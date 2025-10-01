Chạy bộ ăn gì để nuôi dưỡng sức bền?

Một số thực phẩm như trứng, đậu, yến mạch nên có trong thực đơn của người yêu thích chạy bộ vì chúng giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường năng lượng và sức chịu bền khi chạy.

Lựa chọn thực phẩm phù hợp sẽ giúp tăng năng lượng và sức bền khi chạy bộ. Ảnh: Women's Fitness.

Carbohydrate phức hợp, protein, chất xơ và vitamin C là những dưỡng chất thiết yếu giúp cơ thể luôn năng động và tràn đầy năng lượng. Carbohydrate phức hợp là nguồn thực phẩm tốt nhất có thể bổ sung vào chế độ ăn uống để tăng cường sức bền nhờ chứa chất xơ và tinh bột.

Những người tham gia thể thao hoặc thường xuyên chạy bộ cần tiêu thụ thực phẩm tăng cường năng lượng vì nó sẽ giúp họ tăng cường sức bền.

Yến mạch

Theo Health Shots, yến mạch là một trong những thực phẩm tuyệt vời để ăn vào buổi sáng. Nhờ giàu dinh dưỡng và chất xơ, yến mạch cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể. Đây là bữa sáng bổ dưỡng trước khi chạy bộ để tăng cường sức bền. Để món ăn ngon hơn, hãy thêm một ít hạt và quả hạch.

Các loại đậu

Giàu sắt và khoáng chất, các loại đậu hỗ trợ sản xuất hồng cầu (RBC), đóng vai trò vận chuyển oxy đến cơ bắp khi tập luyện và tăng cường sức bền. Đậu được xếp vào nhóm thực phẩm giúp tăng cường năng lượng và sức bền.

Trứng

Trứng là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất và là nguồn protein tuyệt vời. Giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, trứng là một phần bổ dưỡng trong bất kỳ bữa ăn nào.

Chế độ ăn giàu protein giúp tăng cường sức bền khi chạy bộ, thúc đẩy cân bằng năng lượng tích cực, tăng sức bền và hỗ trợ tái tạo và phục hồi protein cơ. Ngoài ra, leucine, loại axit amin dồi dào có trong trứng, hỗ trợ quá trình tổng hợp protein và tiêu thụ năng lượng.

Cà phê

Mọi người thường tìm đến cà phê như nguồn năng lượng đầu tiên khi cảm thấy chán nản. Cà phê có chứa caffeine, loại alkaloid tự nhiên giúp chống lại tình trạng uể oải và buồn ngủ.

Não bộ trở nên tỉnh táo và năng động nhờ chất kích thích và năng lượng caffeine. Mặc dù quá nhiều caffeine hoặc cà phê có hại cho sức khỏe, nó có thể giúp điều trị chứng đau nửa đầu và tăng cường sức bền khi được tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

Rau lá xanh

Ngoài việc là nguồn cung cấp sắt tuyệt vời, rau lá xanh còn giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Một trong những dấu hiệu đáng chú ý của tình trạng thiếu sắt là mệt mỏi. Rau lá xanh, đặc biệt là rau bina và cải xoăn, có thể giúp tăng cường năng lượng và giảm mệt mỏi. Bên cạnh đó, rau xanh còn chứa vitamin C, có thể giúp chống lại mệt mỏi.

Chuối

Chuối cũng là một trong những thực phẩm tốt nhất giúp tăng cường sức bền và sức chịu đựng, theo India Times. Lượng carbohydrate dồi dào trong loại quả này, cùng với hàm lượng đường và tinh bột tự nhiên, cung cấp cho chúng ta năng lượng cần thiết khi chạy bộ đường dài.

Củ dền

Củ dền là loại rau củ ít calo, ít chất béo. Loại rau củ màu đỏ thẫm và tím này ngày càng được ưa chuộng nhờ vai trò tăng cường năng lượng và sức bền. Nồng độ nitrat vô cơ cao trong củ dền làm tăng nồng độ axit nitric trong máu, thúc đẩy sức bền liên tục và tăng cường sức bền khi chạy.

Củ dền cũng giàu đường tự nhiên. Đường này giúp chúng ta tràn đầy năng lượng suốt cả ngày. Uống một ly nước ép củ dền trước khi chạy bộ sẽ giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn mà không bị mệt mỏi. Vitamin A và C dồi dào trong củ dền giúp tăng cường sức bền và giảm mệt mỏi.