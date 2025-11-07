Chủ biệt thự ở Gia Lai mở cửa đón hàng xóm trú bão số 13 Kalmaegi

Nhờ ngôi nhà mới xây kiên cố, gia đình Thu Thảo trở thành nơi lánh nạn cho hàng chục hàng xóm xung quanh trong thời gian bão số 13 Kalmaegi đổ bộ.

Ấm lòng chủ biệt thự Gia Lai mở cửa cho hàng xóm trú bão Kalmaegi Với diện tích 120 m2, nhà của Thu Thảo (sinh năm 2000) trở thành nơi trú bão an toàn cho nhiều người trong xóm.

Ngày 6/11, đúng thời điểm cơn bão số 13 Kalmaegi ảnh hưởng một số tỉnh thành miền Trung, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh "đón khách" đặc biệt của gia đình Trần Thị Thu Thảo (sinh năm 2000) ở phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt, khoảng 10 vị khách là hàng xóm xung quanh bắt đầu tập trung về nhà Thảo, một số đem theo bộ đồ để thay hay phích nước nóng, gói mì tôm để làm bữa tối vì khu vực bị mất điện.

Mỗi lần hàng xóm tới, cánh cửa lớn trong nhà Thảo lại rộng mở, các thành viên trong gia đình nhiệt tình chào hỏi, động viên mọi người. Tại phòng khách, những tấm đệm, chăn lớn cũng đã được trải sẵn, sẵn sàng để các vị khách ngủ lại qua đêm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thu Thảo cho biết trong suốt thời gian bão số 13 đổ bộ, căn biệt thự gia đình cô sinh sống đã trở thành nơi trú ẩn cho bà con làng xóm.

"Trước khi bão vào, xóm tôi nghe các thông tin dự báo đây là cơn bão rất mạnh và nguy hiểm. Một số người có nhà không quá kiên cố lo lắng, ngỏ ý nhờ nhà tôi cho tới trú tạm. Tất nhiên, gia đình tôi luôn sẵn sàng và rất vui khi có thể hỗ trợ bà con", Thảo nói.

Thu Thảo cho biết sở dĩ gia đình cô được mọi người tin tưởng là bởi căn biệt thự 1 tầng mới hoàn thiện vào tháng 11/2024, được xây dựng kiên cố, tiện nghi và rộng khoảng 120 m2.

Không gian phòng khách nhà Thảo trở thành nơi nghỉ ngơi của những người hàng xóm.

Từ chiều tối 6/11, mưa cùng gió lớn liên tục quần thảo. Bên trong nhà, mọi người vừa theo dõi tin tức trên điện thoại, vừa hồi hộp mong mọi thứ sớm qua đi. Tình huống có phần đáng lo khi một bé gái 4 tuổi đến trú nhờ đúng lúc sốt cao. Suốt đêm, em may mắn được người thân và các thành viên trong xóm thay phiên túc trực, chăm sóc.

Đến sáng 7/11, khi bão dần qua đi, mọi người đều an toàn và đã trở về nhà xem xét tình hình. Bé gái sốt cao cũng được người thân đưa tới cơ sở y tế theo dõi và không gặp vấn đề đáng ngại.

Khi ghi lại những hình ảnh tại nhà mình và chia sẻ lên mạng xã hội, Thu Thảo bất ngờ khi nhận được hàng triệu lượt xem và bình luận khen ngợi. Nhiều người nói cảm thấy ấm lòng khi chứng kiến sự tương thân tương ái, hỗ trợ nhau của người Việt trong bão lũ.

"Bản thân tôi cũng thấy rất xúc động khi đọc được những bình luận của mọi người. Hành động của gia đình tôi chẳng có gì lớn lao, là điều chắc chắn nên làm", Thu Thảo bày tỏ.

Gia Lai là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão số 13, đổ bộ chiều tối và đêm 6/11. Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự về Phòng, chống thiên tai tỉnh, đã có ít nhất 1 người chết, 2 người bị thương.

Ngoài ra, có 45 ngôi nhà sập, 2.412 ngôi nhà tốc mái, 1 thuyền bị chìm, 3 điểm giao thông bị sạt lở tại xã An Vinh, thiệt hại nhiều hoa màu, vật nuôi. Tại xã Hoài Nhơn Bắc, nước biển dâng còn làm ngập hơn 3.000 hộ dân ven biển.