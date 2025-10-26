Chồng ở Đài Loan tá hỏa phát hiện cưới nhầm em họ sau 6 năm chung sống

Sau 6 năm kết hôn, cặp vợ chồng đến từ Cao Hùng choáng váng khi phát hiện hai người là anh em họ đời thứ 2 và vội vã yêu cầu tòa án hủy bỏ hôn nhân.

Cặp vợ chồng ở Đài Loan đã yêu cầu được hủy bỏ hôn nhân sau 6 năm chung sống. Ảnh minh họa: Pexels.

Tờ ETtoday đưa tin cặp vợ chồng đến từ Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) đã kết hôn vào ngày 31/10/2018. Trong 6 năm hôn nhân, mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi người chồng lục tìm thông tin trong sổ hộ khẩu.

Theo đó, khi thử tìm kiếm tin tức về dòng họ, người chồng bị sốc khi phát hiện bà ngoại của mình và bà nội của vợ hóa ra là chị em ruột. Như vậy hai vợ chồng thực tế là anh em họ đời thứ hai.

Sự thật được phát hiện khiến hai vợ chồng choáng váng, bởi mối quan hệ của họ hiện tại không khác gì loạn luân. Theo luật ở Đài Loan, hôn nhân giữa những người có quan hệ huyết thống trong phạm vi 3 đời bị cấm.

Cặp đôi cũng bắt đầu lo ngại về hệ quả pháp lý của phát hiện này, liên quan đến các vấn đề như trợ cấp vợ/chồng và thừa kế, theo Mirror Media.

Người chồng sau đó đã nộp đơn lên tòa để làm rõ mối quan hệ huyết thống và yêu cầu hủy bỏ hôn nhân.

Sau quá trình điều tra, Tòa án Gia đình và Thiếu niên Cao Hùng xác nhận rằng hai người thực sự là anh em họ đời thứ hai. Tòa đã tuyên vô hiệu cuộc hôn nhân của họ vào tháng 8.

Theo ETtoday, người vợ không phản đối kháng nghị của chồng và việc hủy hôn. Cả hai bên đều từ bỏ quyền kháng cáo, chấm dứt mối quan hệ hôn nhân sau 6 năm.