daily, đã có 4 trường hợp bị bắt cóc hoặc giam giữ bất hợp pháp liên quan đến người Hàn Quốc ở Campuchia vào năm 2021 và một trường hợp vào năm 2022.

Con số đó đã tăng lên 17 vào năm 2023, sau đó là 220 vào năm ngoái. Tính đến tháng 8 năm nay, có 330 trường hợp bị bắt cóc đã được báo cáo.

Để đối phó với tình hình này, ngày 15/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo rằng bắt đầu từ 16/10, cơ quan sẽ ban hành khuyến cáo "không đi du lịch" cấp 4 tại các vùng của Campuchia và nâng cao cảnh báo du lịch hiện có ở các khu vực khác.