Chủ quan khi làm vườn, người đàn ông nhiễm 'khuẩn ăn thịt người'

Nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu, người đàn ông được xác định mắc Whitmore. Trước đó, ông thường xuyên tiếp xúc với đất mà không mang ủng, găng tay.

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 Lào Cai. Ảnh: Sở Y tế Lào Cai.

Bệnh nhân Đ.N.G. nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu, mệt mỏi và có dấu hiệu nhiễm trùng. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Whitmore.

Điều tra dịch tễ ghi nhận trong 15 ngày trước khi khởi phát bệnh, bệnh nhân chỉ ở tại địa phương, thường xuyên làm vườn nhưng không sử dụng ủng, găng tay bảo hộ khi tiếp xúc với đất. Sau thời gian điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa số 2 Lào Cai, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, các triệu chứng giảm khoảng 60%.

Đây là một trong ba trường hợp mắc Whitmore đang điều trị tại khoa Truyền nhiễm của bệnh viện. Cả ba bệnh nhân đều có điểm chung là sốt cao kéo dài, đều làm vườn quanh nhà và không dùng đồ bảo hộ. Họ đến từ các xã Bảo Yên, Bảo Hà và Xuân Hòa.

Bác sĩ Vàng Thị Quỳnh, khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa số 2 Lào Cai, cho biết Whitmore là vi khuẩn gram âm, có biểu hiện lâm sàng tương tự các tác nhân gây nhiễm trùng huyết khác. Tuy nhiên, điểm đặc trưng là sốt kéo dài và dễ hình thành ổ di bệnh giống như nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng.

Bác sĩ Quỳnh nhấn mạnh bất kỳ ai tiếp xúc trực tiếp với đất hoặc nguồn nước ô nhiễm đều có nguy cơ mắc Whitmore. Các nhóm dễ tổn thương hơn gồm người làm nông nghiệp, người sống tại vùng ngập lụt, có vết thương hở ở tay chân, hay có bệnh nền như tiểu đường, bệnh gan, thận.

Trong bối cảnh mưa bão, nguy cơ tiếp xúc với nguồn nước bẩn càng cao. Người bệnh tiểu đường, hoặc khi xuất hiện triệu chứng sốt kéo dài, tổn thương da mềm, viêm phổi… cần đi khám ngay tại cơ sở y tế.

Hiện chưa có vaccine phòng Whitmore, do đó phòng bệnh chủ yếu bằng các biện pháp bảo vệ cá nhân, bao gồm mang găng tay, ủng khi làm việc ngoài trời; che chắn vết thương hở; giữ vệ sinh cá nhân; rửa tay sau khi tiếp xúc đất, nước; dùng nguồn nước sạch, tránh sử dụng nước tù đọng hoặc có mùi bất thường.

Người dân cần cảnh giác khi có các triệu chứng nghi ngờ như sốt cao dai dẳng không đáp ứng kháng sinh thường, có ổ nhiễm trùng mưng mủ ở gan, lách, phổi; ho kéo dài, đau ngực, khó thở; có tiền sử tiếp xúc với đất, nước bẩn hoặc sống trong vùng mưa lũ, đặc biệt nếu mang bệnh nền. Việc đến bệnh viện kịp thời sẽ giúp chẩn đoán và điều trị sớm, hạn chế biến chứng nguy hiểm.